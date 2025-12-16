יום שלישי, 16.12.2025 שעה 12:56
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

שלושער מפריד בין אמבפה לשיאו של רונאלדו

הצרפתי שכבש 55.3% משערי ריאל העונה רחוק 3 גולים משיאו של CR7 שעומד על 59 גולים בשנה קלנדרית בלבן. אם לא ישותף בגביע, יצטרך להפציץ מול סביליה

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

בכדורגל, כמו בבית הספר, הציונים ניתנים בסוף העונה. אבל כל פגרה קצרה מזמינה תמיד גם סיכום ביניים של השנה הקלנדרית. מי זכה בליגה, מי הניף את ליגת האלופות, מי היה מלך השערים וזוכה נעל הזהב. לצד התארים שנקבעים בסיום העונה, תמיד חוזרים גם לשיאים שנקבעו לאורך 12 החודשים, תמריץ אחרון לסגור את השנה עם תחושת סיפוק. עבור קיליאן אמבפה, יש תמריץ אישי וברור במיוחד.

הכוכב הצרפתי רחוק שלושה שערים בלבד מהשוואת שיאו של האליל שלו, כריסטיאנו רונאלדו, וארבעה שערים מהפיכתו לשיאן הכיבושים של ריאל מדריד בשנה קלנדרית אחת. לאחר השער שכבש במנדיסורוסה, מאזנו של אמבפה עומד על 56 שערים, בעוד כריסטיאנו קבע את הרף על 59 שערים בשנת 2013. בפני אמבפה נותרו שתי הזדמנויות לעשות זאת לפני הפגרה, מול טלאברה ובמשחק הבית נגד סביליה.

כדי למקסם את הסיכוי, אמבפה יצטרך לשחק תחילה במשחק גביע המלך הראשון מול טלאברה. בעונה שעברה הוא כבר לקח חלק בסיבוב הזה, כשנכנס ל-27 דקות מהספסל מול דפורטיבה מינרה בשלב 32 האחרונות. אם לא, כל המאמץ יתרכז ביום ראשון בברנבאו מול סביליה. זה לא נראה כמשימה בלתי אפשרית. ב-2025 אמבפה כבר רשם ארבעה שלושערים, מול ויאדוליד, מנצ'סטר סיטי, ברצלונה וקייראט, וגם משחק אחד של ארבעה שערים מול אולימפיאקוס. מול סביליה הוא כבש פעמיים בשני המשחקים בהם פגש אותה בעונה שעברה.

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

זה יכול להיות סיום מושלם לשנת 2025, שנה בה אמבפה התפוצץ במיוחד בישורת האחרונה של לה ליגה עם תשעה שערים בחמשת המחזורים האחרונים, כולל שלושער בקלאסיקו במונז'ואיק. הרצף הזה הוביל אותו לזכייה בפיצ'יצ'י ובנעל הזהב, לאחר שבשלב מסוים נדמה היה שכמעט בלתי אפשרי להשיג את רוברט לבנדובסקי ו-ויקטור גיוקרש. כך יוכל אמבפה להותיר חותם היסטורי בשנה הקלנדרית המלאה הראשונה שלו כשחקן ריאל מדריד.

החצי השני של 2025 נפתח עבורו בצורה פנומנלית. כמעט שני שלישים מהשערים של ריאל מדריד העונה היו במעורבות שלו, כשער או בישול. עד כה הוא עומד על 26 שערים ו-4 בישולים מתוך 47 שערי הקבוצה, ואם ימשיך בקצב הזה הוא צפוי להגיע ל-66 שערים עד תום העונה, נתון שגם ישבור בקלות את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו בעונת 2014/15, אז כבש 61 שערים.

כריסטיאנו רונאלדו וקיליאן אמבפה (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו וקיליאן אמבפה (IMAGO)

לצד המספרים המרשימים בריאל מדריד, אמבפה ממשיך להבריק גם במדי נבחרת צרפת. הוא כבש שבעה שערים בששת משחקיו האחרונים במדים הלאומיים, וב-2025 עלה למקום השני בכל הזמנים ברשימת מלכי השערים של הטריקולור עם 55, כשהוא במרדף אחרי אוליבייה ז'ירו שמחזיק ב-57. המספר הזה לא ישתנה לפני השנה החדשה, אך השיא שלו במדי ריאל מדריד בהחלט עדיין חי וקיים.

למרות כל זאת, המשחק מול אלאבס הראה שגם לאמבפה יש רגעים פחות מושלמים. שתי נגיעות ראשונות בכדור הספיקו כדי להבין שהוא לא ב-100%, כאשר מיד לאחריהן הוא נגע בברך שמאל. לאחר שהחמיץ את המשחק מול מנצ'סטר סיטי ביום שלישי, מלך שערי ריאל מדריד העונה עם 25 כיבושים ומלך שערי הליגה עם 16, הגיע לוויטוריה עם סימן שאלה סביב כשירותו. ועדיין, זה היה משחק שבו צ'אבי אלונסו היה זקוק לשחקן הטוב ביותר שלו, גם בשל הפער מברצלונה שעמד על שבע נקודות בפתיחת המשחק וגם בשל מצבו הרגיש כמאמן הקבוצה.

קיליאן אמבפה מחזיק את הברך (IMAGO)קיליאן אמבפה מחזיק את הברך (IMAGO)

כבר זמן רב ברור שזו ריאל מדריד של אמבפה. למרות שהוא עצמו מכחיש תלות בשעריו, המציאות ברורה. מתוך 47 שערי הקבוצה, 55.3% נושאים את החותמת שלו. מעבר לסטטיסטיקה המדהימה, העדות ברורה עוד יותר: ריאל מדריד של העונה שמה את כל התקוות שלה על קיליאן אמבפה, כששלושער אחד בלבד מפריד בינו לבין כריסטיאנו רונאלדו והיסטוריה נוספת במדים הלבנים.

