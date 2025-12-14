מכוער: אוהדי נתניה השחיתו את השירותים בטרנר

אירוע חריג נרשם אתמול באצטדיון טרנר, כאשר שירותי היציע הצפוני הושחתו במהלך המשחק בין הפועל באר שבע למכבי נתניה, שהסתיים בניצחון 0:2 של המארחת.

על קירות השירותים נכתבו כתובות פוגעניות בטוש, בהן "נתניה אימפריה", “100% אנטי באר שבע”, "F*** באר שבע" ו"באר שבע ז****".

הכיתובים בשירותים בטרנר (פרטי)

בבאר שבע יקבלו השבוע את פירוט הנזקים מהנהלת אצטדיון טוטו טרנר, לאחר האירועים במשחק האחרון.

הנהלת האצטדיון מבחינתה תבהיר כי עלות התיקונים תועבר לתשלום מצד הפועל באר שבע, שמשמשת כשוכרת המתקן עבור משחקי הבית.

במועדון ציינו כי לא מדובר במקרה ראשון של גרימת נזק מצד אוהדי מכבי נתניה, וכי גם בעבר נאלצה הפועל באר שבע להתמודד עם דרישות דומות לאחר משחקים מול אותה יריבה.