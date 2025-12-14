בדיוק בזמן: איגור זלאטנוביץ' הגיע להפועל ב"ש

אחרי שסיימה את הסיבוב הראשון עם ניצחון גדול 0:1 על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע פתחה את הסיבוב השני עם ניצחון חשוב 0:2 בטרנר על היריבה הגדולה מכבי נתניה והגדילה לפחות זמנית את הפער ל-8 נקודות עד מחר.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים פתיחת סיבוב שני ברגל ימין של האדומים מהנגב עם הניצחון על היריבה הגדולה.

החשיבות לפתוח ברגל ימין את הסיבוב, הקאמבק של זלאטנוביץ’ נמשך והשילוב עם דן ביטון, הפרידה מקאנגווה ומי צריך להחליף אותו? הקרדיט לרן קוז'וק, השיפור של גיא מזרחי, הכנות לטבריה ועוד. האזנה נעימה.