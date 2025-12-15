אחרי שחרור טוד: ב"ש/דימונה מצאה גארד חדש

הגארד האמריקאי דמיאן דאן, בן ה-24 שמתנשא לגובה של 1.95 מטרים, מצטרף להפועל באר שבע/דימונה. הוא יהיה הזר השישי בקבוצה, לאחר שטארין טוד שוחרר לפני כשבועיים.

דאן בוגר אוניברסיטת פיטסבורג (9.9 נקודות, 2.7 ריבאונדים למשחק), שיחק בין היתר באוניברסיטאות טמפל ויוסטון מליגת המכללות ובעונה הנוכחית מוביל את הליגה הפינית בנקודות (24.9 נקודות) כשהוא קולע ב-39.1% לשלוש, ומספק 3.4 אסיסטים ו-6 ריבאונדים למשחק במדי קוברט. דאן שוחרר לבקשת באר שבע מהקבוצה הפינית על מנת להצטרף למועדון.

העונה בליגת ווינר סל, הפועל ב”ש/דימונה עם שלושה ניצחונות ושישה הפסדים אחרי תשעה משחקים. במחזור האחרון שנערך אתמול (ראשון), הובסה 102:77 על ידי הפועל תל אביב.