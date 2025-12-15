"ראפיניה לא יעזוב בלי לזכות בליגת האלופות"

אחרי התבוסה 3:0 לצ’לסי, האנזי פליק הבטיח שברצלונה תיראה אחרת ותחזור לעצמה. זה קרה עם חמישה ניצחונות רצופים מאז, אבל אלה לא רק התהוצאה, אלא גם היכולת המשופרת – וכל השינוי הזה קרה במקביל לחזרה של ראפיניה לכושר. כל זה כמובן לא מקרי וגם פליק דיבר בעבר על החשיבות של הברזילאי.

האנרגיה, הלחץ הבלתי פוסק על היריבה והלחימה על המגרש מדביקים את חבריו של ראפיניה וכך האינטנסיביות של בארסה בכלל נראית אחרת לגמרי מאשר לפני מספר שבועות. הבוקר (שני) קפטן אלופת ספרד (כשפרנקי דה יונג נעדר) במוקד של התקשורת הקטלונית, שעוסקת גם בעתידו.

“ראפיניה לא מתכוון לעזוב את בארסה בלי לזכות בליגת האלופות", נכתב בעיתון ‘ספורט’, “הרבה מועדונים התעניינו בו והיו פיתויים גדולים, במיוחד מערב הסעודית, אבל לברזילאי יש אתגר אחד: לזכות בליגת האלופות עם בארסה. זה חלום שהוא רוצה להגשים לפני שימשיך לצעד הבא בקריירה. עבורו, זו כמעט אובססיה והוא עובד לשם כך בכל יום, המחויבות שלו טוטאלית".

בינתיים, בארסה תתארח מחר ב-22:00 אצל גוואדלחארה מהליגה השלישית בגביע המלך והשאלה הגדולה היא מי יעמוד בשער. אחרי חזרת מארק אנדרה טר שטגן מהפציעה הקשה, ז’ואן גארסיה יישאר השוער הבכיר בליגה ובליגת האלופות, אבל בגביע, כידוע, משחק בדרך כלל השוער המחליף. עד לאחרונה זה היה וויצ’ך שצ’סני, אלא שחזרת טר שטגן מעלה תהיות.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

“דילמת טר שטגן", נכתב בשער של עיתון ‘ספורט’ על ההחלטה שצריך לקבל פליק, מה שצפוי לקרות היום. ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב שהשוער הוותיק – השריד האחרון מהזכייה האחרונה של בארסה בליגת האלופות בעונת 2014/15 – נחוש להילחם ולהרוויח דקות, אבל לא שולל מעבר לקבוצה אחרת אם ישוו את חוזהו הנוכחי. עוד נכתב שהוא לא מתכוון לוותר אפילו על יורו בחוזהו מכיוון שמבחינתו הוא כבר עזר למועדון בזמנו כשהאריך חוזה והסכים לדחות תשלומים.