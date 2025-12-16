ברצלונה יודעת: הדרישות הכלכליות של שלוטרבק

למרות הפריצה הגדולה של ג’רארד מרטין כבלם, שנראה שהתבסס ב-11 בזכות היכולת הגבוהה שלו כשחקן הרכב בחוליה האחורית לצד פאו קוברסי, ברצלונה ממשיכה לעקוב אחר שוק הבלמים בשל הסגל הקצר בעמדה זו, וגם כדי להכין חלופות למקרה שרונאלד אראוחו לא יוכל לשוב וללבוש את המדים הכחולים-אדומים.

בהקשר זה, אחד המועמדים המועדפים על האנזי פליק הוא ניקו שלוטרבק, הבלם הגרמני של דורטמונד, שחוזהו מסתיים ב-2027 ואינו נראה כמי שמוכן להאריך את ההתקשרות בשלב זה. עם זאת, הדרישות השכר שלו, לנוכח מצבה הכלכלי של ברצלונה, עלולות להקשות מאוד על כל ניסיון לקדם מהלך.

השכר שניקו שלוטרבק עשוי לדרוש

שחקן הנבחרת הגרמנית עורר עניין אצל מספר מועדונים, בהם באיירן מינכן וריאל מדריד, מה שמקשר במידה מסוימת גם את עתידו לעתידו של דאיו אופמקאנו, שחקן הבווארים שגם הוא אינו קרוב להאריך את חוזהו ומעניין באותה מידה את ריאל מדריד. הבלם הצרפתי, לפי 'בילד', דורש שכר של 20 מיליון אירו לעונה לצד מענק חתימה נוסף של 20 מיליון, דבר שדוחף את באיירן לבחון אפשרות אחרת, וכאן נכנס לתמונה שמו של שלוטרבק.

ניקו שלוטרבק והאנזי פליק (IMAGO)

עם זאת, העניין בו אינו מוגבל רק לבאיירן ולברצלונה, שכן גם ריאל מדריד נמצאת במרוץ, והשחקן עצמו לא היה מתנגד למעבר לבירת ספרד, כך שכל האפשרויות פתוחות בשלב זה. דבר אחד נראה ברור, כל מועדון שירצה לצרף את בלם דורטמונד יידרש להשקעה כספית משמעותית. על פי 'בילד', בין שכר למענקים, ההצעה שמקבל השחקן ממועדונו הנוכחי מגיעה ל-14 מיליון אירו ברוטו לעונה, בעוד שהענקית השנייה מהבונדסליגה עשויה לשקול הצעה של עד 15 מיליון אירו לשנה.

בנוסף, גם מחיר ההעברה לא צפוי להיות נמוך, שכן דורטמונד אינה מוכנה לשחררו בפחות מ-50 מיליון אירו, שוב לפי הדיווח מהתקשורת הגרמנית. כך, אם ברצלונה תחליט ללכת עד הסוף במאבק עליו, החבילה הכוללת של חוזה לחמש שנים עשויה להגיע ל-125 מיליון אירו, סכום שנותר לראות אם המועדון הקטלוני יוכל להרשות לעצמו בשווקים הקרובים, על רקע מגבלות הפייר פליי הכלכלי.