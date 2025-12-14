יום שני, 15.12.2025 שעה 00:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

ואלדפניאס הצעיר בהרכב ריאל, אמבפה חוזר ל-11

בשיאו של משבר וכשהכיסא של אלונסו מתנדנד, הבלאנקוס יתארחו ב-22:00 אצל אלאבס (חי בערוץ ONE): רודריגו, בלינגהאם ו-ויניסיוס יפתחו, השאר בפנים

|
קיליאן אמבפה חוגג (La Liga)
קיליאן אמבפה חוגג (La Liga)

כשהכיסא של צ’אבי אלונסו מתנדנד בחוזקה, ריאל מדריד חייבת ניצחון. הבלאנקוס התרחקו שבע נקודות מברצלונה אחרי ה-0:2 שלה על אוססונה, והיום (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) הם יתארחו באצטדיון מנדיסורוצה של אלאבס כדי לצמצם פערים מפסגת הליגה הספרדית.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, ויקטור ואלדפניאס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

ריאל הגיעה לוויטוריה אחרי שני הפסדים רצופים לסלטה ויגו ולמנצ’סטר סיטי – שניהם בסנטיאגו ברנבאו. למעשה, בשמונת המשחקים האחרונים יש לקבוצה של אלונסו שני ניצחונות בלבד – על אולימפיאקוס ואתלטיק בילבאו – ובריאל רוצים לעצור את הסחף.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

אלונסו הגיע למשחק אחרי דיווחים שבהנהלת ריאל היו כאלה שכבר רצו לפטר אותו ובמדריד גם הוזכרו שמות של מועמדים, כך שעתידו כלל לא מובטח. מעבר לכך, ריאל בסגל חסר במיוחד וללא דויד אלאבה, טרנט אלכסנדר ארנולד, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, פרלאן מנדי ואדוארדו קמאבינגה הפצועים, ואלברו קאררס, פראן גארסיה ואנדריק המורחקים.

אלאבס מצידה התאוששה משלושה הפסדים רצופים עם שני ניצחונות על פורטוגלטה בגביע המלך ועל ריאל סוסיאדד. המארחים יודעים שכל תוצאה פרט לניצחון של ריאל תהיה הפתעה גדולה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */