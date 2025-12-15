במשחק ענק: 4:4 בין מנצ'סטר יונייטד ובורנמות'

כמה כיף להגיע לערבים הללו שבהם משוחקים משחקי העונה, ואחד כזה היה לנו היום (ראשון) כשמנצ’סטר יונייטד ובורנמות’ סיפקו מפגש שבו לא היה ניתן למצמץ וכלל שני מהפכים בדרך ל-4:4 משוגע מאין כמוהו באולד טראפורד.

זה התחיל עם שער בדקה ה-13 של אמאד דיאלו, אך למרות השליטה של המארחת אנטואן סמניו איזן בדקה ה-40. רגע לפני הפסקת המחצית הגיע קאסמירו לקרן של ברונו פרננדש, נגח לרשת בדקה ה-45+4 והעניק לקבוצתו יתרון 1:2 במחצית.

שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)

למחצית השנייה חזרה בורנמות’ בסערה. אוונילסון כבש כבר בדקה ה-46, ובדקה ה-52 היה זה מרקוס טאברנייר ששלח בעיטה חופשית אדירה לרשת וקבע 2:3 לזכות קבוצתו.

זה לקח לה קצת זמן, אבל מנצ’סטר יונייטד הגיבה. ברונו פרננדש השיב עם כדור חופשי אדיר משלו בדקה ה-77 שנעצר רק בחיבורים, ושתי דקות לאחר מכן מתיאוס קוניה (79’) נותר מול השוער והשלים מהפך שני במשחק בדרך ל-3:4.

חשבתם שנגמר? תחשבו אחרת. בורנמות’ שוב ידעה לחזור, ואלי קרופי שעלה שש דקות לפני כן כבש בדקה ה-84 את ה-4:4. שתי הקבוצות המשיכו לחפש את הניצחון, אך הן לא מצאו אותו ונאלצו להתספק בחלוקת נקודות.

אלי קרופי בטירוף (IMAGO)

בעקבות התוצאה, מנצ’סטר יונייטד חלפה על פני ליברפול וסנדרלנד ותסיים את המחזור במקום השישי בליגה. מנגד, בורנמות’ במקום ה-13 בפרמייר ליג, אך במרחק של חמש נקודות בלבד מיריבתה במשחק.