"מחר יבדקו תחתונים, מזכיר משטר טוטליטרי"

המשטרה שוב החליטה שאוהדים לא יכולים להיכנס למשחק כדורגל עם חולצות נגדה. זה קרה גם אתמול (שבת) במשחק של הפועל ת”א מול עירוני קריית שמונה כששוטרים נראו מבקשים מאוהדים להציג להם את החולצות שהם לובשים, גם מתחת מתחת לפריטי לבוש עליונים. ראש עיריית גבעתיים ויו"ר ועדת הספורט במרכז השלטון המקומי, רן קוניק, יצא נגד זה וגם דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

איך ראית את המשחק אתמול?

”הייתי במשחק, אני אכן אוהד הפועל תל אביב. את כל הסרטונים שכל המדינה ראתה ראיתי בעיניים ולכן מאוד כעסתי וגם צייצתי ועשיתי מזה רעש. זה היה מחזה הזוי”.

אתה מדבר על החולצות של האוהדים? שהמשטרה בדקה מי עם חולצות עם איקס על המשטרה? ראינו אוהדים שנכנסים וצריכים להראות את החולצה מתחת למעיל להראות שאין סממן נגד המשטרה

”שני דברים אני רוצה להגיד לזה. כשהיה דרבי ושאלו את המשטרה איך לא בדקתם ואיך אפשרתם להכניס אמצעי פירוטכניקה היא אמרה שזה לא היא בודקת וזה לא תפקידה. דבר שני, לפי החוק המשטרה רשאית למנוע מאדם להיכנס אם הוא מכניס אמצעי שעלול לסכן חיים ולפגוע בסדר הציבורי. אני לא זוכר שחולצה כזאת מסכנת חיים, אין למשטרה סמכות לעשות את זה. אני מאוכזב שאני לא שומע את ההתאחדות, אני חושב שהם אנשים רציניים עם עמוד שדרה והם לא עושים דבר פה. העניין חייב להיפסק, זה מדרון מאוד חלקלק, היום זה חולצה מחר זה יהיה תחתונים. זה הזכיר לי משטרים טוטליטריים. הכי גרוע שמנרמלים את זה ונוח לכולם שזה הקהל של הפועל ת”א, לא ראיתי שפועלים נגד קריאות ‘שישרף לכם הכפר’. זה לא עבד במבחן בית משפט שזה הסתה, מפקד מרחב מחליט לעשות בדיקות ולהפשיט את האנשים לגמרי”.

אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה. ארכיון (ראובן שוורץ)

שבוע שעבר זה היה בלומפילד היום זה בנתניה, זאת הוראה מלמעלה

”חד משמעית זאת הוראה מלמעלה. זה נראה לגמרי כמו מאבק בין המשטרה לאוהדי הפועל, והמשטרה לא תנצח במאבק הזה. אוהדי הפועל לא יוותרו ובצדק, כי כל עוד זה חלק מחופש הביטוי והם לא עוברים על החוק, זה הקהל”.

המשטרה טוענת שקוראים להם נאצים.

”זה בדיוק כמו הסיפור בדרבי. אתה חייב לתפוס נקודתית גם אנשים שזורקים חזיזים לתוך המגרש וגם אם יש מישהו שקורא לשוטר נאצי. אם אני אעשה את זה מישהו יעצור אותי כי זה העלבת עובד ציבור, אבל זה לא דומה בכלל ללבוש חולצות כאלו. זה רק אוהדי הפעל לא ראיתי שבודקים את זה במשחקים אחרים. זה מתחיל בלבדוק חולצות היום וייגמר בדברים אחרים. המשטרה לא מעל החוק”.

המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל, ארכיון (ראובן שוורץ)

מה עם קבוצתך השנייה הפועל רמת גן?

”הפועל רמת גן גבעתיים. אנחנו תומכים בה אבל היא מדשדשת במרכז הטבלה אפילו שיש לה סגל שיכול להתמודד על העלייה. מקווה שיכנסו למומנטום”.

מי שם יותר כסף, גבעתיים או רמת גן?

”עד השנה עיריית גבעתיים תמכה הרבה יותר מאשר עיריית רמת גן, זה לא מצב תקין והשנה עיריית רמת גן הגדילה את התמיכה למעל 3 מיליון שקלים. התקציב של עיריית רמת גן מעל 2 מיליארד שקלים בשנה. אין בעיה כספית בקבוצה כרגע ואני מקווה שהם יעלו ליגה אם לא השנה אז שנה הבאה”.

של מי אתה מנטור אצל השחקים?

”אני מלווה את סתיו טוריאל בשתיים וחצי האחרונות, ובכדורסל לוטן אמסלם ובר טימור”.

סתיו טוריאל (רועי כפיר)

טוריאל צריך להישאר בהפועל או לצאת לחו"ל?

”אני לא ייכנס לדברים האלה, אבל מה שבטוח זה שהוא צריך להרוויח הרבה יותר ממה שהוא מרוויח היום, אם זה 160 אז לפחות פי 2. כולנו רואים את ההשפעה שלנו בקבוצה. הוא צריך להרוויח את השכר הכי גדול בהפועל ת”א”.