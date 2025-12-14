"עתיד צ'אבי אלונסו בריאל יוכרע לפי התחושות"

כל משחק של ריאל מדריד הוא כמו גמר, בשל הלחץ שהסמל וההיסטוריה של המועדון דורשים בכל פעם שהקבוצה עולה למגרש. לכן לא כל אחד מסוגל ללבוש את החולצה הזו או לאמן את הקבוצה. בשל כך, הקבוצה נמצאת כעת במצב מורכב, כשצ'אבי אלונסו עומד על הקווים.

מדברים על אולטימטום, על סיכון מוחלט בכל משחק, אך המצב חורג הרבה מעבר למה שהקבוצה יכולה לעשות בוויטוריה, בטלאברה, או בסנטיאגו ברנבאו מול סביליה כדי לסגור את 2025. זו שאלה של תחושות, של לראות ולאמת שינוי קיצוני, דבר שקשה להשיג, אך אם יש ענף ספורט שבו קיימת אפשרות לשינוי כזה, זה הכדורגל.

“בריאל מדריד כל משחק הוא מבחן. הערכה מתמשכת, כמו בבית הספר, אבל כאן לעבור בציון 5 לא מספיק. בעבר זה היה משחרר את כל המתח ואת אי הנוחות של לעמוד מול ההורים, שבמקרה הזה מגלמים את האוהדים, אותם אוהדים שביום רביעי הראו את חוסר שביעות רצונם ממה שראו מול סיטי ובמשחקים הקודמים. והם נתנו את התחושה שכבר חרצו דין”, מנתחים ב’אס’.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

“כעת שני הצדדים חייבים להחזיר את האמון שאבד, דבר שנראה כרגע קשה, והוא חורג מעבר לתוצאה עצמה. האמון הזה נוגע גם למסרים שמועברים במסיבות העיתונאים וגם למה שנראה על הדשא. סימנים לשיפור עדיין לא הופיעו, מלבד התמיכה הפומבית שהשחקנים הביעו בצ'אבי אלונסו אחרי המשחק מול סיטי”, הסבירו בתקשורת במדריד.

מה שמדאיג זה בדיוק זה, או לפחות כך חושבים במועדון מבירת ספרד, מאחר שגם כשהקבוצה נתנה את כל כולה, היא לא הצליחה להפוך את המצב. זה די ברור. הזמן אוזל, וכפי שנאמר, זו לא שאלה של ניצחון או הפסד במשחק אחד, אלא של ניתוח המצב והסקת מסקנות.