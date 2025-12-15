היחסים ב-Winner למכבי ת"א נגד הפועל פ"ת

יום שני הגדול כבר פה, ואיזה משחקים נהדרים יש לנו הערב. בזירה המקומית, בית”ר ירושלים תארח את בני סכנין למשחק לוהט בטדי ומכבי תל אביב תפגוש את הפועל פתח תקווה בבלומפילד. באנגליה, מנצ’סטר יונייטד תשחק נגד בורנמות’.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

בית”ר ירושלים – בני סכנין

הקבוצה של ברק יצחקי אמנם מעדה בבית במחזור האחרון נגד הפועל ירושלים, אך הערב היא מגיעה כפייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.35 לניצחון. הפתעה של האורחת תהיה שווה למהמרים יחס של פי 6.40, כשחלוקת נקודות בטדי מקבלת יחס של פי 4.70.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)

מכבי ת”א – הפועל פ”ת

אלופת המדינה נמצאת בתקופה מגמגמת, כשבאירופה היא בדיוק חטפה תבוסה, בדמות 4:1 בשטוטגרט. הצהובים חייבים 3 נקודות היום, והם מקבלים לכך יחס של פי 1.25. מהצד השני, ניצחון של המלאבסים יהיה שווה יחס של פי 8.00 למהמרים, כשתיקו שווה 5.40.

מנצ’סטר יונייטד – בורנמות’

השדים האדומים מגיעים לאחר ניצחון משכנע נגד נועלת הטבלה, והיום בבית הם יודעים שעליהם לקחת את 3 הנקודות, כשלאפשרות הזאת הם מקבלים יחס של פי 1.70. הפתעה של האורחת מקבלת יחס של פי 3.75, כשחלוקת נקודות תהיה שווה ליחס של פי 3.90.