יום שני, 15.12.2025 שעה 19:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
15800-8439עירוני קריית אתא
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

חשוב ומרגש: הביקור של חולון בבי"ס הרצפלד

הקבוצה של דני פרנקו הגיעה לבית ספר לחינוך מיוחד, במסגרת הפנינג החנוכה המסורתי בעיר: "שמחנו להעלות חיוך של אושר על פניהם של הילדים המקסימים"

|
הפועל חולון בבית ספר הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)
הפועל חולון בבית ספר הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)

יומיים אחרי הניצחון הדרמטי על מכבי רמת גן, ויום לפני היציאה לבולגריה למשחק סיום של שלב הבתים ב-BCL מול בורסאספור, הגיעה היום (שני) הפועל חולון לבית הספר הרצפלד בעיר להפנינג חנוכה המסורתי.

בית הספר הרצפלד הינו בית ספר לילדים ונוער בגילאי 6 עד 21, הסובלים ברובם ממחלות ניווניות ושיתוק מוחין, כשחלקם הגדול נעזרים בכיסאות גלגלים. לאחר טקס הצגת השחקנים הקבוצה הדליקה נר ראשון של חנוכה אותו התכבד להדליק האיש ושלשת הניצחון, קפטן הקבוצה, נתנאל ארצי.

בהמשך קיימו שחקני הקבוצה והצוות ביחד עם הילדים יום ספורט משותף, כמו כל שנה, שבסיומו הוענקו מדליות מיוחדות לכל ילדי בית הספר.

נתנאל ארצי מדליק את נרות החנוכה (דודי אוחיון הפועל חולון)נתנאל ארצי מדליק את נרות החנוכה (דודי אוחיון הפועל חולון)
ליאור קררה ונסייר ברוקס (דודי אוחיון הפועל חולון)ליאור קררה ונסייר ברוקס (דודי אוחיון הפועל חולון)
ליאור קררה בבי"ס הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)ליאור קררה בבי"ס הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)
עידן זלמנסון ויאיר קרביץ בבית ספר הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)עידן זלמנסון ויאיר קרביץ בבית ספר הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)

מהפועל חולון נמסר: “אנו במועדון רואים זכות גדולה בלהיות חלק ממעגל הנתינה והתרומה לקהילה גם השנה, שמחנו לחזור לבית הספר הרצפלד ולהעלות חיוך של אושר על פניהם של הילדים המקסימים אותם פגשנו ושל סגל בית הספר שעושה מלאכת קודש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */