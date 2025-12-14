"ידענו לסגור את המשחק מהר, עשינו את העבודה"

"בסופו של דבר חשוב הניצחון", אמרו במכבי תל אביב אתמול (שבת) לאחר שעודד קטש וחניכיו השיגו את ניצחונם השמיני בליגה בתשעה מחזורים, 65:86 על גליל עליון, וזאת רגע לפני היציאה לשבוע משחקים כפול במסגרת היורוליג במסגרתו יפגשו את דובאי ביום שלישי ולאחר מכן יארחו את ולנסיה ביום חמישי.

הצהובים הגיעו למחזור התשיעי בליגת העל לאחר הניצחון על וילרבאן ביום חמישי האחרון שסימן רצף ניצחונות ראשון העונה בתחרות הבכירה של אירופה ולאחר שתי תצוגות תכלית בזירה המקומית נגד מכבי ראשון לציון והפועל חולון בשני המחזורים האחרונים.

"עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות", הוסיפו בסביבת הקבוצה. הרי הצהובים ניצחו בקרב על הלוחות וכשהם מגיעים בסגל די חסר כשהם ללא רומן סורקין, תמיר בלאט וכשבחרו שלא לרשום גם את לוני ווקר שנראה כמי שיותר מאשר נכנס לקצב לאחרונה וגם לא את ג'יילן הורד. הפועל גליל עליון נמצאת עד כה בעונה לא טובה, אך במועדון ציינו שמסורתית הם התקשו בכפר בלום כך שהיה חשוב להם לעבור את המשחק במגרש שלא אחת סיפק להם אתגרים קשים וזאת גם לאחר משחק לא קל ביורוליג מול וילרבאן ששוחק פחות מ-48 שעות לפני המחזור התשיעי בליגה.

לא כוחות: מכבי ת"א מנצחת את גליל עליון

לצד החיסורים המשמעותיים היו גם את מי שכן נרשמו, ובגזרה הזו במכבי תל אביב היו מרוצים. חמישה שחקנים סיימו את המשחק בספרות כפולות וגם מי שלא קלע בדו ספרתי תרם באספקטים האחרים כדוגמת אושיי בריסט שקלע שש נקודות, אך הוריד שמונה ריבאונדים, גבריאל לונדברג שוב סיפק משחק טוב ובכלל חלוקת הדקות הייתה טובה גם כן.

מי שערך את הופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה הוא זאק הנקינס, כאשר במועדון היו מרוצים מהמשחק הראשון של הסנטר שהצטרף לאימונים רק ביום רביעי האחרון, את המשחק הוא סיים עם 4 נקודות, 4 ריבאונדים אסיסט וחסימה.

הצהובים עלו ליתרון דו ספרתי כבר במהלך הרבע הראשון: "ידענו לסגור את המשחק די מהר, עשינו את העבודה", סיכמו במועדון, קבוצתו של גוני יזרעאלי הצליחה לקזז לחד ספרתי במהלך הרבע השני אך אלו קטש ידעו להגיב ושוב לעלות לדו ספרתי משם כבר לא הביטו לאחור כשההפרש רק גדל מרבע לרבע בדרך לניצחון השמיני שלהם העונה.