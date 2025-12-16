התרגשות גדולה בהפועל ת"א, מדר: מצפים לזה

806 ימים. 806 ימים הפועל תל אביב חיכתה לזה וזה סוף סוף יקרה, כאשר היא תארח משחק אירופי כאן בישראל. ייתכן שאפילו אז במועדון לא חלמו שזה יהיה ביורוליג, אבל זה המצב והיום (שלישי, 21:05) האדומים יארחו את הכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור ה-16 של המפעל הבכיר ביבשת, במטרה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון בטבלה.

בשלושה באוקטובר 2023 הקבוצה אירחה את לובליאנה ביורוקאפ וניצחה 73:100 ומאז קרו כל כך הרבה דברים. המלחמה, דני פרנקו, סטפנוס דדאס, דימיטריס איטודיס, פטריק בברלי, סמוקוב, סופיה, הדחות ביורוקאפ, זכייה ביורוקאפ, יורוליג, מקום ראשון ביורוליג, היכל שלמה, היכל מנורה ודווקא הכל ישוב לארנה, כאשר האולם ביד אליהו תפוס בעקבות סדרת הופעות.

התרגשות רבה בהפועל ת”א: “כמה חיכינו לזה. מעבר להמתנה לגור כאן, להיות עם המשפחות שלנו, עם הילדים שלנו, בבית שלנו, חיכינו להיות הקבוצה השנייה שמארחת משחק ביורוליג בישראל. אמנם זה חצי ולא עד הסוף כי זה בארנה, אבל עבורנו זה פי מאה יותר טוב מסמוקוב או סופיה. רוצים שלנצח המשחק הראשון של הפועל ביורוליג בארץ גם יהיה ניצחון”.

תומר גינת ובר טימור (אורן בן חקון)

על אף שהמשחק בירושלים, בינתיים לא פחות מ-8,670 אוהדים הבטיחו את מקומם בארנה במטרה לעודד את הפועל במשחק הראשון שלה אי פעם ביורוליג. במועדון מצפים למעל 9,000 בסך הכל, כאשר מחמיאים שם גם לעובדי המכירות, התפעול והשיווק באופן כללי, שעבדו מסביב לשעון. בסך הכל 170 כרטיסים חולקו, וכן היו מעט הנחות וסבסודים של ארגונים גדולים.

מבחינה מקצועית לאיטודיס עומד סגל מלא לחלוטין להוציא את ברונו קבוקלו, שבשלבים האחרונים של החזרה שלו אך עדיין לא כשיר להתמודדות. מעבר לכך, אלייז’ה בראיינט וכריס ג’ונס שקיבלו אישור מאיטליה להגיע לסופיה ואז להצטרף כבר הגיעו לארץ, השתתפו באימון המסכם ויהיו על הפרקט בהתמודדות נגד הסרבים.

ים מדר דיבר לקראת המפגש: “מתרגשים מאוד. הקבוצה מאוד מוכנה ומצפה לחזור לארץ ולשחק מול הקהל שלנו בישראל. פעם ראשונה ביורוליג, מתרגשים מאוד. על עצמי? אני חושב שאני לאט לאט אכנס יותר ויותר לקצב. אני ממשחק למשחק מרגיש יותר טוב, אבל חזרתי כבר לכושר משחק, אז ככה שאני פשוט צריך להיכנס לקבוצה ולשטף שלה”.

ים מדר (אורן בן חקון)

עוד אמר: “אני חושב שכולם מתרגשים ויודעים, ראו כבר את כל הסרטונים שיש והכינו אותנו כמו שצריך לאווירה שתהיה פה. אנחנו באמת מקווים שהקהל שלנו יגיע לפה, יודעים שזה לא פשוט בשבילם לבוא מתל אביב, אבל יש הרבה אוהדים להפועל תל אביב אז אנחנו מקווים שיבואו, ימלאו את הארנה בירושלים וידחפו אותנו במשחק כל כך חשוב מול הכוכב”.

לגבי האם הוא דמיין שהקבוצה תהיה בפסגה בחזרת המשחקים: “פתיחת עונה מצוינת שלנו ואני מאוד שמח. אני חושב שזה עדיין לא אומר הרבה, יש לנו עוד עונה ארוכה ואנחנו צריכים לשחק כדורסל הרבה יותר טוב כדי להישאר ככה בסוף העונה, אז צריכים לקחת את זה ממשחק למשחק, לעבוד קשה ולהמשיך להשתפר”.

על כך שישחק בדרבי משלו לאחר ששיחק בפרטיזן בלגרד:“תמיד כיף לשחק מול הכוכב. הם מגיעים לפה לארץ, יחוו את הפועל תל אביב בפעם הראשונה ואני שמח ומתרגש בשבילם. זו קבוצה מצוינת, לא סתם היא נמצאת איפה שהיא נמצאת בטבלה. יש הרבה שחקנים שנשארו והגיעו בקיץ האחרון, אז יש לנו אל מה להתכונן. יהיה משחק לא פשוט ונצטרך לבוא ולעשות משחק טוב כדי לנצח”.