ההתאחדות הגרילה את רבע גמר הגביע האזורי

לאחר הגרלת גביע החובבים של אופ"א, שיתקיים בקיץ 2026, התקיימה לה הגרלת שלב רבע גמר גביע האזורים המקומי, לקבוצות ליגה א' צפון ודרום. ההתאחדות לכדורגל הגרילה את משחקי שלב רבע הגמר הן בצפון והן בדרום, משחקים שיתקיימו ב-27/01/2026, יום שלישי בשבוע, או במועד הסמוך לו.

רבע גמר גביע האזורי, צפון

הפועל בית שאן – עירוני נשר

הפועל אום אל פאחם – הפועל עירוני עראבה

מכבי נווה שאנן – הפועל ע באקה אל גרבייה

הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל

רבע גמר גביע האזורי, דרום

מ.כ צעירי טירה – הפועל אזור

מכבי קריית גת – בית"ר נורדיה ירושלים

מ.כ ירושלים – מ.ס. דימונה

מכבי יבנה – הפועל הרצליה

ומה הלאה? משחקי חצי הגמר בצפון וחצי הגמר בדרום צפויים להיערך ב-17/02/2026 והגמר האזורי, הן בצפון והן בדרום, עשוי להתקיים ב-18/03/2026. הגמר הסופי, שיפגיש בין קבוצת ליגה א' צפון לקבוצת ליגה א' דרום צפוי עתיד להתקיים בין התאריכים 27-28/04/2026, בו נדע מי הנציגה שתייצג את ישראל והליגות הנמוכות בטורניר החובבים של אופ"א שהוגרל.

גביע האזורים הבינלאומי, עליו אחראית אופ"א, מתקיים אחת לשנתיים על אדמת אירופה, הכולל נציגה ישראלית (בדרך כלל). הטורניר החל בשנת 1999, כשמאז השתתפו בטורניר שתי נבחרות מוסמכות ישראליות שהורכבו משחקנים חובבים, מכבי צור שלום, מ.ס. כרמיאל/צפת (פעמיים), הפועל בקעת הירדן (פעמיים) ועירוני טבריה, שהגיעה עד לסיבוב השני – היסטוריה ישראלית.

בעונת 2023/24, עירוני נשר, מליגה א' צפון, גברה 1:2 על הפועל בקעת הירדן מליגה א' דרום, שבאותה עת ירדה לליגה ב'. נשר הייתה אמורה להופיע בטורניר הבינלאומי של אופ"א, גביע האזורים, אלא שהמדינה המארחת הייתה קזחסטן, מדינה שלא איפשרה להוציא את נשר מישראל, זאת לאחר שיכלול כל הפרמטרים ועל כן הוחלט להדיחה מהטורניר, המתקיים אחת לשנתיים.

את גביע האזורים של אופ"א, גביע הקבוצות החובבניות באירופה, בשנת 2025, קטפה אראגון הספרדית, לאחר שניצחה 0:1 את דולנוסלסקי הפולנית, משער של דניאל טורקל בדקה ה-121(!). המשחק התקיים באצטדיון קמפו די אקווה-ויבה שבסן מרינו. אראגון היא האלופה הרביעית שמגיעה מספרד, ומובילה היא על פני קבוצות איטלקיות, להן שלוש אליפויות.

בין שלל הסטטיסטיקות המעניינות של גביע האזורים של אופ"א, נציג ישראלי אחד. עם פתיחת הטורניר, בשנת 1999, אבי בן עזרא, שהיה חלק מנבחרת ישראלית של שחקנים חובבים (מליגות נמוכות), סיים כמלך השערים, עם שישה שערים דאז. עד היום, רק שני שחקנים הבקיעו תשעה שערים (השיא בטורניר): סרחיי צ'ודאק מבריטניה וזולטן ורגה מהונגריה.

בעונה החולפת, עונת 2024/25, כאמור, הפועל הרצליה התמודדה מול הפועל מרמורק בגמר גביע האזורים המקומי, הרי שמליגה א' צפון לא הייתה ולו נציגה אחת, נוכח סגירת הליגה בעקבות חשדות חמורים לפגיעה בטוהר המשחק. הקבוצה של עידן דוד ניצחה 1:2 משערים של גל קתבי ואביאל בן חמו וזכתה בפרס כספי, שני בתולדותיה, בגובה של 60,000 אלף שקלים.