יש מחליף לאלבה: רגילון חתם באינטר מיאמי

חבר חדש לליאו מסי. נמצא המחליף של ג’ורדי אלבה שפרש זה עתה מכדורגל. אינטר מיאמי, אלופת ה-MLS הטרייה, הודיעה היום (שני) כי החתימה את המגן השמאלי הספרדי סרחיו רגילון עד דצמבר 2027, עם אופציית הארכה לעונה נוספת. אקס ריאל מדריד יוסיף עומק חשוב לסגל ומביא עמו ניסיון רב לאחר שהתמודד ברמות הגבוהות ביותר של הכדורגל האירופי.

סרחיו רגילון שיתף לאחר החתימה: “זהו פרויקט שאפתני מאוד, מועדון מנצח שעושה דברים בדרך הנכונה וזה מה שמשך אותי לבוא לכאן כדי להמשיך לנצח ולהתחרות. המטרה שלי היא להמשיך לנצח, לרדוף אחרי הגביעים שחסרים לנו, ולזכות בכל דבר כאן”.

רגילון בן ה-28 מצטרף לאינטר מיאמי לאחר ששיחק בעבר בשתיים מהליגות היוקרתיות ביותר באירופה - לה ליגה והפרמייר ליג האנגלית, בנוסף לבניית רקע חזק בתחרויות בינלאומיות גדולות, כולל ליגת האלופות של אופ"א, הליגה האירופית של אופ"א וגביע העולם למועדונים. במהלך הקריירה המקצוענית שלו, המגן ערך יותר מ-260 הופעות, מתוכן 81 בפרמייר ליג ו-56 בלה ליגה.

סרחיו רגילון מניף את גביע הליגה האירופית (IMAGO)

רגילון, שנולד במדריד, החל את הקריירה שלו בשורות הנוער של ריאל וערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת באוקטובר 2018 בליגת האלופות. חודש לאחר מכן, ערך את הופעת הבכורה שלו בלה ליגה, ומאוחר יותר באותה עונה היה חלק מהסגל שזכה בתואר גביע העולם למועדונים הרביעי של הבלאנקוס.

לאחר מכן המגן הספרדי הצטרף בהשאלה לסביליה, שם נהנה מעונת 2019/20 יוצאת דופן. במהלך תקופתו באנדלוסיה, הוא עזר להניף את גביע הליגה האירופית וזכה במקום בהרכב העונה של המפעל.

סרחיו רגילון שמח עם גביע הליגה האירופית (IMAGO)

הופעותיו הטובות בספרד הובילו למעבר לאנגליה לטוטנהאם, שם בילה שתי עונות לפני שהמשיך את הקריירה האירופית שלו בהשאלה לאתלטיקו מדריד. בהמשך, רגילון שיחק בהשאלות נוספות במנצ'סטר יונייטד וברנטפורד, לפני שחזר לטוטנהאם במאי 2024.

ברמה הבינלאומית, רגילון שיחק שש פעמים בנבחרת ספרד הבוגרת, כולל שלוש הופעות בליגת האומות של אופ"א ב-2020 ומשחק במוקדמות גביע העולם ב-2021.

סרחיו רגילון (רויטרס)

כעת, רגילון מצטרף לאינטר מיאמי כשחקן חופשי לאחר שלא שיחק בחצי השנה האחרונה, מאז שסיים את חוזהו אצל התרנגולים. המגן השמאלי המנוסה מביא איתו איכות מוכחת מתחרויות בינלאומיות מובילות ויהיה תחת חוזה עם המועדון עד דצמבר 2027, עם אופציה להארכה עד דצמבר 2028.