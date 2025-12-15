אלונסו ניצל, לבינתיים: ריאל מדריד עדיין במשבר

ריאל מדריד ובעיקר צ’אבי אלונסו הגיעו למשחק חוץ נגד אלאבס כשהגב צמוד לקיר, אפילו עם סדק בקיר. הדרך לא הייתה הכי יפה, אבל המטרה הושגה והבלאנקוס יצאו עם 1:2 חשוב מאוד, כדי לקחת קצת אוויר לנשימה ולהרוויח מספר ימים של שקט.

פודקאסט ריאל מדריד עם ריף גרוס, חמי אלמוג ואושרי דודאי סיכם את הניצחון של הלבנים: הבעיות הרבות שעדיין קיימות, עתידו של צ’אבי אלונסו, היכולת של ויניסיוס, חדר ההלבשה שעדיין לא התפרק, הרביעייה שפתחה בפעם הראשונה והניתוח על רודריגו.

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

וגם: ההפסד לסיטי והיכולת המעודדת מהמשחק הזה, מבט לקראת העתיד ומה צריך לקרות במשחקים הבאים, האם עדיין אלונסו יכול לעזוב למרות שלוש הנקודות מול אלאבס ועוד. האזנה נעימה.