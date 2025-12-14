גלוך בישל, אייאקס ניצחה 0:2 גדול את פיינורד

הרכבים וציונים

אייאקס נמצאת בעיצומה של עונה רעה. המועדון האגדי כנראה כבר לא ייקח את האליפות השנה, אך היום (ראשון), אוהדיו זכו לרגע קטן של אושר, כשאוסקר גלוך וחבריו ניצחו 0:2 גדול את היריבה המושבעת, פיינורד, ב’קלאסיקר’. הלגיונר בישל את הראשון של דייבי קלאסן, ג’ורתי מוקיו חתם את התוצאה.

המשחק נפתח טוב מאוד עבור הישראלי, כשעל אף שהוא פתח בצד ימין, הוא נכנס הרבה לאמצע לעמדה שהוא אוהב, היה פעיל, ובדקה ה-13 בא על שכרו, כשהוא בישל את שער היתרון הנהדר של דייבי קלאסן. מכאן, שתי הקבוצות הגיעו למצבים לא רעים, אך התוצאה נשארה בעינה בירידה להפסקה.

המחצית השנייה התחילה חלש עבור המארחת, שנסוגה אחורה מעט והייתה נתונה להתקפות של הקבוצה מרוטרדם. לגלוך הייתה הזדמנות להכפיל את התוצאה לפני שהוא ירד בדקה ה-74, אך הנגיחה שלו הלכה החוצה. עמוק בתוספת הזמן, מוקיו, שעלה כחילוף, שלח כדור אדיר לרשת ודאג ש-3 הנקודות יישארו ביוהאן קרויף ארנה.

החבורה של פרד גרים יכולה להיות מרוצה מהיכולת שהפגינה היום בסך הכל, ועוד יותר מהניצחון היוקרתי נגד היריבה המושבעת. אוסקר גלוך נתן משחק לא רע מבחינתו, הוסיף בישול ועזר לקבוצה מאמסטרדם לטפס למקום השלישי בטבלה.