יום ראשון, 14.12.2025 שעה 15:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"זו עדיין דמוקרטיה, מה מותר לשים על החולצה?"

יואב לימור ב"שיחת היום": "המשטרה מרצה את הממונים עליה והגיעה למסקנה שאנחנו כבר לא חיים בדמוקרטיה. שרים שמו סיכה עם חבל תלייה וזה יותר אלים"

|
אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

האם אי אפשר להיכנס לאצטדיון כדורגל עם חולצה נגד המשטרה? כנראה שלא – רק תשאלו את אוהדי הפועל ת”א. אתמול (שבת) הם עברו חוויה מפוקפקת כששוטרים דרשו מהם, בכניסה למשחק מול עירוני קריית שמונה, להציג להם את החולצות שהם לובשים, גם מתחת מתחת לפריטי לבוש עליונים. הפרשן הצבאי של ‘ישראל היום’, מגיש בקשת 12 ואוהד האדומים, יואב לימור, דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

איך אתם רואים את העניין הזה עם המשטרה? יש פה חופש ביטוי שאנחנו נאבקים עליו
”זו שיחה שנייה שלנו בשבוע אז יש פה בעיה. המקרה אתמול יותר חמור בגלל שמדובר בהנחיה גורפת. אתמול זאת הייתה חדירה פולשנית לגופם של אנשים. המשטרה לא רואה בעיניים. ראיתי אתמול בערב אצל אברי ושרקי את ראש חטיבת הדוברות המשטרה מדבר והוא לקח למחוזות שנוח לו לדיון. ישראל עדיין דמוקרטיה, מותר לדבר ולשיר נגד המשטרה אפילו שאני לא אוהב אותם (את השירים), אבל אני אלחם גם על מה שאני לא אוהב. המשטרה מתבלבלת לגמרי, היא מתבלבלת באופן רב שבועי, המשטרה הגיעה למסכנה שאנחנו לא חיים בדמוקרטיה. אני בעד המשטרה והשוטרים, ואני רוצה משטרה חזקה, אבל היא מבולבלת”.

לאן אנחנו הולכים לפה?
”מידרדרים. אם הייתי בא עם חולצה שכתוב עליה ‘מוות לערבים’ לא היו עושים לי כלום. המשטרה רוצה לרצות את הממונים עליה. בעולם הכדורגל מסתובבים גורמי שוליים שחלקם אלימים ומישהו עלול לעשות מעשה. ברור שהאוהדים לא יסכימו לסתימת הפיות, המשטרה גורמת גם לאוהדים נורמטיביים לאבד את הסבלנות כנגדה, זה לא הגיוני. זה יוביל לאלימות מיותרת. מאוד התביישתי בשביל אוהדי בית”ר ירושלים שלא הצטרפו למחאה, אחרי שהם סבלו מאלימות משטרתית”.

החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

כמה אתה חושב שזה יתפשט מעבר לספורט?
”לא נתנו לאנשים להיכנס עם חולצות גם במחאה לקפלן. אם אני אתם אני מפנה למשטרה שאלה מה הם הכללים. מפתיע אותי שדובר המשטרה לא מוכן לדבר במקביל אליי וליזהר” (שי).

הם לא רוצים עימותים.
”זו פחדנות. לא לדבר מולי ולא להיות מסוגל להתמודד עם הטיעונים של יזהר שי זו פחדנות. שאלה אחת, מה מותר לי לשים על החולצה? כי כרגע שרים בממשלת ישראל שמו סיכה עם חבל תלייה וזה יותר אלים מכל מה שאוהד כדורגל עשה. תפקידה של המשטרה זה עדיין לשמור על הסדר והמחאה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */