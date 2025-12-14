סלאח סירב להתראיין: שבועיים ברצף? לא, לא

מוחמד סלאח היה השחקן האחרון של ליברפול שעזב את הדשא באנפילד. המצרי מחא כפיים לארבעת יציעי האצטדיון אחרי שריקת הסיום, עצר לרגע כדי לגעת בסמל המועדון שעל חולצתו ובהמשך אף העלה סרטון של הרגע לאינסטגרם, לפני שנעלם אל המנהרה. האם זו הייתה פרידה? קשה לדעת, אבל התחושה הייתה יותר של “להתראות” זמני, רגע לפני יציאתו לאליפות אפריקה לאומות שתיפתח בשבוע הבא במרוקו.

העתיד של סלאח בליברפול ממשיך להיות מוקף באי ודאות, במיוחד אחרי ההתפרצות הפומבית שלו באלנד רואד מול לידס לפני שבוע. חזרתו לסגל במשחק הבית מול ברייטון, לאחר שנופה מהנסיעה למשחק בליגת האלופות במילאנו נגד אינטר, הגיעה בעקבות שיחות חיוביות עם המאמן ארנה סלוט במתחם האימונים. הושגה מעין הפסקת אש, אך הסוגיה רחוקה מלהיסגר, אחרי שסלאח טען לאחרונה שהיחסים בינו לבין סלוט נסדקו ואף רמז על אפשרות לעזיבה בינואר.

על הדשא הכל נראה רגוע יותר, אך מאחורי הקלעים המתח נותר. סלאח אינו מעוניין לשבת על הספסל, בעוד סלוט לא רואה בו כרגע חלק מ-11 הטובים ביותר שלו. זהו לב הוויכוח, כשבמקביל נמשכות השיחות בין נציגו של סלאח, ראמי עבאס, לבין המנהל הספורטיבי ריצ'רד יוז. השתתפותו באליפות אפריקה תספק לכל הצדדים זמן נשימה, שכן הוא צפוי לחזור רק באמצע ינואר.

מוחמד סלאח עם יד על הסמל (IMAGO)

גם לאחר המשחק, סלאח שמר על פרופיל נמוך. באזור הראיונות הוא סירב בנימוס לבקשות העיתונאים, ואמר בחיוך: "שבועיים ברצף? לא, לא, לא", כשהוא מדגיש בפועל את החלטתו שלא להתראיין זו הפעם השנייה ברציפות. רגע לפני כן נצפה משוחח עם חברו לשעבר לקבוצה ג'יימס מילנר, כיום בברייטון.

על אף שאינו פותח לאחרונה, האוהדים הבהירו היטב שהם רוצים לראות אותו נשאר. בשמונה השנים שלו במועדון סלאח שכתב מחדש את ספרי השיאים, זכה בתארים והפך לאחת הדמויות האהובות בתולדות אנפילד. גם מול ברייטון הוא חיזק את הטענה שעדיין יש לו הרבה מה להציע, כשעלה מהספסל ובישל את השער השני בניצחון 0:2.

הבישול הזה גם קבע שיא היסטורי נוסף: סלאח הפך לשחקן עם מספר המעורבויות הגבוה ביותר בשערים עבור מועדון אחד בפרמייר ליג, עם 277 כאלה במדי ליברפול, 188 שערים ו-89 בישולים, ובכך עבר את ויין רוני. מעבר למספרים, הופעתו שידרה רעב, מחויבות ורצון להוכיח.

מוחמד סלאח (IMAGO)

בסיום, גם ארנה סלוט ניסה להנמיך להבות וטען כי מבחינתו אין בעיה מיוחדת: סלאח חזר לסגל, עלה כמחליף מוקדם וסיפק את מה שכל אוהד מצפה לראות. באנפילד, לפחות, המסר היה חד וברור כשהקהל שר לו אחרי השריקה האחרונה, הם לא רוצים שזו תהיה הפרידה.