גיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)

צמד למלמד: מכבי חיפה הביסה 0:4 את ריינה

המשיכו במומנטום: הירוקים השיגו ניצחון 3 ברצף עם תצוגת תכלית וניצחון מוחץ על האחרונה ועלו למקום ה-4. החלוץ כיכב, אזולאי בפנדל וסייף הוסיפו

דורון בן דור | 14/12/2025 20:15
יום ראשון, 14/12/2025, 20:15אצטדיון בראל, נוף הגלילליגת העל Winner - מחזור 14
מכבי חיפה
שער גיא מלמד (15)
בישול בישול: מיכאל אוחנה
שער קני סייף (43)
בישול בישול: קנג'י חורה
פנדל איתן אזולאי (64)
שער גיא מלמד (69)
בישול בישול: יילה בטאיי
כרטיס אדום יילה בטאיי (73)
הסתיים
0 4
שופט: עידן לייבה
כרטיס אדום אלכסה פייץ' (20)
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
גיא מלמד, ציון: 8
כבש צמד, מניה בטוחה
השחקן המאכזב
מילאדין סטבאנוביץ', ציון: 4
לא עמד בקצב
הרכבים וציונים
 
 

כנראה, אבל רק כנראה, מכבי חיפה יצאה לדרך חדשה וקיבלה את התפנית אליה היא ציפתה, כאשר הערב (ראשון) היא המשיכה במומנטום החיובי, השיגה ניצחון שלישי ברציפות עם 0:4 על מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-14 של ליגת העל והירוקים עלו למקום הרביעי בטבלה.

אחרי פתיחה לא טובה כל כך מבחינתו של ברק בכר, שמונה למאמן הירוקים פעם נוספת, הוא יכול להיות מרוצה משלושה ניצחונות רצופים, כאשר היום זה גם היה עם תצוגת תכלית מבריקה, כאשר שחקניו על כר הדשא שלטו מהדקה הראשונה, נראו טוב, הבריקו והביסו את היריבה שנותרה חסרת אונים.

כאמור, הירוקים פתחו בטירוף ומהדקה הראשונה הגיעו להזדמנויות, כשמנגד ריינה התקשתה. מיכאל אוחנה ניסה את מזלו, כמו גם קני סייף, בדקה העשירית גיא מלמד גם נעצר בקורה, אך חמש דקות מאוחר יותר, החלוץ כבש לאחר שעלי מוחמד ביצע פעולה אישית מרשימה במרכז המגרש, מסר לאוחנה וזה בישל את שער היתרון.

מיכאל אוחנה בועט (חגמיכאל אוחנה בועט (חג'אג' רחאל)

חמש דקות מאוחר יותר הגיעה תפנית נוספת, כדור עומק נשלח אל עבר מלמד, אלכסה פייץ’ תפס אותו ותחילה עידן לייבה לא הוציא כרטיס, אך לאחר בדיקת VAR קצרה מאוד, הבלם של ריינה ראה את הכרטיס האדום והותיר את קבוצתו ב-10 שחקנים.

מפה, רק קבוצה אחת הייתה על הדשא, מכבי חיפה כמובן, שנעצרה פעם אחר פעם אצל ליאור גליקליך שהציל את ריינה מספיגת שער נוסף, אך בדקה ה-44 גם הוא לא יכול היה להושיע יותר, כאשר קנג’י גורה פרץ נפלא באגף שמאל, העביר רוחב לצד השני, שם קני סייף הגיע חופשי ועשה 0:2 עוד לפני הירידה להפסקה.

את המחצית השנייה אדהם האדיה התחיל עם חילוף משולש, הירוקים מנגד ביצוע חילוף כפול בדקה 60. שלוש דקות מאוחר יותר, איאהב גנאים ביצע עבירה על יילה בטאיי ברחבה בזמן כדור קרן של האורחת. אחרי בדיקת VAR, השופט הצביע על הנקודה הלבנה ואז דולב חזיזה, שנכנס רק לפני כן, החליט לוותר על הבעיטה ולתת לאיתן אזולאי, שלא התבלבל וכבש.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (חגשחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)

חמש דקות מאוחר יותר, הירוקים שוב חגגו. הפעם, יילה בטאיי קיבל כדור עומק נפלא באגף ימין, העביר רוחב למלמד שכבש והשלים צמד. עד הסיום, המגן הבלגי ראה את הכרטיס הצהוב השני שלו בדקה ה-73 והורחק, כאשר הוא יחמיץ את המשחק נגד בית”ר ירושלים בשבוע הבא.

