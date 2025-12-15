אחרי הפרידה משרון דרוקר ומינויו של גיא קפלן, מכבי ראשון לציון מארחת בשעה זו, בבית מכבי את עירוני נס ציונה לדרבי הכתומות. שתי הקבוצות יגיעו למחזור התשיעי של ליגת ווינר סל אחרי הפסד, אך כל אחת מהן נקלעה אליו במומנטום אחר לחלוטין: העולה החדשה נכנעה בפעם החמישית ברצף וירדה למאזן 7:1, ואילו החבורה מלב המושבה, שכבר הספיקה להתאושש מפתיחת העונה החלשה, נעצרה אחרי שלושה ניצחונות רצופים בדרך למאזן 5:3.

התבוסה 104:73 למכבי תל אביב בחוץ, שהוריד את העולה החדשה למקום האחרון בטבלה, גרם לה להיפרד ממאמנה ולמנות במקומו את גיא קפלן. הקבוצה מעיר היין נמצאת אומנם בעיצומו של משבר עמוק, אבל יכולה להתנחם בכך שכל חמשת הפסדיה הרצופים הגיעו מול הקבוצות הבכירות בישראל, או לפחות כאלה שפתחו את העונה בסערה. בבכורה של מאמנם החדש על הקווים, חניכיו יקוו לשפר מעט את מצבם עוד לפני משחק הבית הבא, שבו יארחו כבר ביום שישי הקרוב את אליצור נתניה למאבק תחתית חשוב.

מן העבר השני, לאחר שיצאה לפגרה בתנופה, החבורה מלב המושבה קיוותה להיפטר מהמאזן השלילי, אבל נכנעה למכבי רמת גן 100:83 בחוץ. בשלושת המשחקים שבהם הייתה ניצחה, עמית שרף ושחקניו עצרו את היריבות על 70.0 נקודות בממוצע, אבל בזיסמן הם ספגו יותר מ-90 בפעם השנייה העונה, ולראשונה אף ראו את הקבוצה שמנגד מגיעה לתלת ספרתי. כדי לשוב לתלם הם יצטרכו למצוא מחדש את ההגנה, שכן בצד השני של המגרש הם מתקשים, עם 77.6 נק’ בלבד למשחק הם מדורגים לפני-האחרון בטבלה.

בארבעת מחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות בליגה הבכירה, נס ציונה יצאה עם ידה על העליונה, כולל ניצחון 75:99 במפגש האחרון, שנערך באפריל 2022 בביתה. ניצחון הבית האחרון של ראשון לציון על יריבתה הקרובה הושג לפני חמש שנים, בערב בו קיבלה דאבל-דאבל של 22 נקודות ועשרה ריבאונדים מנועם אביבי, כיום שחקנה של גליל עליון, בדרך ל-74:79 בבית מכבי.

רבע ראשון: 14:26 למכבי ראשון לציון

החמישייה של מכבי ראשון לציון: קוויי גרנט, אמין סטיבנס, גולן גוט, ג’יי ג’יי קפלן, די ג’יי ברנס.

החמישייה של עירוני נס ציונה: ספנסר וייס, כרייס בראון, אור טפירו, אודוקה אזובוקיי, דזי רודריגז.

המשחק נפתח עם שלשה של די ג’יי ברנס. מנגד, כרייס בראון הגיב גם הוא עם צליפה מחוץ לקשת. ברנס הוסיף שתי נקודות נוספות מחצי מרחק. ג’יי ג’יי קפלן סיים מתפרצת נהדרת של המארחת בלייאפ. קוויי גרנט השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין.

ג’וש פרוינד צלף מחוץ לקשת. הריצה של נועלת הטבלה נמשכה כשגולן גוט מסר אסיסט נהדר לקאליל אחמד שהטביע באליהופ. מרכוס וויליאמס צלף שלשה והעלה את נועלת הטבלה ליתרון דו ספרתי.