נציגת ישראל הוגרלה עם ספרד, הונגריה ולטביה

הגרלת 2026/27 בגביע האזורים של אופ"א הביאה איתה מדינות מסקרנות. אחת לשנתיים, מתקיים לו הטורניר על אדמת אירופה. בתום עונת 2024/25 זכתה עירוני נשר בגביע המקומי לאחר ניצחון על הפועל בקעת הירדן (1:2), אלא שנוכח קיום המשחקים במדינה עם אזהרת מסע, בהתאחדות לא אפשרו את השתתפותה של נשר בטורניר ועל כן לא הייתה נציגה ישראלית דאז.

אחת מקבוצות ליגה א', בין אם מהמחוז הצפוני ובין אם מהמחוז הדרומי, תצא באיזור קיץ 2026 עד תום השנה, למשחקי בית E (5) שם תתמודד מול נציגה חובבנית מספרד, נציגה חובבנית מהונגריה ונציגה חובבנית מלטביה. בהתאם להגרלה, המשחקים צפויים להתקיים בין 21/08/2026 ל-04/12/2026, כשבהמשך באופ"א יחליטו על המארחת בבתים ועל התאריכים המדויקים.

בכדי לקבוע איזו מדינה תהיה באיזה דרג, התייחסו באופ"א לעונות המשחקים 2018/19, 2022/23 ו-2024/25, כאשר בעונת 2024/25 האחרונה, כאמור, לישראל לא הייתה נציגה בטורניר החובבים: גביע האזורים. ישראל דורגה במקום ה-21 מ-34, יחד עם 5.500 נקודות ועל כן הייתה חלק מדרג C, מתוך ארבעה דרגים.

עירוני נשר בתמונה קבוצתית (חג'אג' רחאל)

ספרד מדורגת ראשונה, יחד עם 16.333 נקודות ועל כן הגיעה מדרג A. הונגריה מדורגת במקום ה-15, המקום הלפני האחרון ב-B והיא מגיעה עם 7.333 נקודות. לטביה, היריבה השלישית בבית E, מגיעה מהמקום ה-26, כשהיא חלק מדרג D, כשלרשותה 3.333 נקודות בלבד.

את ההגרלה ערכו יו"ר ועדת הכדורגל לנוער וחובבים של אופ"א, ביורן ואסאלו, יחד עם קרול לושין, קפטן קבוצת אראגון הספרדית, שזכתה בגביע החובבים לעונת המשחקים החולפת (2025), ומי שקיבל את גביע ה-Respect Fair Play. את ההסבר המלא ובשפה האנגלית על התהליך והמשחקים העתידיים, אפשר לקרוא בפרוספקט אופ"א.

סיבוב הביניים שהוגרל בגביע האזורים של אופ"א

בית A: בוסניה, ויילס, צפון מקדוניה ואחת ממנצחות הסיבוב המוקדם (ארמניה, אסטוניה או ליטא).

בית B: סרביה, סן מרינו, סלובניה ומולדובה.

בית C: פורטוגל, פינלנד, אנגליה ושבדיה.

בית D: צ'כיה, בולגריה, גאורגיה וקזחסטן.

בית E: ספרד, הונגריה, ישראל ולטביה.

בית F: סלובקיה, איטליה, צפון אירלנד ואלבניה.

בית H: פולין, טורקיה, רומניה ואזרבייג'ן.

בית I: קרואטיה, אירלנד, בלארוס ומלטה.

גביע האזורים המקומי בישראל, שמינית הגמר מאחורינו

בדרום, העפילו לשלב הבא מכבי קריית גת, מכבי יבנה, מ.כ. ירושלים (ניצחון טכני על הפועל ניר רמת השרון שלא הופיעה), הפועל אזור, בית"ר נורדיה ירושלים ומ.כ. צעירי טירה. בצפון, העפילו לשלב הבא הפועל אום אל פאחם, עירוני נשר, הפועל עירוני עראבה, הפועל בני מוסמוס, מכבי נווה שאנן, הפועל באקה אל גרבייה, הפועל בית שאן והפועל עירוני כרמיאל (מכבי נוג'ידאת ויתרה).

ומה הלאה? משחקי רבע הגמר הצפוני והדרומי יתקיימו ב-27/01/2026. משחקי חצי הגמר בצפון ובדרום יתקיימו ב-17/02/2026 והגמר האזורי, הן בצפון והן בדרום, יתקיים ב-18/03/2026. הגמר הסופי, שיפגיש בין קבוצת ליגה א' צפון לקבוצת ליגה א' דרום צפוי להתקיים בין ה-27-28/04/2026, בו נדע מי הנציגה שתייצג את ישראל והליגות הנמוכות בטורניר החובבים של אופ"א.

קבוצת הפועל בני זלפה לפני שנתיים בגמר גביע האזורים (יונתן גינזבורג)

גביע האזורים הבינלאומי מתקיים אחת לשנתיים על אדמת אירופה, הכולל נציגה ישראלית (בדרך כלל). הטורניר החל בשנת 1999, כשמאז השתתפו בטורניר שתי נבחרות מוסמכות ישראליות שהורכבו משחקנים חובבים, מכבי צור שלום, מ.ס. כרמיאל/צפת (פעמיים), הפועל בקעת הירדן (פעמיים) ועירוני טבריה, שהגיעה עד לסיבוב השני, היסטוריה ישראלית.

בעונת 2023/24, עירוני נשר, מליגה א' צפון, גברה 1:2 על הפועל בקעת הירדן מליגה א' דרום, שבאותה עת ירדה לליגה ב'. נשר הייתה אמורה להופיע בטורניר הבינלאומי של אופ"א, גביע האזורים, אלא שהמדינה המארחת הייתה קזחסטן, מדינה שלא איפשרה להוציא את נשר מישראל, זאת לאחר שיכלול כל הפרמטרים ועל כן הוחלט להדיחה מהטורניר, המתקיים אחת לשנתיים.

את גביע האזורים של אופ"א, גביע הקבוצות החובבניות באירופה, בשנת 2025, קטפה אראגון הספרדית, לאחר שניצחה 0:1 את דולנוסלסקי הפולנית, משער של דניאל טורקל בדקה ה-121(!). המשחק התקיים באצטדיון קמפו די אקווה-ויבה שבסן מרינו. אראגון היא האלופה הרביעית שמגיעה מספרד, שמובילה על פני קבוצות איטלקיות, להן שלוש אליפויות.

בין שלל הסטטיסטיקות המעניינות של גביע האזורים של אופ"א, נציג ישראלי אחד. עם פתיחת הטורניר, בשנת 1999, אבי בן עזרא, שהיה חלק מנבחרת ישראלית של שחקנים חובבים (מליגות נמוכות), סיים כמלך השערים, עם שישה שערים דאז. עד היום, רק שני שחקנים הבקיעו תשעה שערים (השיא בטורניר): סרחיי צ'ודאק מבריטניה וזולטן ורגה מהונגריה.

בעונה החולפת, עונת 2024/25, הפועל הרצליה התמודדה מול הפועל מרמורק בגמר גביע האזורים המקומי, הרי שמליגה א' צפון לא הייתה ולו נציגה אחת, נוכח סגירת הליגה בעקבות חשדות חמורים לפגיעה בטוהר המשחק. הקבוצה של עידן דוד ניצחה 1:2 משערים של גל קתבי ואביאל בן חמו, וזכתה בפרס כספי בגובה של 60,000 שקלים.