כעת, אחרי שמכבי חיפה עלתה למקום הרביעי בטבלה, היא כאמור תפגוש את הקבוצה מהבירה במחזור הבא למאבק צמרת מסקרן ובכר יקווה להמשיך במומנטום החיובי. מנגד, בני ריינה עדיין שקועה בתחתית והיא במקום האחרון עם ארבע נקודות בלבד, כשבשבוע הבא מצפה לה מפגש קשה נגד הפועל תל אביב.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • השופט עידן לייבה שרק לסיום ההתמודדות! מכבי חיפה, בתצוגת תכלית מטורפת, חגגה עם 0:4 על בני ריינה, כל הדרך אל המקום הרביעי, רגע לפני מפגש הצמרת מול בית"ר ירושלים. מלמד כבש צמד, סייף הוסיף ואזולאי הצטרף בפנדל מדויק
  • '80
  • החמצה
  • הזדמנות גדולה למכבי חיפה. סטיוארט הסתובב נפלא והכניס עומק לחזיזה, שחדר לרחבה ומזווית טובה פספס את המסגרת
  • '79
  • חילוף
  • חילוף בריינה. חלאילי יצא, עידן גורן נכנס
קני סייף בדרך להשתלט על הכדור (חג'אג' רחאל)קני סייף בדרך להשתלט על הכדור (חג'אג' רחאל)
יילה בטאיי יורד מאוכזב (חג'אג' רחאל)יילה בטאיי יורד מאוכזב (חג'אג' רחאל)
  • '73
  • כרטיס צהוב שני
  • גם מכבי חיפה נותרה ב-10 שחקנים: בטאיי ביצע עבירה, ראה את הכרטיס הצהוב השני והורחק מההתמודדות, כאשר הוא יחמיץ את בית"ר ירושלים במחזור הבא
  • '72
  • חילוף
  • חילוף בריינה. ג'אבר יצא, איאד חוטבא נכנס
אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)
ברק בכר (חג'אג' רחאל)ברק בכר (חג'אג' רחאל)
  • '70
  • חילוף
  • גם עבדולאי סק פינה את מקומו, ליסב עיסאת נכנס
  • '70
  • חילוף
  • גם מוחמד יצא, טריבאנט סטיוארט נכנס
  • '70
  • חילוף
  • חילוף משולש במכבי חיפה. קורנו יצא, סילבה קאני נכנס
גיא מלמד מאושר (חג'אג' רחאל)גיא מלמד מאושר (חג'אג' רחאל)
גיא מלמד וקני סייף (חג'אג' רחאל)גיא מלמד וקני סייף (חג'אג' רחאל)
גיא מלמד ואיתן אזולאי חוגגים (חג'אג' רחאל)גיא מלמד ואיתן אזולאי חוגגים (חג'אג' רחאל)
  • '69
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:4: הירוקים לא מרחמים. התקפה נפלאה נוספת, כדור עומק הגיע לבטאיי שהעביר רוחב למלמד, שהשלים צמד גדול
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
איתן אזולאי ודולב חזיזה מאושרים (חג'אג' רחאל)איתן אזולאי ודולב חזיזה מאושרים (חג'אג' רחאל)
איתן אזולאי מאושר (חג'אג' רחאל)איתן אזולאי מאושר (חג'אג' רחאל)
איתן אזולאי בועט (חג'אג' רחאל)איתן אזולאי בועט (חג'אג' רחאל)
  • '64
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:3: הירוקים לא עוצרים. חזיזה ויתר על הפנדל בשביל אזולאי, שניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל, בעט לאמצע ועשה 0:3
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • גנאים ביצע עבירה על יילה בטאיי בזמן כדור קרן, לאחר בדיקת VAR, עידן לייבה שרק לפנדל והראה לו את הכרטיס הצהוב
  • '59
  • חילוף
  • גם מיכאל אוחנה יצא, פטר אגבה נכנס במקומו
  • '59
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי חיפה. גורה פינה את מקומו, דולב חזיזה יצא
קנג'י גורה (חג'אג' רחאל)קנג'י גורה (חג'אג' רחאל)
קני סייף (חג'אג' רחאל)קני סייף (חג'אג' רחאל)
  • '51
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לירוקים. כדור עומק נפלא הגיע לקנג'י גורה, שנהדף על ידי גליקליך
  • '47
  • החמצה
  • כמעט השלישי של מכבי חיפה. גיא מלמד ביצע פעולה אישית מבריקה ברחבה, העביר רוחב לסק שבעט בנגיעה, שדו הצליח להרחיק לפני שהכדור ייכנס לרשת
פייר קורנו ואיאד חלאילי (חג'אג' רחאל)פייר קורנו ואיאד חלאילי (חג'אג' רחאל)
עלי מוחמד ואיאד חלאילי (חג'אג' רחאל)עלי מוחמד ואיאד חלאילי (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • חילוף
  • גם ז'ה טורבו פינה את מקומו, אסיל כנעני נכנס
  • '46
  • חילוף
