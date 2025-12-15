המשטרה עצרה את האוהד שירה זיקוק בטדי

במהלך מחצית ראשונה של המפגש בין בני סכנין לבית”ר ירושלים בטדי הערב (שני), נורה זיקוק מהיציע לעבר תחומי המגרש, בסמוך לשער הקבוצה האורחת.

הודות לפעילות מהירה להתחקות אחר העומד אחר המעשה המסוכן, תוך ניטור מהיר של מצלמות האבטחה באצטדיון, זוהה החשוד במעשה, אותר ונעצר על ידי שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון שפעלו הערב לשמירת הסדר וביטחון קהל האוהדים. החשוד, תושב רחובות בן 15, מועבר כעת לחקירה בתחנת המשטרה מוריה.

המשטרה מסרה: “משטרת ישראל תנקוט ביד קשה כלפי מפרי סדר וכנגד אלו שיעשו שימוש פחזני בחומר נפיץ, מעשים המסכנים את ביטחונם של קהל האוהדים באופן ממשי, נמצה את מכלול האמצעים המצויים בידינו ובמגרשים עצמם, במטרה לאתר את המעורבים בכך ולחקור מקרים אלו, ואת הדין עם אותם חשודים”.