"דובאי? מרגיש היסטורי, יש לנו עוד דרך ארוכה"

מכבי תל אביב הגיעה היום (שני) לפני זמן קצר לטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון, לקראת ההמראה לדובאי שם תשחק מול קבוצתו של יוריצה גולמאץ ביום שלישי הקרוב במסגרת המחזור ה-16 של היורוליג, אליו מגיעים הצהובים עם רצף של שני ניצחונות בתחרות הבכירה של אירופה לצד הרצון להמשיך את היכולת המשופרת מהמשחקים האחרונים. כזכור השבוע יהיה שבוע משחקים כפול כאשר ביום חמישי עודד קטש וחניכיו יארחו בפיס ארנה את ולנסיה של פדרו מרטינז. המאמן ענה על שאלות טרם ההתמודדות.

קודם כל על ההיסטוריה של המשחק. הפעם הראשונה של מכבי ת”א במדינה הערבית ממה שאומרים פה זה שמונים שנה.

“כמה באמת זה מרגש, כמה זה שונה. לא יודע אם אנחנו חווים וחיים את החוויה הזו, אבל כשאתה אומר את זה, זה באמת מרגיש היסטורי. לפחות בתחושה זה מרגיש כמו עוד משחק יורוליג, אמנם, ללא קהל, שאנחנו רגילים. זהו, אבל שוב, זהו, חזרנו לארץ, כמובן נחזור לנורמליות, שאירועים כאלה, משחקים ללא קהל, כבר ייעלמו”.

אתה משחק נגד קבוצה שבאולם הביתי שלה ניצחה את כל המשחקים. היא הפסידה לפועל תל אביב, וזה היה בבוסניה. עד כמה באמת זה קשה? עד כמה אתה רואה את המצ'אפ הזה שאתם באים כסוג של אנדרדוג למקום כזה?

”כן. מקום שלא קל לשחק בו, מן הסתם. יש להם הרבה פציעות. אנחנו נצטרך לראות מי משחק ומי לא, אנחנו ככה מנסים לדלות מידע. כשהם משחקים ברוסטר, הם קבוצה מאוד מאוד איכותית ומסוכנת. ואולי יש להם כמה פציעות וכמה חסרונות, אבל עדיין זה משחק מאוד קשה”.

אני רוצה לשאול אותך, באמת, קו קדמי? הקו הקדמי שלהם עם פטרושב וקבנגלה, זה אולי הצמד מהטובים ביותר שיש למפעל הזה להציע. איך אתה רואה אותם? כי אתם במשחקים האחרונים, קיבלתם את רומן סורקין במשחקים נהדרים. וגם את טי.ג'יי ליף, שנותן עונה טובה.

”אני מקווה שמרסיו ירגיש טוב, הוא עשה אימון חלקי היום. זה לא חמור כמו שזה נראה, אז אנחנו שמחים. זאק יכול להוסיף לנו בעניין הזה, כמובן, נצטרך את רומן, ג'יילן, אנחנו צריכים את טי.ג'יי, כמובן. יש להם שלושה גבוהים, דרך אגב, מאוד מוכשרים. ועם החסרונות שיש להם בגארדים, באמת לדעתי הם גם המוציאים לפועל העיקריים שלהם, אז צריך לשים דגש”.

כשמסתכלים על איך שהקבוצה נראית לאחרונה, אי אפשר שלא באמת לראות את השיפור. כששאלנו מקודם את טי.ג'יי, הוא אמר שבסופו של דבר אתם עושים את אותם הדברים, פשוט הדברים עכשיו טובים יותר. אתה שותף לתחושה הזו, שזה באמת היה רק עניין של זמן, עד שהכל ככה התחיל קודם לעבוד כמו שצריך?

“זה תהליך טבעי, אני חושב שאפשר להסתכל גם על השנים האחרונות. אני לפחות, בקבוצות שלי, רגיל שבשלב הזה דברים מתחילים להתחבר. נקווה שזה יקרה לנו גם הפעם, אנחנו יודעים יותר מה אנחנו רוצים, אבל זה באמת דברים טבעיים ונקווה להמשיך לעשות את זה יותר טוב. עדיין יש לנו את החסרונות שלנו, ועוד דרך ארוכה”.

שבוע ראשון שאתה סוף סוף רק בישראל, והנה, יצא חיוך. איך זה באמת מרגיש, תחושה כל כך מוזרה אחרי שנתיים ו...

“זה כיף אדיר, אתה יודע, לחבר כמה ימים רצופים כאלה בבית, זה באמת כיף, זה חזרה לנורמליות. אני לא יודע, מי שלא עבר את זה לא יכול באמת להעריך את הדברים הקטנים שקשורים בזה”.