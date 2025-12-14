גלוך בישל, אייאקס ניצחה 0:2 גדול את פיינורד

אייאקס נמצאת בעיצומה של עונה רעה. המועדון האגדי כנראה כבר לא ייקח את האליפות השנה, אך היום (ראשון), אוהדיו זכו לרגע קטן של אושר, כשאוסקר גלוך וחבריו ניצחו 0:2 גדול את היריבה המושבעת, פיינורד, ב’קלאסיקר’. הלגיונר בישל את הראשון של דייבי קלאסן, ג’ורתי מוקיו חתם את התוצאה.
המשחק נפתח טוב מאוד עבור הישראלי, כשעל אף שהוא פתח בצד ימין, הוא נכנס הרבה לאמצע לעמדה שהוא אוהב, היה פעיל, ובדקה ה-13 בא על שכרו, כשהוא בישל את שער היתרון הנהדר של דייבי קלאסן. מכאן, שתי הקבוצות הגיעו למצבים לא רעים, אך התוצאה נשארה בעינה בירידה להפסקה.
המחצית השנייה התחילה חלש עבור המארחת, שנסוגה אחורה מעט והייתה נתונה להתקפות של הקבוצה מרוטרדם. לגלוך הייתה הזדמנות להכפיל את התוצאה לפני שהוא ירד בדקה ה-74, אך הנגיחה שלו הלכה החוצה. עמוק בתוספת הזמן, מוקיו, שעלה כחילוף, שלח כדור אדיר לרשת ודאג ש-3 הנקודות יישארו ביוהאן קרויף ארנה.
החבורה של פרד גרים יכולה להיות מרוצה מהיכולת שהפגינה היום בסך הכל, ועוד יותר מהניצחון היוקרתי נגד היריבה המושבעת. אוסקר גלוך נתן משחק לא רע מבחינתו, הוסיף בישול ועזר לקבוצה מאמסטרדם לטפס למקום השלישי בטבלה.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! השופט שרק לסיום. אוסקר גלוך בישל, אייאקס ניצחה 0:2 חשוב את פיינורד
-
'90+4
- שער! אייאקס עלתה ל-0:2: מיקה חודטס מצא את ג'ורתי מוקיו, ששלח וולה תוך כדי סיבוב מרחוק אל הרשת, וכנראה ווידא ששלוש הנקודות יהיו של הקבוצה מאמסטרדם
-
'88
- זה לא היה רחוק. עואדה ניסה בעיטת יעף מתוך הרחבה, אך היא עלתה מעל השער
-
'82
- חילוף אחרון של אייאקס. דולברג פינה את מקומו לאנג'ל דון קונאדו
-
'81
- קספר טנגסטדט החליף את אוסאמה טארגלין
-
'81
- חילופים אחרונים של האורחת. ליאו סאואר יצא, איימן סלטי נכנס
-
'74
- אוסקר גלוך יצא לאחר משחק סולידי ובישול, ראיין בונידה החליף אותו
-
'74
- חילוף כפול נוסף אצל המארחת. ג'ורתי מוקיו נכנס במקום שון סטיור
-
'66
- כובש השער דייבי קלאסן פינה את מקומו לקיאן פיצ' ג'ים
-
'66
- חילוף כפול גם באייאקס. אוון וינדאל יצא, אנטון גאאי עלה לדשא
-
'63
- גיס סמאל פינה את מקומו לג'ורדן בוס
-
'63
- חילוף כפול בפיינורד. לוציאנו ולנטה יצא, הוואנג אין-באום נכנס
-
'62
- איזו החמצה של גלוך! הרמה עלתה מצד שמאל היטב לראשו הישראלי, שהיה פנוי לגמרי ונגח מחוץ למסגרת
-
'57
- פיינורד מתקרבת. כדור קרן חזר לגיס סמאל, ששלח חצי וולה לרשת החיצונית
-
'50
- מצב עצום לפיינורד! כדור נכנס לאיאסה עואדה, אך מלך השערים של הליגה, שהיה מול השוער, בעט אותו מחוץ למסגרת
-
'47
- התקפה יפה של אייאקס. אחרי חילופי מסירות, כדור חזר ליורי רגיר, שבעט מחוץ לרחבה, בעיטה שפגעה בשחקן הגנה וחמקה ליד הקורה
מחצית ראשונה
-
'40
- דולברג רוצה גול. החלוץ הטעה ונכנס לאמצע, כשהוא ניסה בעיטה מזווית לא קלה וסחט הדיפה טובה של השוער
-
'37
- מתפרצת יפה של המארחת. דולברג השאיר את הכדור ללוקאס רוזה, שבעט חלש לידיים של השוער
-
'33
- אניס מוסה המוצהב של פיינורד
-
'33
- צהוב בשני הצדדים. אוון וינדאל קיבל אצל אייאקס
-
'33
- חילוף מוקדם בפיינורד. בארט ניוקופ נפצע ונאלץ לפנות את מקומו לז'ורדאן לוטומבה
-
'28
- צהוב ראשון אצל אייאקס. אהרון בואומון יצטרך להיות זהיר יותר
-
'24
- מצב גדול למארחת להכפיל את התוצאה! הילד שון סטיור היה יכול לקנות את עולמו כשקיבל כדור מול השער, אך שחקן הגנה חילץ את הבעיטה שלו מהקו
-
'23
- שוב גלוך השתחרר יפה והשאיר כדור טוב, הפעם לקספר דולברג, שפספס את הפינה הרחוקה במעט
-
'21
- פיינורד ניסתה להשוות, כשלוציאנו ולנטה פרץ קדימה ובעט חזק, אך הכדור הלך מעל למסגרת
-
'13
- שער! אייאקס עלתה ל-0:1: גלוך הוביל כדור קדימה והשאיר אותו לדייבי קלאסן, ששלח טיל מחוץ לרחבה לפינה הרחוקה
-
'7
- הזדמנות ראשונה לאוסקר גלוך. הישראלי נכנס לאמצע וניסה בעיטה מחוץ לרחבה ברגל שמאל, אך היא הלכה חלש לידיים של השוער
-
'1
- השופט הוציא את המשחק הענק ביוהאן קרויף ארנה לדרך!