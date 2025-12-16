לאזטיץ' לא מבין את הסיטואציה במכבי תל אביב

לאחר ההפסד בליגה האירופית מול שטוטגרט, הצהובים של ז׳רקו לאזטיץ’ שבו הערב (שני) אל ליגת העל ופתחו את הסיבוב השני בבלומפילד במטרה להתאושש נגד הפועל פתח תקווה, אך לא הצליחות לעשות זאת וסיימו ב-2:2 נגד העולה החדשה.

אז כאמור, שאיפות לחוד ומציאות לחוד, החניכים של עומר פרץ השכילו לנצל מחצית ראשונה ללא ספיגה ובזכות צמד מהיר של מארק קוסטה מצאו את עצמם בפיגור כפול עוד לפני הירידה להפסקה, במחצית השנייה ביכולת לא מרשימה נועם בן הרוש ועידו שחר על סף הסיום גירדו נקודה שלא מותירה רושם במאבקי הצמרת.

לכל זה נוספה החמצת פנדל של אבו פרחי שיכלה לאזן את המשחק הרבה יותר מוקדם, יחד עם דקות ביזראיות בהם נתפס שגיב יחזקאל בנבדל פעמיים, תוך שהוא כובש שני שערים שנפסלו.

אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש בפודקאסט מכבי ת״א על התיקו החמוץ במשחק, המשמעויות להמשך, כמה משקל יש לאווירה סביב המועדון מצד הקהל והאם אנחנו בתחילת היפוך שעון החול עבור לאזטיץ׳ במועדון? האזנה נעימה.