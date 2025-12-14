צמד למלמד: מכבי חיפה הביסה 0:4 את ריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין גיא מלמד, ציון: 8

כבש צמד, מניה בטוחה גיא מלמד, ציון: 8כבש צמד, מניה בטוחה השחקן המאכזב מילאדין סטבאנוביץ', ציון: 4

לא עמד בקצב מילאדין סטבאנוביץ', ציון: 4לא עמד בקצב

הרכבים וציונים

כנראה, אבל רק כנראה, מכבי חיפה יצאה לדרך חדשה וקיבלה את התפנית אליה היא ציפתה, כאשר הערב (ראשון) היא המשיכה במומנטום החיובי, השיגה ניצחון שלישי ברציפות עם 0:4 על מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-14 של ליגת העל והירוקים עלו למקום הרביעי בטבלה.

אחרי פתיחה לא טובה כל כך מבחינתו של ברק בכר, שמונה למאמן הירוקים פעם נוספת, הוא יכול להיות מרוצה משלושה ניצחונות רצופים, כאשר היום זה גם היה עם תצוגת תכלית מבריקה, כאשר שחקניו על כר הדשא שלטו מהדקה הראשונה, נראו טוב, הבריקו והביסו את היריבה שנותרה חסרת אונים.

כאמור, הירוקים פתחו בטירוף ומהדקה הראשונה הגיעו להזדמנויות, כשמנגד ריינה התקשתה. מיכאל אוחנה ניסה את מזלו, כמו גם קני סייף, בדקה העשירית גיא מלמד גם נעצר בקורה, אך חמש דקות מאוחר יותר, החלוץ כבש לאחר שעלי מוחמד ביצע פעולה אישית מרשימה במרכז המגרש, מסר לאוחנה וזה בישל את שער היתרון.

מיכאל אוחנה בועט (חג'אג' רחאל)

חמש דקות מאוחר יותר הגיעה תפנית נוספת, כדור עומק נשלח אל עבר מלמד, אלכסה פייץ’ תפס אותו ותחילה עידן לייבה לא הוציא כרטיס, אך לאחר בדיקת VAR קצרה מאוד, הבלם של ריינה ראה את הכרטיס האדום והותיר את קבוצתו ב-10 שחקנים.

מפה, רק קבוצה אחת הייתה על הדשא, מכבי חיפה כמובן, שנעצרה פעם אחר פעם אצל ליאור גליקליך שהציל את ריינה מספיגת שער נוסף, אך בדקה ה-44 גם הוא לא יכול היה להושיע יותר, כאשר קנג’י גורה פרץ נפלא באגף שמאל, העביר רוחב לצד השני, שם קני סייף הגיע חופשי ועשה 0:2 עוד לפני הירידה להפסקה.

את המחצית השנייה אדהם האדיה התחיל עם חילוף משולש, הירוקים מנגד ביצוע חילוף כפול בדקה 60. שלוש דקות מאוחר יותר, איאהב גנאים ביצע עבירה על יילה בטאיי ברחבה בזמן כדור קרן של האורחת. אחרי בדיקת VAR, השופט הצביע על הנקודה הלבנה ואז דולב חזיזה, שנכנס רק לפני כן, החליט לוותר על הבעיטה ולתת לאיתן אזולאי, שלא התבלבל וכבש.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)

חמש דקות מאוחר יותר, הירוקים שוב חגגו. הפעם, יילה בטאיי קיבל כדור עומק נפלא באגף ימין, העביר רוחב למלמד שכבש והשלים צמד. עד הסיום, המגן הבלגי ראה את הכרטיס הצהוב השני שלו בדקה ה-73 והורחק, כאשר הוא יחמיץ את המשחק נגד בית”ר ירושלים בשבוע הבא.

כעת, אחרי שמכבי חיפה עלתה למקום הרביעי בטבלה, היא כאמור תפגוש את הקבוצה מהבירה במחזור הבא למאבק צמרת מסקרן ובכר יקווה להמשיך במומנטום החיובי. מנגד, בני ריינה עדיין שקועה בתחתית והיא במקום האחרון עם ארבע נקודות בלבד, כשבשבוע הבא מצפה לה מפגש קשה נגד הפועל תל אביב.