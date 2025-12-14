בכושר שיא: סלטה ויגו ניצחה 0:2 את בילבאו

הליגה ספרדית ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ואנחנו אוטוטו בקו אמצע העונה, כשבינתיים היום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-16. סביליה פתחה את יום המשחקים עם 0:4 על אוביידו, כשלאחר מכן סלטה ויגו רשמה 0:2 על אתלטיק בילבאו. המשחק בין לבאנטה לוויאריאל נדחה בעקבות מזג האוויר.

סלטה ויגו – אתלטיק בילבאו 0:2

אחרי שחגגה עם ניצחון ענק בברנבאו במחזור הקודם, המארחת הרשימה גם נגד קבוצת צמרת נוספת בדמות הבאסקים בבלאידוס בדרך לניצחון שני ברציפות וטיפוס עד למקום השמיני בטבלה, נקודה אחת בלבד מתחת ליריבה שלה. בילבאו, שגברה על אתלטיקו במחזור הקודם, שבה להפסיד ואיבדה גובה. וויליוט סוודברג כבש ראשון, יונס אל עבדלאווי הכפיל, ניקו וויליאמס החמיץ פנדל.

סביליה – ריאל אוביידו 0:4

סביליה חוגגת על אוביידו עם רביעייה אדירה

האנדלוסים עצרו רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון בצורה הכי מתוקה שיש, עם חגיגת שערים בראמון סאנצ’ס פיחואן נגד העולה החדשה. המארחת הגיעה ל-20 נקודות וטיפה כמה מקומות כדי להתרחק מהתחתית, מה שאי אפשר לומר בכלל על אוביידו שמקום אחד לפני האחרון ולא הצליחה לנצל את ההפסדים של ולנסיה, אוססונה וריאל סוסיאדד. אקור אדאמס כבש ראשון, ג’יבריל סו הוסיף ובטיסטה מנדי הצטרף וצ’ידרה אג’וקה חתם.