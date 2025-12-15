יום שני, 15.12.2025 שעה 12:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
15800-8439עירוני קריית אתא
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

אחרי שחרור טוד: ב"ש/דימונה מצאה גארד חדש

דמיאן דאן, האמריקאי בן ה-24, מצטרף לדרומיים ויהיה הזר השישי בסגל של רמי הדר. נוחת בישראל מהליגה הפינית, שם הוביל את הליגה בנקודות במדי קוברט

דמיאן דאן (IMAGO)
דמיאן דאן (IMAGO)

הגארד האמריקאי דמיאן דאן, בן ה-24 שמתנשא לגובה של 1.95 מטרים, מצטרף להפועל באר שבע/דימונה. הוא יהיה הזר השישי בקבוצה, לאחר שטארין טוד שוחרר לפני כשבועיים. 

דאן בוגר אוניברסיטת פיטסבורג (9.9 נקודות, 2.7 ריבאונדים למשחק), שיחק בין היתר באוניברסיטאות טמפל ויוסטון מליגת המכללות ובעונה הנוכחית מוביל את הליגה הפינית בנקודות (24.9 נקודות) כשהוא קולע ב-39.1% לשלוש, ומספק 3.4 אסיסטים ו-6 ריבאונדים למשחק במדי קוברט. דאן שוחרר לבקשת באר שבע מהקבוצה הפינית על מנת להצטרף למועדון.

העונה בליגת ווינר סל, הפועל ב”ש/דימונה עם שלושה ניצחונות ושישה הפסדים אחרי תשעה משחקים. במחזור האחרון שנערך אתמול (ראשון), הובסה 102:77 על ידי הפועל תל אביב.

