אוסקר גלוך פורץ קדימה (IMAGO)

גלוך בישל, אייאקס ניצחה 0:2 גדול את פיינורד

הישראלי שיחק 74 דקות סולידיות ולקח על עצמו את תפקיד השף, כשהוא הכין את השער של קלאסן. מוקיו חתם את התוצאה. הקבוצה מאמסטרדם עלתה למקום השלישי

מערכת ONE | 14/12/2025 15:30
יום ראשון, 14/12/2025, 15:30אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 16
פיינורד
הסתיים
2 0
שופט: סרדר גוזובויוק
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
4320-5016פ.ס.וו. איינדהובן1
3420-4116פיינורד2
2920-3016אייאקס3
2827-4116ניימיכן4
2621-2416כרונינגן5
2524-2815אלקמאר6
2420-2516טוונטה אנסחדה7
2220-2615אוטרכט8
2026-2616הירנביין9
2031-1716ספרטה רוטרדם10
1936-2016זוולה11
1828-2516גו אהד איגלס12
1826-2116פורטונה סיטארד13
1626-1415אקסלסיור רוטרדם14
1430-1916וולנדם15
1441-2616הראקלס אלמלו16
1224-1515נאק ברדה17
1227-1916טלסטאר18
הרכבים וציונים
 
 

אייאקס נמצאת בעיצומה של עונה רעה. המועדון האגדי כנראה כבר לא ייקח את האליפות השנה, אך היום (ראשון), אוהדיו זכו לרגע קטן של אושר, כשאוסקר גלוך וחבריו ניצחו 0:2 גדול את היריבה המושבעת, פיינורד, ב’קלאסיקר’. הלגיונר בישל את הראשון של דייבי קלאסן, ג’ורתי מוקיו חתם את התוצאה.

המשחק נפתח טוב מאוד עבור הישראלי, כשעל אף שהוא פתח בצד ימין, הוא נכנס הרבה לאמצע לעמדה שהוא אוהב, היה פעיל, ובדקה ה-13 בא על שכרו, כשהוא בישל את שער היתרון הנהדר של דייבי קלאסן. מכאן, שתי הקבוצות הגיעו למצבים לא רעים, אך התוצאה נשארה בעינה בירידה להפסקה.

המחצית השנייה התחילה חלש עבור המארחת, שנסוגה אחורה מעט והייתה נתונה להתקפות של הקבוצה מרוטרדם. לגלוך הייתה הזדמנות להכפיל את התוצאה לפני שהוא ירד בדקה ה-74, אך הנגיחה שלו הלכה החוצה. עמוק בתוספת הזמן, מוקיו, שעלה כחילוף, שלח כדור אדיר לרשת ודאג ש-3 הנקודות יישארו ביוהאן קרויף ארנה.

