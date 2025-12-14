יום ראשון, 14.12.2025 שעה 13:20
4320-4917ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2018-1316חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"עתיד צ'אבי אלונסו בריאל יוכרע לפי התחושות"

דיווח בספרד: המצב של מאמן ריאל מדריד חורג מעבר לניצחון או הפסד במשחק נתון, כשתוצאה כזו או אחרת לא תשנה את גורלו כמו החזרת האמון שאבד עד כה

צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

כל משחק של ריאל מדריד הוא כמו גמר, בשל הלחץ שהסמל וההיסטוריה של המועדון דורשים בכל פעם שהקבוצה עולה למגרש. לכן לא כל אחד מסוגל ללבוש את החולצה הזו או לאמן את הקבוצה. בשל כך, הקבוצה נמצאת כעת במצב מורכב, כשצ'אבי אלונסו עומד על הקווים.

מדברים על אולטימטום, על סיכון מוחלט בכל משחק, אך המצב חורג הרבה מעבר למה שהקבוצה יכולה לעשות בוויטוריה, בטלאברה, או בסנטיאגו ברנבאו מול סביליה כדי לסגור את 2025. זו שאלה של תחושות, של לראות ולאמת שינוי קיצוני, דבר שקשה להשיג, אך אם יש ענף ספורט שבו קיימת אפשרות לשינוי כזה, זה הכדורגל.

“בריאל מדריד כל משחק הוא מבחן. הערכה מתמשכת, כמו בבית הספר, אבל כאן לעבור בציון 5 לא מספיק. בעבר זה היה משחרר את כל המתח ואת אי הנוחות של לעמוד מול ההורים, שבמקרה הזה מגלמים את האוהדים, אותם אוהדים שביום רביעי הראו את חוסר שביעות רצונם ממה שראו מול סיטי ובמשחקים הקודמים. והם נתנו את התחושה שכבר חרצו דין”, מנתחים ב’אס’.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

“כעת שני הצדדים חייבים להחזיר את האמון שאבד, דבר שנראה כרגע קשה, והוא חורג מעבר לתוצאה עצמה. האמון הזה נוגע גם למסרים שמועברים במסיבות העיתונאים וגם למה שנראה על הדשא. סימנים לשיפור עדיין לא הופיעו, מלבד התמיכה הפומבית שהשחקנים הביעו בצ'אבי אלונסו אחרי המשחק מול סיטי”, הסבירו בתקשורת במדריד.

מה שמדאיג זה בדיוק זה, או לפחות כך חושבים במועדון מבירת ספרד, מאחר שגם כשהקבוצה נתנה את כל כולה, היא לא הצליחה להפוך את המצב. זה די ברור. הזמן אוזל, וכפי שנאמר, זו לא שאלה של ניצחון או הפסד במשחק אחד, אלא של ניתוח המצב והסקת מסקנות.

