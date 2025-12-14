סופה של אגדה: ג'ון סינה פרש רשמית מהיאבקות

זה היה לילה שבו הזמן עצר מלכת. ב-Capital One Arena בוושינגטון, לעיני אלפי אוהדים ובמיליוני מסכים ברחבי העולם, ג'ון סינה נכנס לזירה בפעם האחרונה בקריירה ופרש רשמית מהיאבקות. זה לא היה עוד קרב, אלא סוף אמיתי לאגדה.

האורות כבו, המוזיקה שלו התנגנה בפעם האחרונה, והקהל התפוצץ ועודד. סינה יצא מהאזור האחורי לאט, ספג כל שנייה, הביט סביב כאילו מנסה לצרוב בזיכרון את הרגע. הוא לקח מצלמה מהצוות, תיעד את עצמו ויצא לריצה האחרונה לכיוון הזירה.

היריב שנבחר לפרק הסיום לא היה מקרי. גונתר זכה בזכות להתמודד מול סינה לאחר שזכה בטורניר "Last Time is Now", עם ניצחונות על שמות כמו LA Knight, סולו סיקואה וכרמלו הייז. רבים קיוו ליריב נוסטלגי כמו אדג’ או רנדי אורטון כדי לסגור את הקריירה של סינה, אבל האוסטרי שמוצג ככוח עולה בארגון בשנים האחרונות קיבל את הכבוד להפריש את סינה אחרי שמוקדם יותר השנה עשה זאת גם עם ביל גולדברג.

סינה מרים את גונתר (צילום מסך)

עוד לפני הפעמון, היה ברור שהקהל חצוי. גונתר ספג בוז צורם, קללות וקריאות שנאלצו להיחתך בשידור, וסינה לעומתו הוצף באהבה. הקרב נפתח באיטיות מכוונת. גונתר פירק את סינה במכות מדודות ונהנה מהזעם כלפיו ביציעים. כל מכה לוותה בקריאות "F-U Gunther", וכל חיוך שלו רק הגביר את הלהבות.

ואז הגיע הרגע שסימן תקווה. סינה התעורר, חיבר את מהלכי הקאמבק הקלאסיים, הניף את היד ל-Five Knuckle Shuffle והדליק את האולם. Attitude Adjustment ראשון נחת, אבל גונתר קם. הקהל האמין, אבל זה ממש לא נגמר שם.

מחוץ לזירה נרשם רגע אייקוני נוסף: סינה הניף את גונתר והטיח אותו דרך שולחן השדרנים. הקהל התפוצץ. לרגע נדמה היה שזה הולך לכיוון המוכר, לסיום הוליוודי, אבל גונתר חזר (ועוד איך). הוא עצר את סינה, חיבר פאוורבומב, עלה לחבל העליון והנחית ספלאש. שוב זה לא הספיק.

סינה מטיח את גונתר על השולחן (צילום מסך)

אז הגיע הרגע ששינה הכל. חניקת הסליפר. גונתר נעל את סינה, הקהל עמד על הרגליים וצרח "Super Cena". השופט ניסה לבדוק אם סינה התעלף, היד נפלה פעם אחת ואז שוב, אבל בפעם השלישית סינה נאבק, השתחרר, והנחית AA נוסף, שגם כן לא הספיק. בפעם השנייה שהסליפר ננעל, כבר היה ברור שזה הסוף. סינה נאבק עוד רגע, ואז לראשונה מזה יותר מ-20 שנה, נכנע עם חיוך על הפנים. הקריירה שלו נגמרה בכניעה, כפי שגונתר הבטיח.

ג'ון סינה נכנע (צילום מסך)

האולם קפא. היו שניות של שקט ואז התפרצות זעם. "Bullshit!" הדהד מכל עבר. סינה חייך חיוך קטן, כמעט מבויש, אבל מהר מאוד הזעם התחלף בהוקרה. "Thank you Cena" שטף את האולם. מתאבקים יצאו מאחורי הקלעים, והאזור התמלא בנוכחות של רבים מסגל ה-WWE. כשטריפל H הופיע (כיום מנהל הארגון ומי שמחליט כיצד יסתיימו הקרבות), הקהל הגיב בבוז ובקריאות "You fucked up", כאילו מתקשה לעכל שזה באמת נגמר בצורה שבה זה נגמר.

הקהל בהלם (צילום מסך)

ואז הגיעו המחוות. CM Punk וקודי רודס האלופים הנוכחיים נכנסו לזירה והניחו את התארים שלהם בידיים של סינה, כמובן לא כהעברת לפיד רשמית, אלא כהכרה. זה היה סיום לקריירה שהחלה ב-27 ביוני 2002, עם שתי מילים שנכנסו להיסטוריה: Ruthless Aggression. מאז, סינה הפך לפנים של הארגון, לדמות המרכזית של דור שלם וכמובן לגיבור הילדות של רבים.

המחווה של פאנק ורודס לסינה (צילום מסך)

המספרים מספרים סיפור עצום: 726 קרבות טלוויזיוניים, מאזן יחידים של 305 ניצחונות, 17 אליפויות עולם, זכיות בראמבל, במאני אין דה בנק, אין ספור אירועים מרכזיים, ושש רסלמניות בראש הבמה. אבל המורשת של סינה לא נמדדת רק בתארים. במשך שנים הוא סירב להשתנות, גם כשהקהל בגד בו. הוא נשאר אותו גיבור, אותו מודל לחיקוי, גם במחיר של בוז מתמשך.

מחוץ לזירה, הוא הפך לפנים האנושיות של הענף. מעל 650 משאלות של Make-A-Wish שהגשים, שיא עולמי, בלי רעש ובלי יחסי ציבור. פשוט כי כך הוא חי. סינה כבר הבהיר: הוא לא חוזר להיאבק. לא ברסלמניה ולא בהפתעה. החוזה החדש שלו עם WWE מגדיר אותו כשגריר, דמות של חליפה ועניבה.

ג'ון סינה משאיר את הנעליים ומגני הזיעה בזירה (צילום מסך)

סינה נפרד בפעם האחרונה (צילום מסך)

בעתיד, הוא צפוי להופיע בעיקר ברגעים משמעותיים, לצד דור העתיד, אבל לא כמתאבק, לא ככוכב שמחפש אור זרקורים, אלא כמי שנותן לאחרים לזרוח. כשג'ון סינה עזב את הזירה בפעם האחרונה הוא אמר למצלמה: “היה תענוג להופיע בפניכם 23 שנים”. זה לא היה רק סוף של קריירה, זו הייתה פרידה מדמות שהגדירה תקופה, מהוכחה שאפשר להיות הגדול מכולם ועדיין להישאר בן אדם. הוא אמר שישכחו ממנו מהר, אבל מי שראה את הלילה הזה יודע: אף אחד לא ישכח את ג’ון סינה.