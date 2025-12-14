יום ראשון, 14.12.2025 שעה 13:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2018-1316חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"בארסה קטלנית, הקאמפ נואו מבצר בלתי חדיר"

בקטלוניה הזכירו את הפער מריאל ("7+") אחרי הניצחון 0:2 על אוססונה, פליק: "לא חושב על קבוצות אחרות. פדרי שחקן טופ". והאם טר שטגן ישחק בגביע?

|
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

אחרי הקלאסיקו ברצלונה מצאה את עצמה מאחורי ריאל מדריד, אבל מאז הקבוצות במגמות הפוכות. הקטלונים המשיכו בריצה הנהדרת שלהם גם אתמול (שבת) עם ניצחון ליגה שביעי ברציפות, הפעם 0:2 על אוססונה. זה הלך קשה, אבל לבסוף ראפיניה הבקיע צמד והגדיל את הפער מהבלאנקוס לשבע נקודות, לפחות עד המשחק שלהם מול אלאבס.

“2 לראפיניה, בארסה ב-7+”, נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’, “הקאמפ נואו הוא מבצר בלתי חדיר". מרקוס רשפורד, ראפיניה ופראן טורס החוגגים הופיעו על השער של עיתון ‘ספורט’, שם נכתב על שחקני ההתקפה של האנזי פליק: “קטלניים".

המאמן אמר בסיום: “הדבר הכי חשוב היו שלוש הנקודות. שלטנו במשחק, עשינו עבודה טובה מאוד בהגנה. אולי לא הגענו להרבה מצבים גדולים, אבל השגנו את מה שרצינו. הלחץ על ריאל? אני לא חושב יותר מדי על הקבוצות האחרות. אנחנו רוצים להגיע לוויאריאל ולנצח. זה טוב שהיריבות מרגישות לחץ, אבל זה לא בידיים שלנו”. פליק גם סימן מגמת שיפור כללית: “אחרי כמה שבועות שבהם סבלנו, חזרנו לעצמנו. כשכל השחקנים קרובים ל-100 אחוז, רואים את היכולת של הקבוצה”.

תשייט לאליפות? ברצלונה מנצחת את אוססונה

גיבור הערב היה ראפיניה, שכבש צמד והכריע משחק סבלני מול יריבה סגורה. פליק שיבח אותו ואמר כי “הוא תמיד חלק חשוב מהקבוצה, וחשוב מאוד שהוא כבש את שני השערים”. המהלך שהוביל לשער הראשון התחיל במסירה חכמה של פדרי, עליו אמר המאמן: “השימוש בשטח, התזמון והמסירה היו מושלמים. פדרי הוא שחקן טופ, פשוט אדיר”.

היכולת ההגנתית של ברצלונה זכתה למחמאות מיוחדות. פליק החמיא לאריק גארסיה, ששיחק בכמה עמדות: “הוא נתן לנו יציבות ושיחק משחק פנטסטי”, וגם לג’רארד מרטין ולפאו קובארסי, עליו אמר: “הוא משחק ברמה הזו בגיל 18 - זה מדהים. מגיע קרדיט גדול ללה מאסיה. ג’רארד וקובארסי יוצרים צמד טוב, שניהם משחקים בשקט מרשים”. לגבי עמדת השוער במשחק הקרוב בגביע המלך, לאחר היעדרותו של וויצ’ך שצ’סני, פליק ציין כי טרם הוחלט אם טר שטגן יפתח.

ראפיניה מאושר (IMAGO)ראפיניה מאושר (IMAGO)

ראפיניה עצמו סיכם ערב מושלם מבחינתו: “ניצחונות כאלה נותנים ביטחון. ידענו שיהיה קשה מאוד לכבוש את השער הראשון, גם בדקה ה-80 או ה-90. היינו מוכנים לזה”. על החגיגה עם לאמין ימאל הבהיר שאין לה משמעות מיוחדת, והוסיף: “אנחנו מתמקדים בעצמנו, זה הדבר הכי חשוב. אם נעשה את העבודה שלנו כמו שצריך - לא נצטרך להסתכל לצדדים”.

אריק גארסיה השווה את המשחק מול אוססונה לזה מול איינטרכט פרנקפורט בליגת האלופות: “יריבה מאוד קומפקטית שמחפשת מתפרצות. במחצית הראשונה אולי היה חסר קצת קצב, אבל בסוף הצלחנו”. הוא הוסיף כי הניצחון “מאוד חשוב, הוא נותן שקט ומגדיל את הפער מיריבות כמו ויאריאל וריאל”, והדגיש את חשיבות הוורסטיליות בסגל. על שיתוף הפעולה עם פדרי אמר בחיוך: “כשהדברים מסתבכים בקישור, אני מוסר לפדרי והוא פותר הכול”.

גם אלחנדרו באלדה הדגיש את הקושי: “זה היה משחק מאוד קשה מול בלוק הגנתי חזק ומאורגן. לא היו הרבה חורים, אבל עם סבלנות מצאנו פתרונות”. הוא החמיא לראפיניה, במיוחד עבור הצעירים בקבוצה, וציין כי הוא שמח על חזרתו לכושר אחרי הפציעה. בנוגע למאבק בצמרת אמר: “כשאתה מנצח ומשחק לפני האחרים אתה יותר רגוע, אבל חייבים להתמקד בעצמנו”.

