"אוחנה הגיע למקום מאוד נמוך, אני שמח בשבילו"

מכבי חיפה סוף סוף הצליחה לצאת מהדרמות בדקות הסיום כשהיא הצליחה להרשים מול בני ריינה עם 0:4 חד צדדי במסגרת ליגת העל, ונהנתה מצמד של גיא מלמד שחזר לעניינים בענק.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה ברק בכר דיבר: “דווקא אחרי האדום שלהם הורדנו את הקצב, אבל פתחנו טוב, ידענו מה אנחנו צריכים לעשות והיינו במקומות הנכונים. אחרי ארבע תוצאות תיקו הרגשנו שצריך ניצחון כדי להשתחרר. בקריית שמונה זה היה פחות טוב. עצם זה שיש שיפור בקבלת החלטות זה כבר עובד”.

המאמן נשאל על היכולת הטובה של מיכאל אוחנה וסיפר: “אני הבאתי אותו להפועל באר שבע, אני מכיר אותו, הוא עבר המון עליות וירידות והגיע למקום מאוד נמוך. אני שמח בשבילו שהוא מגיע לבמה הכי גדולה. יש לו אישיות מיוחדת, יש לו תשוקה גדולה למשחק. גם היום הוא היה יכול להיות יותר טוב אבל אני שמחר, רק שימשיך”.

מיכאל אוחנה בועט (חג'אג' רחאל)

מאמן ריינה אדהם האדיה אמר: “הקבוצה היותר טובה ניצחה. לא הגענו מוכנים. פתיחת המשחק הייתה מאוד פגומה. היום התבטלנו, הרמנו ידיים. אם לחזור אחורה היינו צריכים להיות הרבה ממה שאנחנו עכשיו, היום נתנו לחיפה להשתלט על המשחק”.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

על השיפוט: “ה-0:1 והאדום, אני לא מגיע לרמה של להתלונן על שופטים. במצב שאנחנו נמצאים לתת להם את כל השטחים האלה, מה אנחנו מצפים”.

המאמן הוסיף על המצב העגום בטבלה, כשהקבוצה עמוק במקום האחרון עם 4 נקודות בלבד: “אני מאמין שאנחנו יכולים להישאר בליגה. אסור לנו להסתכל קדימה. צריכים לצבור נקודות. אין לנו לגיטימציה להסתכל על קבוצות אחרות. משחקים קודמים היינו טובים, היום זה לא עבד”.