ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

המשטרה עצרה את האוהד שירה זיקוק בטדי

הצעיר בן ה-15 שירה את הזיקוק מהיציע אותר בסיוע מצלמות האבטחה ונעצר, כאשר בכליו נתפסו אמצעי פירוטכניקה נוספים ותרסיס פלפל. הוא הועבר לחקירה

אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

במהלך מחצית ראשונה של המפגש בין בני סכנין לבית”ר ירושלים בטדי הערב (שני), נורה זיקוק מהיציע לעבר תחומי המגרש, בסמוך לשער הקבוצה האורחת.

הודות לפעילות מהירה להתחקות אחר העומד אחר המעשה המסוכן, תוך ניטור מהיר של מצלמות האבטחה באצטדיון, זוהה החשוד במעשה, אותר ונעצר על ידי שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון שפעלו הערב לשמירת הסדר וביטחון קהל האוהדים. החשוד, תושב רחובות בן 15, מועבר כעת לחקירה בתחנת המשטרה מוריה. 

המשטרה מסרה: “משטרת ישראל תנקוט ביד קשה כלפי מפרי סדר וכנגד אלו שיעשו שימוש פחזני בחומר נפיץ, מעשים המסכנים את ביטחונם של קהל האוהדים באופן ממשי, נמצה את מכלול האמצעים המצויים בידינו ובמגרשים עצמם, במטרה לאתר את המעורבים בכך ולחקור מקרים אלו, ואת הדין עם אותם חשודים”.

