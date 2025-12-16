איטודיס: אלייז'ה? אתם ממציאים סיפור שלא קיים

כמה שבהפועל תל אביב חיכו לזה, והיום (שלישי, 21:05) זה יגיע. האדומים יארחו מזה למעלה משנתיים משחק אירופי כאן בישראל, ובטח ובטח יארחו בפעם הראשונה בהיסטוריה שלהם משחק יורוליג כאן בישראל. אמנם זה יהיה בארנה והבכורה במפעל במנורה תחכה עוד קצת, אבל הכוכב האדום בלגרד תגיע לארץ ותשחק בעיר הבירה במסגרת המחזור ה-16 של המפעל.

לקראת המשחק, הפועל תל אביב, שרק בראשון שיחקה נגד ב”ש/דימונה ושמרה על מאזן מושלם, תשחק כבר כעבור 48 שעות נגד הכוכב, וכבר 48 שעות לאחר מכן נגד פנאתינייקוס באואקה, וכבר כעבור עוד 48 שעות נגד הרצליה בישראל. לקראת הכוכב האדום, הקבוצה ערכה את האימון המסכם שלה בארנה שבירושלים.

מבחינה מקצועית, אלייז’ה בראיינט שלא הגיע עם הקבוצה בפעם השנייה ברציפות לארץ הצטרף בהמשך והשתתף באימון המסכם, כאשר בשלב הזה במועדון מפרגנים לו אקסטרה ימים בסופיה בעקבות החשש של משפחתו להגיע לכאן. במועדון מצפים לכ-8,000 אוהדים במשחק נגד הסרבים בבירת ישראל, וכבר לסולד אאוט במשחק הראשון שיהיה במנורה.

איטודיס דיבר באימון המסכם: “מה שחשוב זה שהמשחקים חזרו לישראל, חג חנוכה שמח לכולם, אנחנו מארחים את המשחק בישראל, כן זה יהיה בירושלים, אבל יהיה לנו הרבה קהל וזה אומר הרבה. זה טוב שהמשחקים בארץ, האוהדים נותנים לך עוד מוטיבציה, אבל הם לא אלה שמשחקים והשחקנים צריכים להביא את התוצאות. התגעגענו לקהל וההפך, זה יהיה משחק טוב, הקהל נלהב והם יודעים ליצור אווירה טובה”.

עוד אמר: “מה ייראו מאיתנו? מדברים יותר מדי על האוהדים, הם חשובים, אבל מה עוד אתם רוצים שאומר? אנחנו רוצים את הקהל במספרים גדולים, אבל לעוד קבוצות יש אוהדים. אנחנו רוצים את התמיכה שלהם, כמובן, וגם במשחקים הפחות טובים והם יגיעו. צריכים את האמונה שלהם במה שהקבוצה מנסה להשיג וזה מה שחשוב, האוהדים יודעים את זה”.

אנטוניו בלייקני

באשר לכדורסל אמר איטודיס: “אנחנו מול קבוצה שמתקשה לאחרונה, יש להם קצת חסרונות, הם יודעים לרווח את המשחק, יש להם הרבה אנרגיה והמשחק שלהם ידרוש מאיתנו הגנה חזקה יותר. יש לנו אימון אחד, אבל זה לא מה שיגדיר את איך שנשחק. אימון אחד לא יגרום לזה שניראה טוב יותר. מבחינה אישית יש להם הרבה שחקנים שיכולים לייצר דברים טובים ויש לי כבוד גדול עבורם כקבוצה, מצפים למשחק קשה”.

על אלייז’ה בראיינט אמר: “האם דיברתי איתו כשהיה בחו”ל? למה שאדבר איתו? ויש לכם מידע לא נכון, אני הרשיתי לו להישאר בחו”ל, אלייז’ה ביקש להיות עם המשפחה, עשינו רוטציה ושמחתי שהיה עם משפחתו, לא צריך לעשות עוד שיחה אליו. למה אתם שואלים על זה? למה עושים מזה כזה סיפור גדול? אומרים שהוא לא בא עם הקבוצה, ברור שהוא שחקן חשוב, אבל אל תמציאו סיפור ממשהו שלא קיים. אתם יוצרים סיפור ממשהו שלא קיים”.

“יש לנו 16 שחקנים זמינים. ברונו קבוקלו מתאמן אישית, הוא מתקדם, נראה טוב, אבל עדיין לא עם הקבוצה”, הוסיף.

