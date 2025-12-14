"בארסה קטלנית, הקאמפ נואו מבצר בלתי חדיר"

אחרי הקלאסיקו ברצלונה מצאה את עצמה מאחורי ריאל מדריד, אבל מאז הקבוצות במגמות הפוכות. הקטלונים המשיכו בריצה הנהדרת שלהם גם אתמול (שבת) עם ניצחון ליגה שביעי ברציפות, הפעם 0:2 על אוססונה. זה הלך קשה, אבל לבסוף ראפיניה הבקיע צמד והגדיל את הפער מהבלאנקוס לשבע נקודות, לפחות עד המשחק שלהם מול אלאבס.

“2 לראפיניה, בארסה ב-7+”, נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’, “הקאמפ נואו הוא מבצר בלתי חדיר". מרקוס רשפורד, ראפיניה ופראן טורס החוגגים הופיעו על השער של עיתון ‘ספורט’, שם נכתב על שחקני ההתקפה של האנזי פליק: “קטלניים".

המאמן אמר בסיום: “הדבר הכי חשוב היו שלוש הנקודות. שלטנו במשחק, עשינו עבודה טובה מאוד בהגנה. אולי לא הגענו להרבה מצבים גדולים, אבל השגנו את מה שרצינו. הלחץ על ריאל? אני לא חושב יותר מדי על הקבוצות האחרות. אנחנו רוצים להגיע לוויאריאל ולנצח. זה טוב שהיריבות מרגישות לחץ, אבל זה לא בידיים שלנו”. פליק גם סימן מגמת שיפור כללית: “אחרי כמה שבועות שבהם סבלנו, חזרנו לעצמנו. כשכל השחקנים קרובים ל-100 אחוז, רואים את היכולת של הקבוצה”.

תשייט לאליפות? ברצלונה מנצחת את אוססונה

גיבור הערב היה ראפיניה, שכבש צמד והכריע משחק סבלני מול יריבה סגורה. פליק שיבח אותו ואמר כי “הוא תמיד חלק חשוב מהקבוצה, וחשוב מאוד שהוא כבש את שני השערים”. המהלך שהוביל לשער הראשון התחיל במסירה חכמה של פדרי, עליו אמר המאמן: “השימוש בשטח, התזמון והמסירה היו מושלמים. פדרי הוא שחקן טופ, פשוט אדיר”.

היכולת ההגנתית של ברצלונה זכתה למחמאות מיוחדות. פליק החמיא לאריק גארסיה, ששיחק בכמה עמדות: “הוא נתן לנו יציבות ושיחק משחק פנטסטי”, וגם לג’רארד מרטין ולפאו קובארסי, עליו אמר: “הוא משחק ברמה הזו בגיל 18 - זה מדהים. מגיע קרדיט גדול ללה מאסיה. ג’רארד וקובארסי יוצרים צמד טוב, שניהם משחקים בשקט מרשים”. לגבי עמדת השוער במשחק הקרוב בגביע המלך, לאחר היעדרותו של וויצ’ך שצ’סני, פליק ציין כי טרם הוחלט אם טר שטגן יפתח.

ראפיניה מאושר (IMAGO)

ראפיניה עצמו סיכם ערב מושלם מבחינתו: “ניצחונות כאלה נותנים ביטחון. ידענו שיהיה קשה מאוד לכבוש את השער הראשון, גם בדקה ה-80 או ה-90. היינו מוכנים לזה”. על החגיגה עם לאמין ימאל הבהיר שאין לה משמעות מיוחדת, והוסיף: “אנחנו מתמקדים בעצמנו, זה הדבר הכי חשוב. אם נעשה את העבודה שלנו כמו שצריך - לא נצטרך להסתכל לצדדים”.

אריק גארסיה השווה את המשחק מול אוססונה לזה מול איינטרכט פרנקפורט בליגת האלופות: “יריבה מאוד קומפקטית שמחפשת מתפרצות. במחצית הראשונה אולי היה חסר קצת קצב, אבל בסוף הצלחנו”. הוא הוסיף כי הניצחון “מאוד חשוב, הוא נותן שקט ומגדיל את הפער מיריבות כמו ויאריאל וריאל”, והדגיש את חשיבות הוורסטיליות בסגל. על שיתוף הפעולה עם פדרי אמר בחיוך: “כשהדברים מסתבכים בקישור, אני מוסר לפדרי והוא פותר הכול”.

גם אלחנדרו באלדה הדגיש את הקושי: “זה היה משחק מאוד קשה מול בלוק הגנתי חזק ומאורגן. לא היו הרבה חורים, אבל עם סבלנות מצאנו פתרונות”. הוא החמיא לראפיניה, במיוחד עבור הצעירים בקבוצה, וציין כי הוא שמח על חזרתו לכושר אחרי הפציעה. בנוגע למאבק בצמרת אמר: “כשאתה מנצח ומשחק לפני האחרים אתה יותר רגוע, אבל חייבים להתמקד בעצמנו”.