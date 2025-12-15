יום שני, 15.12.2025 שעה 11:50
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"ראפיניה לא יעזוב בלי לזכות בליגת האלופות"

בקטלוניה בטוחים לגבי כוכב ברצלונה: "זה חלום עבורו, כמעט אובססיה". פליק יחליט היום האם השריד האחרון מהזכייה הקודמת בצ'מפיונס יקבל צ'אנס בגביע

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

אחרי התבוסה 3:0 לצ’לסי, האנזי פליק הבטיח שברצלונה תיראה אחרת ותחזור לעצמה. זה קרה עם חמישה ניצחונות רצופים מאז, אבל אלה לא רק התהוצאה, אלא גם היכולת המשופרת – וכל השינוי הזה קרה במקביל לחזרה של ראפיניה לכושר. כל זה כמובן לא מקרי וגם פליק דיבר בעבר על החשיבות של הברזילאי.

האנרגיה, הלחץ הבלתי פוסק על היריבה והלחימה על המגרש מדביקים את חבריו של ראפיניה וכך האינטנסיביות של בארסה בכלל נראית אחרת לגמרי מאשר לפני מספר שבועות. הבוקר (שני) קפטן אלופת ספרד (כשפרנקי דה יונג נעדר) במוקד של התקשורת הקטלונית, שעוסקת גם בעתידו.

“ראפיניה לא מתכוון לעזוב את בארסה בלי לזכות בליגת האלופות", נכתב בעיתון ‘ספורט’, “הרבה מועדונים התעניינו בו והיו פיתויים גדולים, במיוחד מערב הסעודית, אבל לברזילאי יש אתגר אחד: לזכות בליגת האלופות עם בארסה. זה חלום שהוא רוצה להגשים לפני שימשיך לצעד הבא בקריירה. עבורו, זו כמעט אובססיה והוא עובד לשם כך בכל יום, המחויבות שלו טוטאלית".

בינתיים, בארסה תתארח מחר ב-22:00 אצל גוואדלחארה מהליגה השלישית בגביע המלך והשאלה הגדולה היא מי יעמוד בשער. אחרי חזרת מארק אנדרה טר שטגן מהפציעה הקשה, ז’ואן גארסיה יישאר השוער הבכיר בליגה ובליגת האלופות, אבל בגביע, כידוע, משחק בדרך כלל השוער המחליף. עד לאחרונה זה היה וויצ’ך שצ’סני, אלא שחזרת טר שטגן מעלה תהיות.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
תשייט לאליפות? ברצלונה מנצחת את אוססונה

דילמת טר שטגן", נכתב בשער של עיתון ‘ספורט’ על ההחלטה שצריך לקבל פליק, מה שצפוי לקרות היום. ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב שהשוער הוותיק – השריד האחרון מהזכייה האחרונה של בארסה בליגת האלופות בעונת 2014/15 – נחוש להילחם ולהרוויח דקות, אבל לא שולל מעבר לקבוצה אחרת אם ישוו את חוזהו הנוכחי. עוד נכתב שהוא לא מתכוון לוותר אפילו על יורו בחוזהו מכיוון שמבחינתו הוא כבר עזר למועדון בזמנו כשהאריך חוזה והסכים לדחות תשלומים.

