"בכר הולך עם האמת שלו, אין פרות קדושות"

שביעות רצון גדולה במכבי חיפה אחרי הניצחון השלישי ברציפות והפעם 0:4 על מכבי בני ריינה אמש (ראשון). זה היה ניצחונו הראשון של ברק בכר כמאמן מול ריינה בחוץ מאז שעלתה לליגת העל, במשחק שבו הירוקים "שטפו" את המגרש והתחושה הכללית במועדון שמשהו טוב קורה מרגע הגעתו של המאמן.

"עצם העובדה שמהרגע שברק הוחתם לא הפסדנו במשך שבעה מחזורים, מדברת בעד עצמה”, אמרו בחיפה, “ברק הצליח לייצב את המערכת, לעשות את השינויים הדרושים ומוכיח שהוא הולך עם האמת שלו, אין פרות קדושות ומי שצריך להיות בהרכב בפנים ומי שצריך להיות בחוץ נמצא מחוץ להרכב”.

אחד השינויים המהותים ביותר שבכר עשה היה שילובו של מיכאל אוחנה בקישור. "איפה כל אלה שביקרו את ההחלטה לצרף בתחילת העונה את מיכאל אוחנה?”, תהו בחיפה, “פלורס לא ספר את אוחנה מהרגע הראשון בטענה שאוחנה לא מוכן. מה שיש לאוחנה ברגליים אין להרבה שחקנים ודי אם נסתכל על הבישול שלו בכדור עומק לגיא מלמד שפורח מחדש, הרי שניתן להבין כמה שחקן מהסוג של אוחנה היה חסר לנו". אגב, הקשר הופך לאהוד מאד בקרב הקהל שקרא בשמו עם חילופו.

ברק בכר (חג'אג' רחאל)

אוחנה, כאמור, לא לבד. גם גיא מלמד מוכיח את עצמו ופותח על חשבונו של טריבנטה סטיוארט שנקלע לסיטואציה מוזרה מבחינתו. כמו מלמד שדחק את סטיוארט לספסל ואוחנה את מתיאס נהואל, גם קני סייף דחק את דולב חזיזה. סייף בא על שכרו עם השער השני שסלל את הדרך לניצחון הגדול.

בקבוצה לא הסתירו את האכזבה הגדולה מהאדום שספג יילה בטאיי, שלא יעמוד לרשותו של בכר במשחק המסקרן ביום שני הבא מול בית"ר ירושלים. היעדרותו של בטאיי ושל עבדולאי סק מהווים חיסרון, אבל לפחות לגבי עמדת הבלם, בחיפה סומכים על ליסב עיסאת שכבר שיחק השנה בליגה מספר משחקים, בעוד שלגבי עמדת המגן הימני אמור לשחק זוהר זסנו.

גיא מלמד ומיכאל אוחנה חוגגים (חג'אג' רחאל)

בכר הודה בסיום שבדיעבד ייתכן והיה צריך להוציא את בטאיי בגלל הצהוב שסחב, אבל במכלול השיקולים בחילופים נלקחו עוד דברים בחשבון כמו הרצון לשלב את עיסאת במקומו של עבדולאי סק שעוזב לאליפות אפריקה, כמו גם לא להעמיס על פייר קורנו 90 דקות אחרי שחזר להרכב אחרי תקופה ארוכה.

מי שלא שותף אתמול היה נהואל שלא צפוי להמשיך. שחקנים אחרים שלא נכללו בסגל היו שוב סוף פודגוראנו שאמור לקבל החלטה אם ברצונו להמשיך עד תום חוזהו בקיץ הקרוב, חוזה שלא יוארך, וגם גוני נאור שיעזוב ועומר דהן שיושאל.