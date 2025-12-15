"מצוין שיצחקי מגבה את אצילי, הוא יחזור לעצמו"

תיקו בדרבי במחזור הקודם לא סיפק את בית”ר ירושלים, שרוצה לחזור הערב (שני, 20:30) לנצח נגד בני סכנין בטדי, במטרה להישאר חזק בצמרת הגבוהה. שחקן העבר של הקבוצה, עמית בן שושן, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה חושב שיהיה במשחק?

“הולך להיות משחק מאוד קשה. סכנין תמיד באה מוכנים ואנחנו נצטרך לבוא גם מוכנים”.

באמת קשה, למרות המומנטום והיתרון בקהל?

“תמיד המשחקים עם סכנין מאוד קשים. עם שרון מימר על הקווים הם מאוד מסוכנים”.

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

עם מי אתה עולה במגן הימני?

“רועי אלימלך”.

איך אתה רואה את עומר אצילי?

“ברק יצחקי עושה מצוין שהוא נותן לו גיבוי. כל בעיטה שלו מסוכנת, הוא יכול לחזור לעניינים”.

יש תקופות כאלה.

“גם במשחקים האחרונים שהוא לא היה טוב, אתה רואה שהוא רוצה ונלחם”.

תוצאה הערב?

“0:1 לבית”ר”.