ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

פליק: עוד לא החלטנו מי השוער שיפתח בגביע

מאמן בארסה לקראת גוואדלחארה מחר ב-22:00: "העתיד של טר שטגן? החלטה שלו, לא שלי". על השופטים: "לא הסגנון שלי להפעיל עליהם לחץ". לבנדובסקי כשיר

|
מארק אנדרה טר שטגן והאנזי פליק (IMAGO)
מארק אנדרה טר שטגן והאנזי פליק (IMAGO)

אחרי חמישה ניצחונות רצופים מאז התבוסה 3:0 לצ’לסי, ברצלונה עוברת לגביע המלך. הקטלונים יתארחו מחר (שלישי, 22:00) אצל גוואדלחארה מהליגה השלישית והשוערים שלה – מארק אנדרה טר שטגן ו-וויצ’ך שצ’סני – במוקד. ז’ואן גארסיה ינוח הפעם והאנזי פליק נשאל כמובן במסיבת העיתונאים על זהות השוער שיפתח.

“עוד לא החלטנו מי השוער שיפתח”, אמר פליק, “אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה ההרכב. יש לנו עוד 24 שעות ונקבל החלטה ביום המשחק”. על טר שטגן אמר המאמן: “מארק הוא שוער פנטסטי ויש לנו שלושה שוערים מצוינים. אמרתי כבר שז’ואן (גארסיה) הוא המספר 1 שלנו בשער ומכאן נראה מה יקרה.

“שצ’סני שיחק  בעונה שעברה וזכינו איתו בתארים. העונה, כשגארסיה היה פצוע, הוא נתן לנו יציבות. שצ’סני שחקן חשוב מאוד בחדר ההלבשה. העתיד של טר שטגן? זו החלטה שלו. דיברנו על המצב  שלו ויש לי הרבה כבוד למארק בגלל שהוא שוער נהדר ואדם נהדר. בסוף זו ההחלטה שלו, לא שלי”.

זז'ואן גארסיה וטר שטגן (ברצלונה)

על גארסיה אמר פליק: “הוא יקבל מנוחה. קודם אני רוצה לדבר עם השחקנים ואז נודיע מי יפתח. אנחנו עדיין בתהליך של התאוששות ובגלל זה אני רוצה לחכות ליום המשחק עם ההחלטה”.

רוברט לבנדובסקי ערך אימון אישי, אבל פליק אמר: “הוא יכול לשחק. נבצע מספר שינויים, אבל אנחנו רוצים לנצח, זה הכי חשוב. יש לנו כמה שחקנים שיכולים לשחק בתור 9 – פרמין (לופס), מרקוס  (רשפורד), פראן ורוברט”.

פליק הוסיף: “הטרבל הוא מטרה של כל המועדונים הגדולים וגם שלנו, אבל בגביע זו דרך ארוכה”. על השופטים אמר המאמן: “באופן כללי הם עושים עבודה פנטסטית, כולנו טועים וגם השופטים. הם תחת לחץ גדול וזה לא פייר להוסיף עוד לחץ. זה לא הסגנון שלי”.

הוספת תגובה



