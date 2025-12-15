ביהמ"ש הורה על שחרור 24 אוהדי הפועל מחר

התפתחות מפתיעה בפרשה: לאחר מעצרם של אוהדי הפועל תל אביב במסגרת מבצע "אדום בוהק" של המשטרה והגשת ערעור מצד סנגוריהם, היום (שני) הוחלט כי הערעור התקבל וההחלטה היא לשחרר את העצורים. השחרור עצמו יבוצע מחר, כאשר תיבחן חלופת מעצר.

מוקדם יותר היום התקיים דיון הצהרת תובע בבית משפט השלום בתל אביב. התביעה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים עד יום חמישי, במטרה להגיש כתב אישום ולבקש מעצר עד תום ההליכים. בסופו של דבר אישר בית המשפט הארכה קצרה יותר, עד יום רביעי בלבד.

בהמשך הגישה ההגנה ערעור לבית המשפט המחוזי, שם נדון העניין בפני שופטת אחרת, לימור ביבי. זו קיבלה את הערעור והורתה על שחרור העצורים. מאחר שההחלטה התקבלה בשעה מאוחרת, ייצאו העצורים לחופשי רק מחר.

במסגרת ההחלטה לשחרורם השופטת לימור ביבי קבעה: "בבסיס החלטתו של בית המשפט, קביעה ולפיה השלב הדיוני בו נמצאים אנו הוא הצהרת תובע שמשעותה כי החקירה הסתיימה. לאור זאת קבע בית המשפט כי עליו לבחון האם העיתוי הדיוני הנוכחי נכון לשקילת חלופת מעצר, וזאת כמצוות הפסיקה ובהינתן קיומה של עילת מסוכנות. אשר לעילת המסוכנות, פירט ביהמ"ש כי היא שרירה וקיימת, הואיל ומדובר בחשודים אשר מסוכנותם נלמדת מהתארגנות מקדימה, פעילות עבריינית שננקטה על מנת להסוות את מעשיהם והפגיעות שנגרמו הן לאזרחים והן לשוטרים”.

“בצד זאת הודגש על ידי בית המשפט כי מסוכנותם של העוררים אינה נלמדת מקיומה של חוות דעת באשר למהותם של רימוני עשן ופוטנציאל הנזק הטמון בהם, אלא שהיא נלמדת מהנימוקים אשר מנה בית המשפט. ביהמ"ש הוסיף ופירט כי אל מול האינטרס הציבורי הוא שקל את משך הזמן בו שוהים העוררים במעצר (8 ימים), היעדר עבר פלילי, גילם הצעיר של חלקם (שניים מהם קטינים בעת ביצוע עבירות), נסיבותיהם האישיות, פועלם וחלקם”, הוסיפה.

"לאחר שביהמ"ש נתן את דעתו למכלול הנתונים כפי שפורטו הוא מצא שהאיזון הנכון שיש לערוך הוא קבלת הבקשה חלקית, ומשום כך הורה על מעצרם עד ל-17.12. בערר לפניי טענו העוררים כי שגא ביהמ"ש עת הורה על הארכת מעצרם, בהינתן בתמצית שגם ככל שהעבירות המיוחסות לעוררים עולה עילת מעצר מסוג מסוכנות, הרי ששומה היה על ביהמ"ש לבחון את האפשרות לחלופת מעצר המאזנת בין זכויות העוררים לבין עילת המעצר שניתן למצער לצמצמה בחלופה. נטען כי כך קבע ביהמ"ש י עליו לעשות, ואולם בפועל לא עשה כן בית המשפט", טענה ביבי.

השופטת הוסיפה: "לצורכי הדיון ולצורכי החלטתי זו, מוצאת אני לנקוט גישה מחמירה כלפי העוררים ולצאת מנקודת הנחה ולפיה בכתב האישום אשר יוגש נגדם תיוחסנה להם בגין המעשים המיוחסים להם, עבירות נשק אשר בוצעו בצוותא חדא ותוך התארגנות מוקדמת. יחד עם זאת, אינני סבורה שיש בנסיבות אלו, חמורות ככל שתהיינה, כדי להוביל להחלטה ולפיה אין מקום בשלב זה לבחון חלופת מעצר".

השופטת הוסיפה: "במקרה דנן יוצאת אני מנקודת מוצא מחמירה עם העוררים, לפיה יוגש נגדם כתב אישום בעבירות החמורות ביותר אשר יכול כי תהיינה מיוחסות להםם, קרי עבירות נשק. לצוכי הדיון היום ולצורכי החלטתי זו בלבד, יוצאת אני מנקודת הנחה שכך יסבור כתב האישום ובהלימה לכך אלו העבירות שתיוחסנה לעוררים. בכל הנוגע לעבירות נשק, בשלב המעצר עד תום ההליכים, אין חולק כי מדובר בעבירות המקימות מסוכנות סטטוטורית ובהלימה לכך נובעת מעבירות אלו עילת מעצר בגין מסוכנות. זאת ועוד, בעבירות נשק, נוטה ביהמ"ש לקבל תסקיר קודם לבחינת חלופה. עם זאת, לא מדובר בחובה וגם בעבירות נשק ביהמ"ש העליון חיווה דעתו כי קיים מדרוג בעבירות וכי לא בכל מקרה עצם ייחוס עבירת נשק יגרור חובה בעריכת תסקיר. הדבר תלוי בטיבה של העבירה וגם במיהות החשוד”.

לפיכך סיכמה השופטת: "בשים לב לכל האמור, בהינתן שמדובר בעוררים שכולם נטולי עבר פלילי, בהינתן שאמנם העבירות בוצעו בצוותא חדא, ואולם בוצעו במקום מסוים ובנסיבות מיוחדות, משחק כדורגל, הנני סבורה כי יש מקום לבחון שחרור העוררים לחלופת מעצר בדמות מעצר בית בפיקוח של מפקחים ראויים. זאת הואיל ולדידי בנסיבות המיוחדות יהא בחלופת מעצר כאמור כדי לאיין ולמצער לצמצם באופן משמעותי את המסוכנות הנובעת מהעוררים בשים לב לעבירות המיוחסות להם".

את החשודים מייצגים עורכי הדין עמית זמיר, יובל זמר, עידן שני, יפעת כהן, יגאל דותן, אסף אלוויה, אמיר נבון, כרמל בתו, תרצה שמע ועידן שני.