ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
278-1514רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2411-1914קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

כבשה את הפסגה: אינטר ניצחה 1:2 את גנואה

ביסק ולאוטרו כבשו, הנראזורי ניצחו ועלו למקום הראשון לאחר שמילאן סיימה ב-2:2 מססואולו ונאפולי נכנעה 1:0 לאודינזה. 0:1 ליובה על בולוניה. צפו

|
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

הליגה האיטלקית ממשיכה לצבור תאוצה והיום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-15 בסרייה א’, אינטר שראתה את יריבותיה למאבק האליפות מאבדות נקודות, ניצחה 1:2 את גנואה והעפילה לפסגה. מילאן נפרדה ב-2:2 מאכזב נגד ססואולו, נאפולי רשמה הפסד מפתיע לאודינזה, כאשר פיורנטינה המשיכה בקריסה שלה עם 2:1 נגד ורונה. במשחק האחרון להערב, יובנטוס ניצחה 0:1 את בולוניה.

בולוניה – יובנטוס 1:0

יובנטוס גברה על בולוניה ועקפה אותה בטבלה

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, כאשר בחצי השני, קנאן יילדיז בישל לחואן קאבאל שכבש בדקה ה-64 והיה אחראי לשער היחיד במשחק הערב. עד הסיום, טורביורן הגם הורחק אצל המארחת, שלא הצליחה לחזור ויובנטוס השיגה שלוש נקודות חשובות והיא במקום החמישי עם 26 נק’. יריבת מכבי באירופית בהמשך במקום השישי עם 25 נק’.

גנואה – אינטר 2:1

כבשה את הפסגה: 1:2 לאינטר נגד גנואה

הנראזורי הגיעו למשחק בידיעה שניצחון יעלה אותם לפסגת הליגה האיטלקית לאחר שמילאן ונאפולי איבדו נקודות. כבר בדקה השישית של ההתמודדות האורחת הובילה משער של יאן ביסק. בדקה ה-38, לאוטרו מרטינז שבישל את הגול הראשון, הבקיע והכפיל את היתרון. ויטינה צימק לגריפוני בדקה ה-68, אך המארחת לא הצליחה להשוות.

מילאן – ססואולו 2:2

מוליכה נעצרת:מילאן וססואולו נפרדות ב2:2

כשרוצים לזכות באליפות, צריך לנצח משחקים מהסוג הזה ואת זה הרוסונרי לא עשו, על אף שהפכו את התוצאה וכבר הובילו. עיסמאיל קונה כבש ראשון עבור האורחת, דוידה ברטסאגי הפך עם צמד ב-13 דקות, אבל ארמנד לוריינטה צחק אחרון בדקה ה-77 וקבע חלוקת נקודות. מילאן רשמה תיקו חמישי העונה ונעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברצף, תוצאה שללא ספק תעלה חיוך אצל נאפולי, אינטר ורומא.

אודינזה – נאפולי 0:1

נאפולי הפסידה ופספסה הזדמנות לעלות לפסגה

האלופה לא ידעה לנצל את המעידה של מילאן ובסופו של דבר סיימה את המחזור הזה עם נקודה אחת פחות ממנה, כשהיא עם 31 והרוסונרי עם 32. התכולים רשמו את ההפסד הרביעי שלהם העונה בליגה, כשיורגן אקלנקאמפ הכריע את המפגש בדקה ה-73, ועוד נאפולי יצאה בזול כששני שערים נוספים נפסלו למארחת. האורחת נעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברצופים, אודינזה חזרה לנצח והתבססה במרכז הטבלה.

פיורנטינה – ורונה 2:1

לא ייאמן: פיורנטינה מפסידה בדקה ה-90!

כלום לא הולך לוויולה העונה, ונראה שהדרך לליגה השנייה באיטליה היא רק עניין של זמן. המארחת היא הקבוצה היחידה בסרייה א’ העונה שללא אפילו ניצחון אחד, והיא נועלת את הטבלה עם שש נקודות בלבד כשהיא רחוקה מאוד מחוף המבטחים. גיפט אורבן כבש ראשון לוורונה, אונאי נונייס עוד השווה לנועלת הטבלה, אבל אורבן השלים צמד עם גול בדקה ה-93, אולי שער שאפשר להגדיר אותו כשער הירידה של פיורנטינה. אגב, המנצחת עדיין מתחת לקו האדום, אך טיפסה למקום ה-18 ורחוקה רק שתי נקודות מפארמה.

