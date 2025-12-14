יום ראשון, 14.12.2025 שעה 15:07
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"האצטדיון נראה כמו כניסה לכלא במדינה חשוכה"

יזהר שי ב"שיחת היום" על סאגת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב והמשטרה: "ככה מתדרדרת דמוקרטיה, שאתה לא מאפשר לאנשים לעשות מחאה". וגם: בן גביר

|
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

החולצות שאיתן הגיעו אוהדי הפועל תל אביב, שכללו מחאה נגד משטרת ישראל וגרמו להוצאת חלק מהקהל מבלומפילד, יצרו סערה גדולה בכדורגל הישראלי. יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר”.

אתה היית מחוקק, על סמך מה הם עושים את הבדיקות בכניסה ליציעים?
”לכולנו ברור שאם כל אוהדי הפועל ת”א היו מגיעים עם סיכת חבל תלייה, הם היו נכנסים כולם ללא שום ביקורת, אם שר בממשלה יכול ללכת ככה אז בטח גם אוהד שהולך לראות כדורגל. ברור לנו שלא מדובר על חוק, שבוע שעבר חשבנו שמדובר בטעות. אתמול במגרש ניגש אלי אדם בשנות ה-60 לחייו עם דמעות בעיניים לאחר שעבר בדיקה פולשנית, והייתה לו חולצה מתחת לסווצ’רט של הבן המנוח שלי שנפל. אולי יום אחד אפילו החולצה הזאת תהיה פסולה. ברגע שהמשטרה הופכת להיות משטרת מחשבות, ואני לא מרגיש בנוח עם שירים וטקסטים שהולכים נגד השוטרים, אבל ברגע שהם הופכים להיות שוטרי מחשבות ומופעלים על ידי גנטיקה של עבריין מורשע שכל משנתו היא גזענות ואיומים, התוצאה היא מאוד עצובה וראינו אותה אתמול”.

אתה בכוונה לא אומר את השם שלו, איתמר בן גביר?
”אין לי בעיה להגיד את השם שלו. הוא עבריין והוא מתגאה שהוא מנע עסקת חטופים. הוא סמל התיעוב והכישלון של הממשלה הזאת ובמקרה המעשים הנלוזים שלו משפיעים על אוהדי הספורט בישראל”.

איתמר בן גביר (רדאד גאיתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

איך הרגשת שהאדם ניגש אליך והוא בסך הכל לבש את החולצה של הבן שלך?
”תחושה מאוד עצובה, בא אליי בן אדם שהלך עם המשפחה שלו לראות כדורגל ונעצר על ידי שוטרים כדי לראות מה כתוב על החולצה מתחת לסווצ’רט. אנחנו מדינה שיודעת להכיל ולקדם וסדר היום שלה אמור להיות ליברלי ומכבד גם כלפיח משטרת ישראל. אנחנו רואים את השוטרים בודקים את החולצות שנכנסים איתם למגרשים, כל אזרח ישראלי צריך להרגיש את התחושות הרעות האלה, שילכו כבר לעזאזל האנשים שגורמים לכדורגל להיות כפוף לתפיסות חשוכות של ימי הביניים. מגרש כדורגל בנתניה נראה כמו כניסה לבית כלא במדינה חשוכה”.

כמה אתה חושב שזה יתפשט מעבר לספורט?
”מי שחושב שזה יעצור טועה. זה ימשך בכניסה לאירועים אחרים ובכניסה לפארקים, ותראה שוטרים עומדים ועוצרים אנשים ושואלים אותם מה הם לובשים. ככה מתדרדרת דמוקרטיה, שאתה לא מאפשר לאנשים מחאה. אנחנו במדרון חלקלק ומסוכן, ובשום אופן אסור להסכים בלי קשר לקבוצה שאתה אוהד. אם אתה אוהב את מדינת ישראל אתה צריך להתנגד בכל דרך אפשרית להתנהגות הזאת”.