  • גם סער פדידה יצא, נבו שדו נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש בבני ריינה. אלמקייס יצא, עמנואל בנדה נכנס
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי חיפה, שלא עוצרת. הפעם, שון גולדברג ניסה את מזלו, כאשר התקדם מעט ובעט מכ-30 מטרים, הכדור עף מעל השער
קנג'י גורה מאושר (חג'אג' רחאל)קנג'י גורה מאושר (חג'אג' רחאל)
קנג'י גורה מאושר (חג'אג' רחאל)קנג'י גורה מאושר (חג'אג' רחאל)
קני סייף וקנג'י גורה חוגגים (חג'אג' רחאל)קני סייף וקנג'י גורה חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)
  • '44
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: הירוקים בטירוף וחוגגים. קנג'י גורה פרץ באגף שמאל, שלח רוחב מדויק לקני סייף שהגיע בצד השני ובעט, גליקליך לא עצר הפעם והכדור נכנס לרשת
  • '40
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה ונדירה לריינה. אוסו קוובנה השתחרר באגף שמאל, עבר לרגל ימין וניסה בעיטה חזקה, הכדור הלך מעל השער
מיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)מיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)
עבדולאי סק (חג'אג' רחאל)עבדולאי סק (חג'אג' רחאל)
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • גם אוחנה נכנס לפנקס של השופט
  • '35
  • החמצה
  • שתי הזדמנויות מהירות למכבי חיפה. מיכאל אוחנה בעט מתוך הרחבה וגליקליך עצר, מיד לאחר מכן מלמד קיבל את הכדור אחרי ערבובייה בהגנה ונהדף שוב פעם אצל השוער, שמציל את ריינה מספיגת שער
שון גולדברג (חג'אג' רחאל)שון גולדברג (חג'אג' רחאל)
פייר קורנו (חג'אג' רחאל)פייר קורנו (חג'אג' רחאל)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • יילה בטאיי עצר מתפרצת וקיבל כרטיס צהוב
  • '28
  • החמצה
  • מכבי חיפה מחפשת להכפיל את היתרון. אוחנה הכניס עומק נפלא לגורה, שהעביר רוחב לסייף, שהגיע מאחור ובעט בנגיעה, אך הכדור הלך החוצה
גל לייבה מוציא כרטיס אדום לאלכסה פייץ' (חג'אג' רחאל)לייבה מוציא כרטיס אדום לאלכסה פייץ' (חג'אג' רחאל)
  • '20
  • כרטיס אדום
  • בני ריינה נותרה ב-10 שחקנים! כדור עומק הוכנס לגיא מלמד, פייץ' תפס את החלוץ בדרך לאחד על אחד. לייבה לא הוציא כרטיס תחילה, אך לאחר בדיקת VAR, הבלם ראה את הכרטיס האדום והורחק
גיא מלמד ומיכאל אוחנה חוגגים (חג'אג' רחאל)גיא מלמד ומיכאל אוחנה חוגגים (חג'אג' רחאל)
גיא מלמד בטירוף (חג'אג' רחאל)גיא מלמד בטירוף (חג'אג' רחאל)
גיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)גיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)
גיא מלמד בטירוף (חג'אג' רחאל)גיא מלמד בטירוף (חג'אג' רחאל)
  • '15
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: התקפה מושלמת של הירוקים - עלי מוחמד התחיל במהלך נפלא עם סיבוב במרכז המגרש, מסר למיכאל אוחנה, שהכניס עומק לגיא מלמד, כשהחלוץ לא התבלבל ובאחד על אחד כבש
  • '10
  • החמצה
  • הירוקים בטירוף, אך לא מצליחים לכבוש. כדור מצד ימין חלף על פני כולם, הגיע לקנג'י גורה, שביצע הטייה והעביר רוחב, גיא מלמד נותר חופשי בין שני בלמים והצליח לגעת, אך הכדור פגע רק בקורה
מיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)מיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)
עלי מוחמד (חג'אג' רחאל)עלי מוחמד (חג'אג' רחאל)
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי חיפה. גולדברג התקדם ומעט והקפיץ לרחבה, שם גיא מלמד עלה והוריד בנגיחה לעבר מיכאל אוחנה, שניסה בעיטה מהאוויר, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי חיפה. הנעת כדור יפה של הירוקים, קני סייף קיבל את הכדור, חתך מימין לרגל שמאל וניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך גליקליך היה במקום וקלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך!
