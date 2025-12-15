סיומו של עידן: אבשלום עוזב את אליצור נתניה

בעוד שאליצור נתניה רשמה עד כה, ניצחון בודד מתוך שמונת משחקי הפתיחה של ליגת ווינר סל, היא תשחק הערב (שני, 20:55) מול הפועל העמק. בינתיים במועדון מעיר היהלומים הודיעו כי לאחר 6 שנים, עידן אבשלום סיים את דרכו כמנהל המקצועי של אליצור נתניה.

במהלך תקופתו, הוביל אבשלום את המועדון לשתי עליות לליגת העל, זכייה בגביע הליגה הלאומית ומעבר היסטורי לארנה החדשה שנבנתה בעיר. כל זאת, לצד בניית תשתית מקצועית יציבה וארוכת טווח, פיתוח וקידום שחקנים ישראלים לרמות הגבוהות ביותר, יצירת תרבות ארגונית ייחודית וחיבור עמוק ומשמעותי לקהילה המקומית, כך לדברי המועדון.

“בזכות עבודה יומיומית בלתי מתפשרת, חזון ברור ואמונה בדרך, הפכה אליצור נתניה בשנים האחרונות לסמל של צמיחה, התמדה והצלחה, מועדון שמייצג גאווה מקומית, ערכים של מצוינות, מחויבות וכדורסל ישראלי אמיתי”, אמרו בנתניה.

עידן אבשלום (רועי כפיר)

“אבשלום הודה להנהלת המועדון, לעיריית נתניה, לשחקנים, לצוותים המקצועיים, לשותפים לדרך ולקהל הנאמן שהפך את המסע הזה לייחודי ומשמעותי. הוא סיים את תפקידו בתחושת סיפוק עמוקה וגאווה גדולה על הדרך שנבנתה. למרות עזיבתו, עידן אבשלום יישאר תמיד חלק בלתי נפרד מה-DNA של אליצור נתניה, וימשיך לעקוב, לתמוך ולאהוב מרחוק”.

עידן אבשלום סיכם: “זה לא פרק שנחתם, אלא יסוד שנבנה לעתיד. אני מודה על הזכות ומאחל לקבוצה ולמנהליה הצלחה גדולה בהמשך הדרך”.