אבי נמני: יש תחושה שהיום מכבי ת"א תתפוצץ

אחרי הפסד להפועל באר שבע במשחק העונה והפסד לשטוטגרט בליגה האירופית, מכבי תל אביב תארח הערב (שני) ב-20:00 את הפועל פתח תקווה, במטרה לחזור למסלול הניצחונות. אבי נמני, שחקן העבר האגדי של הצהובים, עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה עם המשחק?

“זה משחק קריטי”.

למכבי או ללאזטיץ’?

“אני לא רואה אותם כגוף נפרד. זה חשוב בגלל פער הנקודות ומה שקורה מסביב. העימות עם הקהל מאוד מטריד אותי, צריך למצוא פיתרון. זה מגיע לדשא בסוף - שקהל לא מגיע. מי שטובת המועדון בעיניו צריך לעשות הכל. צריך לוותר על אגו”.

ברמה המקצועית מה צריך לעשות לאזטיץ’? יש דיבורים שישחק יותר התקפי עם אנדרדה ודור פרץ.

“אני מקווה מאוד שזה יקרה. המשחק הזה תלוי אך ורק במכבי תל אביב, החלק החלש של הפועל פ”ת הוא ההגנה”.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

כשאתה רואה את לאזטיץ’ מתראיין וכועס על חלק מהעיתונאים, איך לך זה מרגיש? אוהדים מפרשים את זה כאילו הוא לא רוצה להיות פה.

“אם הוא לא היה רוצה להיות פה, הוא היה עולה על טיסה. אפשר גם להבין אותו בגלל מה שקרה, הוא חושב שהתקשורת לא גיבתה אותו כמו שצריך. עכשיו הוא צריך להיות באופן מלא במכבי תל אביב ולהוציא את המקסימום”.

אתה רואה אותו יוצא מהקיבעון?

“כן, הוא מבין שיש קבוצות שצריך לשחק נגדן פתוח כדי לנסות להכריע בשלב מוקדם. היום זאת הזדמנות לתת לשחקנים זרים הזדמנות כדי גם לבדוק אותם עד חודש ינואר”.

כמה ייגמר?

“0:3, 0:4 למכבי תל אביב. תחושה שהיום מכבי תתפוצץ, אם לא יהיה משהו קיצוני עם הקהל, יהיה בסדר”.