החבורה של פרד גרים יכולה להיות מרוצה מהיכולת שהפגינה היום בסך הכל, ועוד יותר מהניצחון היוקרתי נגד היריבה המושבעת. אוסקר גלוך נתן משחק לא רע מבחינתו, הוסיף בישול ועזר לקבוצה מאמסטרדם לטפס למקום השלישי בטבלה.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. אוסקר גלוך בישל, אייאקס ניצחה 0:2 חשוב את פיינורד
  • '90+4
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:2: מיקה חודטס מצא את ג'ורתי מוקיו, ששלח וולה תוך כדי סיבוב מרחוק אל הרשת, וכנראה ווידא ששלוש הנקודות יהיו של הקבוצה מאמסטרדם
  • '88
  • החמצה
  • זה לא היה רחוק. עואדה ניסה בעיטת יעף מתוך הרחבה, אך היא עלתה מעל השער
  • '82
  • חילוף
  • חילוף אחרון של אייאקס. דולברג פינה את מקומו לאנג'ל דון קונאדו
  • '81
  • חילוף
  • קספר טנגסטדט החליף את אוסאמה טארגלין
  • '81
  • חילוף
  • חילופים אחרונים של האורחת. ליאו סאואר יצא, איימן סלטי נכנס
  • '74
  • חילוף
  • אוסקר גלוך יצא לאחר משחק סולידי ובישול, ראיין בונידה החליף אותו
  • '74
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף אצל המארחת. ג'ורתי מוקיו נכנס במקום שון סטיור
  • '66
  • חילוף
  • כובש השער דייבי קלאסן פינה את מקומו לקיאן פיצ' ג'ים
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול גם באייאקס. אוון וינדאל יצא, אנטון גאאי עלה לדשא
  • '63
  • חילוף
  • גיס סמאל פינה את מקומו לג'ורדן בוס
  • '63
  • חילוף
  • חילוף כפול בפיינורד. לוציאנו ולנטה יצא, הוואנג אין-באום נכנס
אוסקר גלוך נאבק (IMAGO)אוסקר גלוך נאבק (IMAGO)
  • '62
  • החמצה
  • איזו החמצה של גלוך! הרמה עלתה מצד שמאל היטב לראשו הישראלי, שהיה פנוי לגמרי ונגח מחוץ למסגרת
  • '57
  • החמצה
  • פיינורד מתקרבת. כדור קרן חזר לגיס סמאל, ששלח חצי וולה לרשת החיצונית
  • '50
  • החמצה
  • מצב עצום לפיינורד! כדור נכנס לאיאסה עואדה, אך מלך השערים של הליגה, שהיה מול השוער, בעט אותו מחוץ למסגרת
לוציאנו ולנטה מוביל כדור (IMAGO)לוציאנו ולנטה מוביל כדור (IMAGO)
  • '47
  • החמצה
  • התקפה יפה של אייאקס. אחרי חילופי מסירות, כדור חזר ליורי רגיר, שבעט מחוץ לרחבה, בעיטה שפגעה בשחקן הגנה וחמקה ליד הקורה
מחצית ראשונה
  • '40
  • החמצה
  • דולברג רוצה גול. החלוץ הטעה ונכנס לאמצע, כשהוא ניסה בעיטה מזווית לא קלה וסחט הדיפה טובה של השוער
  • '37
  • החמצה
  • מתפרצת יפה של המארחת. דולברג השאיר את הכדור ללוקאס רוזה, שבעט חלש לידיים של השוער
אוסקר גלוך מכדרר (IMAGO)אוסקר גלוך מכדרר (IMAGO)
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • אניס מוסה המוצהב של פיינורד
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • צהוב בשני הצדדים. אוון וינדאל קיבל אצל אייאקס
  • '33
  • חילוף
  • חילוף מוקדם בפיינורד. בארט ניוקופ נפצע ונאלץ לפנות את מקומו לז'ורדאן לוטומבה
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון אצל אייאקס. אהרון בואומון יצטרך להיות זהיר יותר
אוסקר גלוך. ממשיך להיות פעיל (IMAGO)אוסקר גלוך. ממשיך להיות פעיל (IMAGO)
  • '24
  • החמצה
  • מצב גדול למארחת להכפיל את התוצאה! הילד שון סטיור היה יכול לקנות את עולמו כשקיבל כדור מול השער, אך שחקן הגנה חילץ את הבעיטה שלו מהקו
  • '23
  • החמצה
  • שוב גלוך השתחרר יפה והשאיר כדור טוב, הפעם לקספר דולברג, שפספס את הפינה הרחוקה במעט
  • '21
  • החמצה
  • פיינורד ניסתה להשוות, כשלוציאנו ולנטה פרץ קדימה ובעט חזק, אך הכדור הלך מעל למסגרת
דייבי קלאסן חוגג (IMAGO)דייבי קלאסן חוגג (IMAGO)
דייבי קלאסן. איזה גול אדיר (IMAGO)דייבי קלאסן. איזה גול אדיר (IMAGO)
אוסקר גלוך משאיר את הכדור לדייבי קלאסן (IMAGO)אוסקר גלוך משאיר את הכדור לדייבי קלאסן (IMAGO)
  • '13
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:1: גלוך הוביל כדור קדימה והשאיר אותו לדייבי קלאסן, ששלח טיל מחוץ לרחבה לפינה הרחוקה
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לאוסקר גלוך. הישראלי נכנס לאמצע וניסה בעיטה מחוץ לרחבה ברגל שמאל, אך היא הלכה חלש לידיים של השוער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את המשחק הענק ביוהאן קרויף ארנה לדרך!
אוסקר גלוך בחימום (IMAGO)אוסקר גלוך בחימום (IMAGO)
