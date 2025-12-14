המשיכה ברצף: 0:3 למנצ'סטר סיטי על פאלאס

המחזור ה-16 בפרמייר ליגת ממשיך בכל הכוח, כשבשעה זו מתקיימים ארבעה משחקים מסקרנים: מנצ’סטר סיטי יוצאת לדרום לונדון לקרב צמרת מול קריסטל פאלאס, סדנרלנד וניוקאסל נפגשות לדרבי צפוני לוהט, טוטנהאם רוצה להיצמד לצמרת מול נוטיגהאם פורסט ו-ווסטהאם מארחת את אסטון וילה שיכולה לעלות למקום השני.

קריסטל פאלאס – מנצ’סטר סיטי 3:0

המארחת מגיעה להתמודדות במומנטום נהדר, לאחר שניצחה בכל שלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה 0:3 קליל על שלבורן בקונפרנס ליג. השחפים רושמים עונה אדירה עבורם עד כה, כשהם נמצאים במקום החמישי בטבלה עם 26 נקודות. מנגד, התכולים רוצים להמשיך גם הם בתקופה הטובה שעוברת עליהם, בטח לאחר הניצחון הגדול 1:2 על ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו. לאחר משחה של ארסנל אתמול אתמול, המוליכה פתחה פער של 5 נקודות מהחבורה של פפ גווראדיולה, שחייבת 3 נק’ כדי לא לתת לה לברוח בפסגה ולהישאר חזק במרוץ האליפות.

דקה 41, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 0:1: מתיאוס נונייס הרים כדור נהדר וארלינג הולאנד נגח בעוצמה ובדיוק אל הרשת.

הכדור בדרך לשער מהנגיחה של ארלינג הולאנד (IMAGO)

דקה 69, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: לאחר לחץ נהדר, המארחת חילצה את הכדור במרכז המגרש וריאן צ’רקי סידר אסיסט נהדר לפיל פודן שבעט מחוץ לרחבה אל הרשת.

דקה 89, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: ארלינג הולאנד השלים צמד לאחר שדייק מהנקודה הלבנה.

סנדרלנד – ניוקאסל 0:1

הדרבי של צפון אנגליה. משחק ענק באצטדיון האור, כשהקבוצה המקומית מארחת את יריבתה המרה בליגה, לראשונה מזה 9 שנים. העולה החדשה רושמת עונה נפלאה עד כה והיא ללא ספק נחשבת להפתעת העונה באנגליה, כשהיא נמצאת במקום ה-10 (ניצחון יכול להעלות אותה למקום ה-5) תוך כך שהיא רושמת תוצאות מרשימות מול הקבוצות הגדולות. מהצד השני, החבורה של אדי האו מתקשה לשמור על יציבות, בטח כשהיא צריכה לשחק בשתי מסגרות, גם בפרמייר ליג וגם בליגת האלופות. המגפייז סיימו ב-2:2 בליגת האלופות ביום רביעי האחרון, והם רוצים 3 נקודות שיקרבו אותם לצמרת.

דקה 46, שער! סנדרלנד עלתה ל-0:1: ניק וולטמאדה חלוצה של ניוקאסל נגח מתוך הרחבה של קבוצתו אל השער והוא כבש שער עצמי יפה ואומלל.

ניק וולטמאדה נוגח (IMAGO)

נוטיגהאם פורסט – טוטנהאם 0:3

החניכים של שון דייץ’ חייבים ניצחון כדי להתרחק ממאבקי התחתית, כשהם במרחק שתי נקודות בלבד מהקו האדום. פורסט הפסידה 0:3 במחזור הקודם לאברטון והיא רוצה 3 נקודות שיכולות להעלות אותה למקום ה-16. מן העבר השני, החבורה של תומס פרנק הצליחה לשים סוף לתקופה הרעה שעברה, לאחר שגברה 0:2 על ברנטפורד בליגה ו-0:3 על סלביה פראג בליגת האלופות, כל זאת אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון. התרנגולים, שבשיא כבר הרגישו את הצמרת הגבוהה, יודעים שהם חייבים להשיג תוצאה חיובית בהתמודדות כדי להישאר חזק במאבק על הטופ 4.

דקה 28, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:1: הנעת כדור בהגנת טוטנהאם הובילה לאיבוד כדור רשלני של גריי, איברהים סנגארה ניצל זאת על מנת לחטוף ולבשל לקאלום האדסון אודוי שגלגל מול שער חשוף.

קאלום האדסון אודוי כובש (IMAGO)

דקה 50, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:2: קאלום האדסון אודוי השלים צמד וכבש שער נדיר ביופיו עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שהפתיעה את ויקאריו והלכה אל החיבורים הרחוקים.

הכדור בדרכו אל השער (IMAGO)

דקה 79, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:3: קאלום האדסון אודוי שכבש את שני השערים הראשונים, הפעם בישל לאברהים סנגארה שבעט מרחוק כדור עוצמתי שפגע בקורה ונכנס אל הרשת.

ווסטהאם – אסטון וילה 3:2

המארחת, ששקועה בתחתית מפתיחת העונה, חייבת 3 נקודות כדי לברוח ממאבקי התחתית, וניצחון מול הוילה אף עשוי להעלות אותה למקום ה-16, מעבר לקו האדום. מנגד, החבורה של אונאי אמרי הצליחה כבר מזמן להשכיח את פתיחת העונה הרעה שלה, והיא עומדת על רצף מטורף של שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. התקופה האדירה שעוברת על וילה הגיעה לשיאה במחזור הקודם כשגברה 1:2 על המוליכה ארסנל, והיא רצה חזק בצמרת כשהיא מדורגת שלישית עם 30 נקודות. ניצחון של האורחת יצמק את הפער מהפסגה חזרה ל-3 נקודות, ואף עשוי להעלות אותה למקום השני במידה וסיטי תאבד נקודות מול קריסטל פאלאס.

דקה 1, שער! ווסטהאם עלתה ליתרון 0:1: לאחר לחץ גבוה, מתיאוס פרננדס חטף את הכדור ליד הרחבה ובעט לרשת העליונה.

מתיאוס פרננדס חוגג (IMAGO)

דקה 9, שער! אסטון וילה השוותה ל-1:1: ג’ון מקגין הרים כדור מהאגף הימני ובלם ווסטהאם קונסטנטינוס מברופנוס נגח אל שערו של אלפונס אראולה וכבש שער עצמי.

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

דקה 24, שער! ווסטהאם חזרה להוביל ועלתה ל-1:2: פרדי פוטס ניסה לאיים על השער מחוץ לרחבה, אך הכדור הפך לאסיסט נהדר לג’ארוד בואן שכבש מקרוב.

ג'ארוד בואן רץ לחגוג (IMAGO)

דקה 50, שער! אסטון וילה השוותה ל-2:2: יורי טילמנס הרים טוב מהאגף הימני והכדור הגיע אל מורגן רוג’רס שבעט מתוך הרחבה אל הרשת.

מורגן רוג'רס בועט (IMAGO)

דקה 79, שער! אסטון וילה עלתה ליתרון 2:3: הקבוצה הכי לוהטת בפרמיירליג חזרה מפיגור ליתרון, ויקטור לינדלוף מסר למורגן רוג’רס שבעט חזק מרחוק ,כבש שער אדיר והשלים צמד נהדר.