3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

זעם בהפועל: זה מוגזם, מרגישים ששדדו אותנו

תסכול אצל האדומים שיצאו עם תחושת קיפוח מה-2:2 מול ק"ש: "בושה שלא הייתה, השופט כאילו רצה להחזיר אותם בכוח. צוות ה-VAR השחצן צריך להיות מושעה"

|
סתיו טוריאל פצוע על הדשא (רועי כפיר)
סתיו טוריאל פצוע על הדשא (רועי כפיר)

תסכול גדול בהפועל תל אביב. אחרי שסיימה את הסיבוב הראשון עם ניצחון חלק על הפועל פתח תקווה, החבורה של אליניב ברדה רצתה לפתוח את הסיבוב השני ברגל ימין, אבל שוב מעדה במשחק חוץ. האדומים סיימו אמש (שבת) ב-2:2 לאחר שהובילה כבר 0:2 בנתניה נגד קריית שמונה ויצאה בתחושה של קיפוח גדול.

"מרגישים ששדדו אותנו, לא פחות מזה", אמרו בחודורוב, "זו בושה שלא הייתה, כאילו הוא רצה בכוח להחזיר אותם למשחק, ואיפה היה ה-VAR? ההסבר שלהם לא שכנע אותנו. זה כבר מוגזם. חייבים להשעות את צוות ה-VAR במשחק הזה, התנהלו ביהירות ושחצנות ורצו להשפיע על המשחק. מקצועית חבל מאוד כי היינו כבר ביתרון מרגיע של שני שערים, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם וגם לקחת ניצחון בחוץ בכוח".

התחושות בהפועל היו קשות מאוד, כשהנסער ביותר היה אליניב ברדה. המאמן האשים את בשופטים בנעשה וכל אנשי הפועל היו שותפים לדעה הזו. "אנשים עובדים קשה במשך כל השבוע כדי להכין את הקבוצה כמו שצריך ופתאום באים שופטים והורסים הכל", אמרו בזעם בקבוצה. האכזבה בצוות המקצועי מכך שלא הצליחו לשמור על היתרון, כשגם קבלת ההחלטות של השחקנים לא הייתה מספיק טובה.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)

בקבוצה גיבו את מצטיין המשחק רועי אלקוקין, שהספיק ב-78 דקות לבשל, לכבוש ולצאת בכרטיס אדום שלטענת הפועל לא היה. מי ששילם את המחיר על ההרחקה הוא מור בוסקילה, שנכנס כמחליף ואחרי 12 דקות בלבד יצא לטובת חיזוק ההגנה ולקח קשה את החילוף כשברדה מבקש את סליחתו. אם זה לא מספיק, הפועל נאלצת להתמודד ללא כמה חיסורים משמעותיים, כמו שאנדה סילבה ודורון ליידנר וכעת מקווים שלא יצטרכו להסתדר גם ללא לוקאס פלקאו, שנפצע בסיום וייבדק היום.

הקשר רן בנימין לא נכלל אתמול בסגל לקראת המעבר שלו לדאלאס מליגת ה-MLS. בנימין לא לוקח חלק פעיל באימוני הקבוצה והוא כעת ממתין לטפסים אחרונים הקשורים לחוזה ולאשרת העבודה שלו. בכל אופן, המעבר יצא לדרך רק בחודש ינואר.

רן בנימין (חגרן בנימין (חג'אג' רחאל)

בהפועל תל אביב יקבעו בקרוב פגישה רשמית עם נציגיו של סתיו טוריאל  כדי לנסות ולפתות אותו לחתום על חוזה חדש, ללא סעיף שחרור. הכוכב המשיך במלאכת הכיבושים גם אמש והוכיח שוב כמה הוא קריטי, כשהוא נאלץ לצאת אחרי הגול שכבש בגלל כאבים. בחודורוב החלו כבר גישושים ראשוניים. בהפועל יספקו הבטחה ג'נטלמנית שאם תגיע הצעה שלא ניתן לסרב לה בסיום העונה, אתגר מקצועי ושדרוג כלכלי, יתנו לו להתקדם ולהגשים את החלום האירופי.

ברדה: ״עשו הכל כדי שנפסיד״

יותר מ-6,000 אוהדים אדומים הגיעו אמש לנתניה, אך במקום שהפוקוס יהיה על הכדורגל – השיח כולו נסוב סביב המחאה, החולצה והעימותים עם המשטרה. כבר במחזור הבא מול בני ריינה צפויה להגיע כמות גדולה משמעותית של אוהדים עם החולצה המדוברת, ואם המצב הנוכחי בין הקהל האדום למשטרה לא ישתנה משבר גדול ונוסף בדרך.

