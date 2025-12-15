יום שני, 15.12.2025 שעה 08:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"אמבפה הכי טוב בעולם", "ויניסיוס נתן חמצן"

במדריד הדגישו אחרי ה-1:2 של ריאל על אלאבס: "ויניסיוס וחדר ההלבשה מחבקים את אלונסו". בצילומי הטלוויזיה חשפו מה נאמר בין השניים אחרי החילוף

|
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

צ’אבי אלונסו יכול לנשום לרווחה, לפחות בינתיים. אחרי משבר גדול שהרעיד את הכיסא שלו, המאמן הצליח מעט לייצב את הספינה של ריאל מדריד עם ניצחון 1:2 על אלאבס אחרי שני הפסדים רצופים והדיווחים על המועמדים להחליף אותו יידחקו לשוליים בתקשורת הספרדית לפחות בימים הקרובים.

קיליאן אמבפה ורודריגו כבשו וכנראה השאירו את אלונסו בתפקידו משחק אחד נוסף לפחות. “חמצן", נכתב בשער עיתון ‘מארקה’ המדרידאי לצד תמונותיהם של רודריגו ו-ויניסיוס החוגגים, “רודריגו כובש כדי להישאר בתמונה בליגה. ויני בישל וחיבק את אלונסו אחרי החילוף".

גם בעיתון ‘אס’ נתנו דגש ליחסים בין ויניסיוס לאלונסו, זכר לתגובת הכוכב שזעם אחרי שהוחלף בקלאסיקו: “ויניסיוס חיבק את צ’אבי, מהלך משמעותי של הברזילאי ביחד עם רודריגו נתן חמצן". גם באתר של העיתון נכתבו דברים דומים (“חדר ההלבשה מחבק את צ’אבי") ואף שיבחו את אמבפה על השער: “הוא הטוב ביותר בעולם ובלתי ניתן לעצירה".

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

ולמרות הניצחון, שוב בריאל עסקו בשיפוט. הבלאנקוס התלוננו שהיו צריכים לקבל פנדל שלא נשרק על ויניסיוס, שהתייחס לכך בשיחה עם אלונסו גם אחרי החלפתו. בצילומי הטלוויזיה חשפו מה נאמר בין השניים ושניהם היו בטוחים שהיה צריך להיות פנדל.

מיד אחרי שוויניסיוס ירד מהמגרש והתחבק עם אלונסו, המאמן אמר לו: “זה ברור, זה היה ברור", כשהכוונה היא לפנדל. לאחר מכן הברזילאי אמר לעבר הספסל: “הוא (השופט) לא שרק כי זה אני, הפנדל היה ברור".

