"זו עדיין דמוקרטיה, מה מותר לשים על החולצה?"

האם אי אפשר להיכנס לאצטדיון כדורגל עם חולצה נגד המשטרה? כנראה שלא – רק תשאלו את אוהדי הפועל ת”א. אתמול (שבת) הם עברו חוויה מפוקפקת כששוטרים דרשו מהם, בכניסה למשחק מול עירוני קריית שמונה, להציג להם את החולצות שהם לובשים, גם מתחת מתחת לפריטי לבוש עליונים. הפרשן הצבאי של ‘ישראל היום’, מגיש בקשת 12 ואוהד האדומים, יואב לימור, דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

איך אתם רואים את העניין הזה עם המשטרה? יש פה חופש ביטוי שאנחנו נאבקים עליו

”זו שיחה שנייה שלנו בשבוע אז יש פה בעיה. המקרה אתמול יותר חמור בגלל שמדובר בהנחיה גורפת. אתמול זאת הייתה חדירה פולשנית לגופם של אנשים. המשטרה לא רואה בעיניים. ראיתי אתמול בערב אצל אברי ושרקי את ראש חטיבת הדוברות המשטרה מדבר והוא לקח למחוזות שנוח לו לדיון. ישראל עדיין דמוקרטיה, מותר לדבר ולשיר נגד המשטרה אפילו שאני לא אוהב אותם (את השירים), אבל אני אלחם גם על מה שאני לא אוהב. המשטרה מתבלבלת לגמרי, היא מתבלבלת באופן רב שבועי, המשטרה הגיעה למסכנה שאנחנו לא חיים בדמוקרטיה. אני בעד המשטרה והשוטרים, ואני רוצה משטרה חזקה, אבל היא מבולבלת”.

לאן אנחנו הולכים לפה?

”מידרדרים. אם הייתי בא עם חולצה שכתוב עליה ‘מוות לערבים’ לא היו עושים לי כלום. המשטרה רוצה לרצות את הממונים עליה. בעולם הכדורגל מסתובבים גורמי שוליים שחלקם אלימים ומישהו עלול לעשות מעשה. ברור שהאוהדים לא יסכימו לסתימת הפיות, המשטרה גורמת גם לאוהדים נורמטיביים לאבד את הסבלנות כנגדה, זה לא הגיוני. זה יוביל לאלימות מיותרת. מאוד התביישתי בשביל אוהדי בית”ר ירושלים שלא הצטרפו למחאה, אחרי שהם סבלו מאלימות משטרתית”.

החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

כמה אתה חושב שזה יתפשט מעבר לספורט?

”לא נתנו לאנשים להיכנס עם חולצות גם במחאה לקפלן. אם אני אתם אני מפנה למשטרה שאלה מה הם הכללים. מפתיע אותי שדובר המשטרה לא מוכן לדבר במקביל אליי וליזהר” (שי).

הם לא רוצים עימותים.

”זו פחדנות. לא לדבר מולי ולא להיות מסוגל להתמודד עם הטיעונים של יזהר שי זו פחדנות. שאלה אחת, מה מותר לי לשים על החולצה? כי כרגע שרים בממשלת ישראל שמו סיכה עם חבל תלייה וזה יותר אלים מכל מה שאוהד כדורגל עשה. תפקידה של המשטרה זה עדיין לשמור על הסדר והמחאה”.