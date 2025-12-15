יום שלישי, 16.12.2025 שעה 00:47
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

במשחק ענק: 4:4 בין מנצ'סטר יונייטד ובורנמות'

אחד ממשחקי העונה שוחק באולד טראפורד, כשהשדים האדומים הובילו פעמיים, ספגו מהפך, חזרו עם מהפך משלהם ולבסוף ספגו את הרביעי בדרך לחלוקת נקודות

|
שחקני מנצ'סטר יוניייטד ובורנמות' נאבקים (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יוניייטד ובורנמות' נאבקים (IMAGO)

כמה כיף להגיע לערבים הללו שבהם משוחקים משחקי העונה, ואחד כזה היה לנו היום (ראשון) כשמנצ’סטר יונייטד ובורנמות’ סיפקו מפגש שבו לא היה ניתן למצמץ וכלל שני מהפכים בדרך ל-4:4 משוגע מאין כמוהו באולד טראפורד.

זה התחיל עם שער בדקה ה-13 של אמאד דיאלו, אך למרות השליטה של המארחת אנטואן סמניו איזן בדקה ה-40. רגע לפני הפסקת המחצית הגיע קאסמירו לקרן של ברונו פרננדש, נגח לרשת בדקה ה-45+4 והעניק לקבוצתו יתרון 1:2 במחצית.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)

למחצית השנייה חזרה בורנמות’ בסערה. אוונילסון כבש כבר בדקה ה-46, ובדקה ה-52 היה זה מרקוס טאברנייר ששלח בעיטה חופשית אדירה לרשת וקבע 2:3 לזכות קבוצתו.

זה לקח לה קצת זמן, אבל מנצ’סטר יונייטד הגיבה. ברונו פרננדש השיב עם כדור חופשי אדיר משלו בדקה ה-77 שנעצר רק בחיבורים, ושתי דקות לאחר מכן מתיאוס קוניה (79’) נותר מול השוער והשלים מהפך שני במשחק בדרך ל-3:4.

חשבתם שנגמר? תחשבו אחרת. בורנמות’ שוב ידעה לחזור, ואלי קרופי שעלה שש דקות לפני כן כבש בדקה ה-84 את ה-4:4. שתי הקבוצות המשיכו לחפש את הניצחון, אך הן לא מצאו אותו ונאלצו להתספק בחלוקת נקודות.

אלי קרופי בטירוף (IMAGO)אלי קרופי בטירוף (IMAGO)

בעקבות התוצאה, מנצ’סטר יונייטד חלפה על פני ליברפול וסנדרלנד ותסיים את המחזור במקום השישי בליגה. מנגד, בורנמות’ במקום ה-13 בפרמייר ליג, אך במרחק של חמש נקודות בלבד מיריבתה במשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */