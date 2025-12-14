יום ראשון, 14.12.2025 שעה 18:23
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2617-1916סנדרלנד7
2522-2615מנצ'סטר יונייטד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1529-1915לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

המשיכה ברצף: 0:3 למנצ'סטר סיטי על פאלאס

הולאנד (צמד) ופודן כבשו מול הנשרים והעניקו ניצחון 5 ברצף לסיטיזנס, שבמרחק 2 נק' מארסנל שבפסגה. סנדרלנד ניצחה בדרבי וטוטנהאם הובסה מול פורסט

|
ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)
ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-16 בפרמייר ליגת ממשיך בכל הכוח, כשבשעה זו מתקיימים ארבעה משחקים מסקרנים: מנצ’סטר סיטי יוצאת לדרום לונדון לקרב צמרת מול קריסטל פאלאס, סדנרלנד וניוקאסל נפגשות לדרבי צפוני לוהט, טוטנהאם רוצה להיצמד לצמרת מול נוטיגהאם פורסט ו-ווסטהאם מארחת את אסטון וילה שיכולה לעלות למקום השני.

קריסטל פאלאס – מנצ’סטר סיטי 3:0

המארחת מגיעה להתמודדות במומנטום נהדר, לאחר שניצחה בכל שלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה 0:3 קליל על שלבורן בקונפרנס ליג. השחפים רושמים עונה אדירה עבורם עד כה, כשהם נמצאים במקום החמישי בטבלה עם 26 נקודות. מנגד, התכולים רוצים להמשיך גם הם בתקופה הטובה שעוברת עליהם, בטח לאחר הניצחון הגדול 1:2 על ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו. לאחר משחה של ארסנל אתמול אתמול, המוליכה פתחה פער של 5 נקודות מהחבורה של פפ גווראדיולה, שחייבת 3 נק’ כדי לא לתת לה לברוח בפסגה ולהישאר חזק במרוץ האליפות.

דקה 41, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 0:1: מתיאוס נונייס הרים כדור נהדר וארלינג הולאנד נגח בעוצמה ובדיוק אל הרשת.

הכדור בדרך לשער מהנגיחה של ארלינג הולאנד (IMAGO)הכדור בדרך לשער מהנגיחה של ארלינג הולאנד (IMAGO)
הכדור נכנס אל הרשת (IMAGO)הכדור נכנס אל הרשת (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
ארלינג הולאנד ומתיאוס נונייס שמחים (IMAGO)ארלינג הולאנד ומתיאוס נונייס שמחים (IMAGO)

דקה 69, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: לאחר לחץ נהדר, המארחת חילצה את הכדור במרכז המגרש וריאן צ’רקי סידר אסיסט נהדר לפיל פודן שבעט מחוץ לרחבה אל הרשת.

דקה 89, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: ארלינג הולאנד השלים צמד לאחר שדייק מהנקודה הלבנה.

סנדרלנד – ניוקאסל 0:1

הדרבי של צפון אנגליה. משחק ענק באצטדיון האור, כשהקבוצה המקומית מארחת את יריבתה המרה בליגה, לראשונה מזה 9 שנים. העולה החדשה רושמת עונה נפלאה עד כה והיא ללא ספק נחשבת להפתעת העונה באנגליה, כשהיא נמצאת במקום ה-10 (ניצחון יכול להעלות אותה למקום ה-5) תוך כך שהיא רושמת תוצאות מרשימות מול הקבוצות הגדולות. מהצד השני, החבורה של אדי האו מתקשה לשמור על יציבות, בטח כשהיא צריכה לשחק בשתי מסגרות, גם בפרמייר ליג וגם בליגת האלופות. המגפייז סיימו ב-2:2 בליגת האלופות ביום רביעי האחרון, והם רוצים 3 נקודות שיקרבו אותם לצמרת.

דקה 46, שער! סנדרלנד עלתה ל-0:1: ניק וולטמאדה חלוצה של ניוקאסל נגח מתוך הרחבה של קבוצתו אל השער והוא כבש שער עצמי יפה ואומלל.

ניק וולטמאדה נוגח (IMAGO)ניק וולטמאדה נוגח (IMAGO)
הנגיחה של וולטאמדה בדרך לשער (IMAGO)הנגיחה של וולטאמדה בדרך לשער (IMAGO)
הנגיחה שלניק וולטמאדה בדרך לשער עצמי (IMAGO)הנגיחה שלניק וולטמאדה בדרך לשער עצמי (IMAGO)

 

נוטיגהאם פורסט – טוטנהאם 0:3

החניכים של שון דייץ’ חייבים ניצחון כדי להתרחק ממאבקי התחתית, כשהם במרחק שתי נקודות בלבד מהקו האדום. פורסט הפסידה 0:3 במחזור הקודם לאברטון והיא רוצה 3 נקודות שיכולות להעלות אותה למקום ה-16. מן העבר השני, החבורה של תומס פרנק הצליחה לשים סוף לתקופה הרעה שעברה, לאחר שגברה 0:2 על ברנטפורד בליגה ו-0:3 על סלביה פראג בליגת האלופות, כל זאת אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון. התרנגולים, שבשיא כבר הרגישו את הצמרת הגבוהה, יודעים שהם חייבים להשיג תוצאה חיובית בהתמודדות כדי להישאר חזק במאבק על הטופ 4.

דקה 28, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:1: הנעת כדור בהגנת טוטנהאם  הובילה לאיבוד כדור רשלני של גריי, איברהים סנגארה ניצל זאת על מנת לחטוף ולבשל לקאלום האדסון אודוי שגלגל מול שער חשוף.

קאלום האדסון אודוי כובש (IMAGO)קאלום האדסון אודוי כובש (IMAGO)
קאלום האדסון אודוי רץ לחגוגו (IMAGO)קאלום האדסון אודוי רץ לחגוגו (IMAGO)
קאלום האדסון אודוי ואליוט אנדרסון שמחים (IMAGO)קאלום האדסון אודוי ואליוט אנדרסון שמחים (IMAGO)
שחקני נוטינגבאם פורסט חוגגים (IMAGO)שחקני נוטינגבאם פורסט חוגגים (IMAGO)

דקה 50, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:2: קאלום האדסון אודוי השלים צמד וכבש שער נדיר ביופיו עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שהפתיעה את ויקאריו והלכה אל החיבורים הרחוקים.

הכדור בדרכו אל השער (IMAGO)הכדור בדרכו אל השער (IMAGO)
קאלום האדסון אודוי ברגע שהכדור נכנס לשער (IMAGO)קאלום האדסון אודוי ברגע שהכדור נכנס לשער (IMAGO)
קאלום האדסון אודוי חוגג עם חבריו (IMAGO)קאלום האדסון אודוי חוגג עם חבריו (IMAGO)
שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (IMAGO)שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (IMAGO)

דקה 79, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:3: קאלום האדסון אודוי שכבש את שני השערים הראשונים, הפעם בישל לאברהים סנגארה שבעט מרחוק כדור עוצמתי שפגע בקורה ונכנס אל הרשת.

ווסטהאם – אסטון וילה 3:2

המארחת, ששקועה בתחתית מפתיחת העונה, חייבת 3 נקודות כדי לברוח ממאבקי התחתית, וניצחון מול הוילה אף עשוי להעלות אותה למקום ה-16, מעבר לקו האדום. מנגד, החבורה של אונאי אמרי הצליחה כבר מזמן להשכיח את פתיחת העונה הרעה שלה, והיא עומדת על רצף מטורף של שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. התקופה האדירה שעוברת על וילה הגיעה לשיאה במחזור הקודם כשגברה 1:2 על המוליכה ארסנל, והיא רצה חזק בצמרת כשהיא מדורגת שלישית עם 30 נקודות. ניצחון של האורחת יצמק את הפער מהפסגה חזרה ל-3 נקודות, ואף עשוי להעלות אותה למקום השני במידה וסיטי תאבד נקודות מול קריסטל פאלאס.

דקה 1, שער! ווסטהאם עלתה ליתרון 0:1: לאחר לחץ גבוה, מתיאוס פרננדס חטף את הכדור ליד הרחבה ובעט לרשת העליונה.

מתיאוס פרננדס חוגג (IMAGO)מתיאוס פרננדס חוגג (IMAGO)
שחקני ווסטהאם חוגגים (IMAGO)שחקני ווסטהאם חוגגים (IMAGO)
שחקני ווסטהאם מאושרים (IMAGO)שחקני ווסטהאם מאושרים (IMAGO)
מתיאוס פרננדס שמח (IMAGO)מתיאוס פרננדס שמח (IMAGO)
מתאוס פרננדס מאושר (IMAGO)מתאוס פרננדס מאושר (IMAGO)
שחקני ווסטהאם חוגגים ליד היציע (IMAGO)שחקני ווסטהאם חוגגים ליד היציע (IMAGO)
שחקני ווסטהאם חוגגים (IMAGO)שחקני ווסטהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 9, שער! אסטון וילה השוותה ל-1:1: ג’ון מקגין הרים כדור מהאגף הימני ובלם ווסטהאם קונסטנטינוס מברופנוס נגח אל שערו של אלפונס אראולה וכבש שער עצמי.

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)
שחקני אסטון וילה שמחים (IMAGO)שחקני אסטון וילה שמחים (IMAGO)

דקה 24, שער! ווסטהאם חזרה להוביל ועלתה ל-1:2: פרדי פוטס ניסה לאיים על השער מחוץ לרחבה, אך הכדור הפך לאסיסט נהדר לג’ארוד בואן שכבש מקרוב.

גג'ארוד בואן רץ לחגוג (IMAGO)
גג'ארוד בואן רץ לחגוג ומצביע אל היציע (IMAGO)
גג'ארוד בואן מאושר (IMAGO)
גג'ארוד בואן יוצא מגדרו (IMAGO)
שחקני ווסטהאם חוגגים עם גשחקני ווסטהאם חוגגים עם ג'ארוד בואן (IMAGO)

דקה 50, שער! אסטון וילה השוותה ל-2:2: יורי טילמנס הרים טוב מהאגף הימני והכדור הגיע אל מורגן רוג’רס שבעט מתוך הרחבה אל הרשת.

מורגן רוגמורגן רוג'רס בועט (IMAGO)
מורגן רוגמורגן רוג'רס חוגג (IMAGO)
מורגן רוגמורגן רוג'רס רץ לחגוג (IMAGO)

דקה 79, שער! אסטון וילה עלתה ליתרון 2:3: הקבוצה הכי לוהטת בפרמיירליג חזרה מפיגור ליתרון, ויקטור לינדלוף מסר למורגן רוג’רס שבעט חזק מרחוק ,כבש שער אדיר והשלים צמד נהדר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */