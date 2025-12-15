הצהרת תובע הוגשה נגד 24 חשודים אוהדי הפועל

במשטרת ישראל הודיעו הבוקר (שני) כי בתום חקירה סמויה ומורכבת שנוהלה על ידי הימ"ר של מחוז תל אביב, הבוקר הוגשה הצהרת תובע נגד 24 חשודים, בחשד למעורבות בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל ואמצעי פירוטכניקה, אשר גרמו לפציעתם של אוהדים ושוטרים במהלך אירועי הדרבי שלא התקיים באצטדיון בלומפילד ב-19.10.25. מדובר באוהדי הפועל ת"א, חברי ארגון האולטראס.

"במסגרת החקירה, נחשפה שיטת הביצוע של החשודים, שפעלו בחלוקת תפקידים מסודרת ומאורגנת, במטרה להשליך את הרימונים והפירוטכניקה בתוך האצטדיון”, נכתב בהודעת המשטרה, “לאחר התחקות אחר צעדיהם באמצעות תיעודים מתוך ומחוץ לאצטדיון, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית הקושרת את כלל המעורבים להשלכת הרימונים שהובילו לאירוע החמור.

"עם התקדמות החקירה, עלה כי חלק גדול מהחשודים היו מעורבים באירוע אלימות נוסף מתאריך 8.3.25, במהלכו הגיע החשודים לפארק פרס בחולון והחלו לתקוף קבוצת אוהדים יריבה, כאשר החשודים מצויידים בכלי תקיפה: אלות מתכת, שרשראות ברזל, אגרופנים, אבוקות, גז מדמיע, כפפות, רעלות ועוד כלי מתכת. כאמור, הבוקר הוגשה נגד החשודים הצהרת תובע בגין החשדות המיוחסים להם.

פשיטת המשטרה על מתחם אולטראס הפועל ת"א

“משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט - ובפרט שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם - ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות, נגד כל מי שיפעל לפגיעה בביטחון הציבור ובשלום המשתתפים באירועי ספורט”.