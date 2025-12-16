כובשי הצמדים ושחר: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-14 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, לפני שהמחזור ה-15 ייצא לדרך בסוף השבוע הקרוב, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

מי היהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)

אדריאן אוגריסה

אמנם לאנשי הפועל ת”א היו לא מעט טענות על השיפוט, אבל כל אלו לא מעניינים את חלוץ עירוני קריית שמונה, שהבריק עם צמד גדול כולל הפנדל שעורר מחלוקת בדקה ה-99. הפרואני כבש גם את השער שצימק עם מבצע אישי ענק, והוכיח פעם נוספת שהוא אחד הזרים הטובים שהוחתמו כאן בארץ בקיץ האחרון.

אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

סדריק דון

אם הפועל ירושלים אכן תישאר בסופו של דבר בליגה, היא תצטרך את הכוכב שלה והוא הגיע בגדול במחזור האחרון נגד אשדוד. צמד נפלא של תוצר מחלקת הנוער של זיו אריה באצטדיון הי”א נתן שלוש נקודות חשובות מאוד ואוויר לנשימה עבור האדומים מהבירה, וקירב אותם אל עבר חוף המבטחים.

סדריק דון חוגג (ראובן שוורץ)

גיא מלמד

השאלה הגדולה שנשאלת היא למה לא נתנו לחלוץ הנהדר לשחק עד כה. אחרי השער שבצר בצורת מול הפועל ת”א, מלך שערי העונה שעברה כבש צמד נהדר נגד מכבי בני ריינה ב-0:4 של מכבי חיפה, הניצחון השלישי ברציפות מבחינת הירוקים של ברק בכר.

גיא מלמד מאושר (חג'אג' רחאל)

איגור זלאטנוביץ’

אפשר לדבר המון על התרומה של הסרבי בלי הכדור, הלחץ או התנועה, אבל בתקופה האחרונה זה גם בא לידי ביטוי על הנייר. שער נאה במיוחד נגד מכבי נתניה, סחיטת כרטיס אדום וגם בישול לדן ביטון, מה שאומר שהיה מעורב בכל הדברים החשובים ב-0:2 על קבוצתו לשעבר.

איגור זלאטנוביץ' בטירוף אחרי השער שכבש (מרטין גוטדאמק)

עדי יונה

איזה כוכב בית”ר גידלה ממחלקת הנוער שלה. היהלום של הצהובים שחורים ראה את אחמד סלמן מעלה את סכנין ל-0:1 בטדי, השווה עם שער גדול ועמוק בתוך תוספת הזמן השלים צמד כדי לתת שלוש נקודות מתוקות כל כך לקבוצתו, שלגמרי נתנו עוד סימן קריאה לכך שבית”ר רצה לאליפות.

עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)

מארק קוסטה

סיבוב שלם שהחלוץ לא קיבל צ’אנסים יותר מידי, ואז דווקא כשקיבל את ההזדמנות בגלל פציעה הוא ידע לקחת אותה בשתי ידיים. קוסטה כבש צמד בזק בבלומפילד והימם את מכבי ת”א, והצליח להביא להפועל פ”ת נקודה יקרה באחד ממשחקי החוץ הקשים שיש לליגת העל להציע.

מארק קוסטה בעננים (שחר גרוס)

עידו שחר

אמנם מכבי ת”א ממש לא מסתפקת מנקודה אחת בבית שלה נגד הפועל פתח תקווה, אך את התודות לנקודה הזו היא יכולה לתת לקשר הנפלא. שחר חזר מהרחקה, עלה מהספסל, בישל לנועם בן הרוש ובתוספת הזמן כבש שער נפלא שקבע 2:2 נגד המלאבסים. עונה נהדרת של השחקן.