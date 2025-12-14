כבשה את הפסגה: אינטר ניצחה 1:2 את גנואה

הליגה האיטלקית ממשיכה לצבור תאוצה והיום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-15 בסרייה א’, אינטר שראתה את יריבותיה למאבק האליפות מאבדות נקודות, ניצחה 1:2 את גנואה והעפילה לפסגה. מילאן נפרדה ב-2:2 מאכזב נגד ססואולו, נאפולי רשמה הפסד מפתיע לאודינזה, כאשר פיורנטינה המשיכה בקריסה שלה עם 2:1 נגד ורונה. במשחק האחרון להערב, יובנטוס ניצחה 0:1 את בולוניה.

בולוניה – יובנטוס 1:0

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, כאשר בחצי השני, קנאן יילדיז בישל לחואן קאבאל שכבש בדקה ה-64 והיה אחראי לשער היחיד במשחק הערב. עד הסיום, טורביורן הגם הורחק אצל המארחת, שלא הצליחה לחזור ויובנטוס השיגה שלוש נקודות חשובות והיא במקום החמישי עם 26 נק’. יריבת מכבי באירופית בהמשך במקום השישי עם 25 נק’.

גנואה – אינטר 2:1

הנראזורי הגיעו למשחק בידיעה שניצחון יעלה אותם לפסגת הליגה האיטלקית לאחר שמילאן ונאפולי איבדו נקודות. כבר בדקה השישית של ההתמודדות האורחת הובילה משער של יאן ביסק. בדקה ה-38, לאוטרו מרטינז שבישל את הגול הראשון, הבקיע והכפיל את היתרון. ויטינה צימק לגריפוני בדקה ה-68, אך המארחת לא הצליחה להשוות.

מילאן – ססואולו 2:2

כשרוצים לזכות באליפות, צריך לנצח משחקים מהסוג הזה ואת זה הרוסונרי לא עשו, על אף שהפכו את התוצאה וכבר הובילו. עיסמאיל קונה כבש ראשון עבור האורחת, דוידה ברטסאגי הפך עם צמד ב-13 דקות, אבל ארמנד לוריינטה צחק אחרון בדקה ה-77 וקבע חלוקת נקודות. מילאן רשמה תיקו חמישי העונה ונעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברצף, תוצאה שללא ספק תעלה חיוך אצל נאפולי, אינטר ורומא.

אודינזה – נאפולי 0:1

האלופה לא ידעה לנצל את המעידה של מילאן ובסופו של דבר סיימה את המחזור הזה עם נקודה אחת פחות ממנה, כשהיא עם 31 והרוסונרי עם 32. התכולים רשמו את ההפסד הרביעי שלהם העונה בליגה, כשיורגן אקלנקאמפ הכריע את המפגש בדקה ה-73, ועוד נאפולי יצאה בזול כששני שערים נוספים נפסלו למארחת. האורחת נעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברצופים, אודינזה חזרה לנצח והתבססה במרכז הטבלה.

פיורנטינה – ורונה 2:1

כלום לא הולך לוויולה העונה, ונראה שהדרך לליגה השנייה באיטליה היא רק עניין של זמן. המארחת היא הקבוצה היחידה בסרייה א’ העונה שללא אפילו ניצחון אחד, והיא נועלת את הטבלה עם שש נקודות בלבד כשהיא רחוקה מאוד מחוף המבטחים. גיפט אורבן כבש ראשון לוורונה, אונאי נונייס עוד השווה לנועלת הטבלה, אבל אורבן השלים צמד עם גול בדקה ה-93, אולי שער שאפשר להגדיר אותו כשער הירידה של פיורנטינה. אגב, המנצחת עדיין מתחת לקו האדום, אך טיפסה למקום ה-18 ורחוקה רק שתי נקודות מפארמה.