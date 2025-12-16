יונתן אלון לקראת לובליאנה: משחק חשוב מאוד

הפועל ירושלים תתארח הערב (שלישי, 19:30) בארינה סטוזיצה שבסלובניה שם תפגוש את צדביטה אולימפיה לובליאנה במסגרת המחזור ה-11 של היורוקאפ. הקבוצה מהבירה תמשיך את מסעה לעבר התהילה האירופית אליה היא מכוונת לאחר שרצף הניצחונות שלה שהיה בן 11 משחקים בכל המסגרות הגיע בשבת האחרונה לסיומו עם הפסד לבני הרצליה, יחד עם זאת רצף הניצחונות של יונתן אלון וחניכיו ביורוקאפ שעומד על שבעה במספר חי קיים ועודנו בועט.

האדומים לבנים הצהירו בשבת האחרונה לאחר ההפסד לבני הרצליה כי הם מתרכזים אך ורק ביריבתם ולא בכדי, מעבר לעובדה שלראשונה זה זמן מה כלומר מהמחזור הראשון שהפועל ירושלים נמצאת במקום הראשון עם הבדל קטן הפעם יש לה יתרון של ניצחון על יריבתה שהפסידה במחזור הקודם למנרסה שבעצמה ניצחה את הירושלמים. בסיבוב הקודם קבוצתו של אלון הובילה ביתרון דו ספרתי על צדביטה אולימפיה במחצית, אך הפסידה 99:84. הערב ההפרש על הנייר לא באמת יהיה חשוב אלא קודם הניצחון שכן זה ייתן לקבוצה מהבירה יתרון שני ניצחונות לפני המפגש נגד מנרסה.

בכל הנוגע לתרחישי שובר שוויון כאלו ואחרים נזכיר שכדי שלירושלמים יהיה יתרון בתרחיש של ראש בראש מול המועדון שהוא בעצם איחוד של אולימפיה לובליאנה וצדביטה זאגרב (שש שנים לאיחוד) האדומים לבנים יצטרכו לנצח ב-16 הפרש. במשחק הערב יונתן אלון יחסר את יובל זוסמן, אך ייתכן שנמרוד לוי ורועי הובר יראו דקות ראשונות. מי שהצטרף לקבוצה והשתתף באימון היה אייזיאה מובלי.

יובל זוסמן. ייחסר (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

הירושלמים כזכור עברו תלאות עד אשר הגיעו לסלובניה, התכנון המקורי היה טיסה לציריך ומשם טיסת המשך לליובליאנה אך בעקבות תקלה במטוס קבוצתו של אלון חוותה עיכוב של מספר שעות וכשנחתה בשוויץ היה זה כבר מאוחר מדי שכן הקבוצה החמיצה את טיסת ההמשך בעקבות כך האדומים לבנים המריאו אתמול בבוקר לוונציה ומשם המשיכו באוטובוס לסלובניה, נסיעה בת שלוש שעות.

יונתן אלון אמר לקראת המשחק מול צדביטה אולימפיה: "משחק מאוד חשוב לנו. קודם כל דואגים להחלים את הפצועים כדי שכל אחד יוכל להוציא מהגוף שלו את המקסימום שלו ועושים את ההכנה הכי טובה שאנחנו יכולים ובאים לנצח".

על אייזיאה מובלי שערך את אימון הבכורה שלו עם הקבוצה: "אי אפשר עוד להתרשם הוא לא אמור לשחק אבל יכול להיות שנגיע למצב שצריך להשתמש בו כרגע הוא לרשותנו נכניס אותו לעניינים לאט לאט כמו שצריך והוא ייתן את התפוקה שלו".