"אמרו שאין חלוץ, רן ידע מה יקבל מזלאטנוביץ'"

אחרי שסיימה את הסיבוב הראשון עם ניצחון גדול 0:1 על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע פתחה את השני עם ניצחון חשוב אמש (שבת) 0:2 בטרנר על היריבה הגדולה, מכבי נתניה, והגדילה לפחות זמנית את הפער ל-8 נקודות עד מחר.

"עוד ניצחון, עוד 3 נקודות יקרות ועוד שלב של בגרות בתהליך שלנו כקבוצה", אמרו בבירת הנגב, "זה היה מבחן גדול עבורנו. לא דיברנו על זה כלפי חוץ, אבל לנצח את מכבי תל אביב היה רגע משמעותי והיה חשש שתהיה ירידה. השער המהיר חסך מאיתנו משחק יותר מורכב וזה שידענו לגמור אותו עשה לנו את החיים קלים יותר. היינו צריכים להגדיל עוד יותר את היתרון, אבל נהיה צנועים".

בבאר שבע חגגו בסיום את הניצחון וגם שחררו לחץ כי ידענו שהחשיבות של הניצחון גדולה. "בסיבוב השני העניין המנטלי נכנס לתמונה, אם זה ילחיץ קצת את היריבות שלנו, אין בזה רע", אמר שחקן. המאמן רן קוז'וק קיבל מחמאות על ההכנה ובעיקר על הטיפול בבצורת של איגור זלאטנוביץ'. בזמן שהסרבי לא פגע, קוז'וק נתן לו את כל הגב האפשרי וכעת זה מתחיל להשתלם. "אמרו שאין חלוץ, אז אמרו, רן ידע לתת לו את הגב, הוא ידע גם בדיוק מה הוא יקבל מאיגור ועדיין יש לו ציפיות גבוהות ממנו", אמרו בקבוצה.

איגור זלאטנוביץ' בטירוף אחרי השער שכבש (מרטין גוטדאמק)

זלאטנוביץ’ שוב הראה שהיה שווה לחכות לו. זה השער השלישי ברציפות של החלוץ, כשהמהלך בשער של דן ביטון הגיע אחרי לחץ שלו על עומר ניראון והבישול לדן ביטון. גם הקשר הבאר שבעי מקבל שבחים גדולים ושוב מראה שהוא הברומטר הבלתי מעורער של הקבוצה.

בבאר שבע גם היו מעודדים מהכניסה של חמודי כנעאן ושי אליאס שעלו מהספסל, ושיבחו את גיא מזרחי ואור בלוריאן שעשו עבודה הגנתית טובה מאוד, כמו גם ניב אליאסי. בלוריאן ייעדר נגד עירוני טבריה במחזור הבא ויחזיק עדיין בארבעה כרטיסים צהובים. מי שקיבל צהוב חמישי הוא קינגס קאנגווה, שערך אמש את ההופעה האחרונה שלו לשנת 2025 ויצא היום למרוקו, לקראת ההתכנסות של נבחרת זמביה באליפות אפריקה שתצא לדרך בשבוע הבא. גם אתמול קאנגווה לא אהב את החילוף, אבל קוז'וק אמר לאחר מכן שהוא לא ראה התנהגות לא הולמת מבחינתו של הזמבי.

בבאר שבע מאמינים שיצליחו להסתדר ללא קאנגווה, שלמרות שהוא לא בכושר של העונה שעברה, עדיין הנוכחות שלו משפיעה מאוד במערך של רן קוז'וק. "הקבוצה שלנו הוכיחה העונה שהיא מערכת קבוצתית שלא תלויה בשחקן כזה או אחר, קינגס יחסר מאוד גם בחדר ההלבשה, אבל יש פה הזדמנות לאחרים", אמרו בבאר שבע.

רן קוז'וק: הבאנו בגרות, יש רצון הדדי להמשיך

במועדון עדיין לא נרשמת התקדמות בגזרת הארכת החוזים של אור בלוריאן ומתן בלטקסה. לגבי רן קוז'וק - פגישה תערך בקרוב מאוד, כששני הצדדים רוצים בהמשך ההתקשרות.