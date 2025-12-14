יום ראשון, 14.12.2025 שעה 08:57
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2306-237320פילדלפיה 76'
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
59%2545-260222קליבלנד קאבלירס
55%2578-259622אטלנטה הוקס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
45%2428-235920שיקגו בולס
41%2582-250822מילווקי באקס
29%2450-240121שארלוט הורנטס
25%2363-220320ברוקלין נטס
24%2536-234421אינדיאנה פייסרס
11%2432-215619וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
67%2440-251921מינסוטה טימברוולבס
55%2452-252122גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
29%2569-234921סקרמנטו קינגס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס
18%2717-249822ניו אורלינס פליקנס

אחרי 16 ניצחונות: הפסד לת'אנדר, הספרס בגמר

מדהים: האלופה נעצרה עם 111:109 בלאס וגאס, ואחרי אבדיה, גם לוומבניאמה יש ניצחון על אוקלהומה סיטי, 29 נקודות לשיי. גם הניקס בגמר,  40 לברונסון

|
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

שיי גילג’ס אלכסנדר בהלם: אוקלהומה סיטי הפסידה אחרי לא פחות מ-16 ניצחונות רצופים. סן אנטוניו עשתה סוף לריצה המשוגעת של אלופת ה-NBA ועלתה על חשבונה לגמר הגביע בלאס וגאס במה שהיה בסך הכל ההפסד השני העונה של הת’אנדר.

היריבה בגמר תהיה ניו יורק שניצחה בחצי הגמר הראשון את אורלנדו אחרי הצגה של ג’יילן ברונסון. ואחרי שני חצאי הגמר, סן אנטוניו והניקס ייפגשו לקרב ראש בראש על התואר הראשון של העונה ב-NBA במה שיהיה גם התואר הראשון של ויקטור וומבניאמה או הראשון של הקבוצה מהתפוח הגדול מזה 52 שנה. הגמר ייערך ביום שלישי בלילה.

אוקלהומה סיטי – סן אנטוניו 111:109

הת’אנדר הגיעו ללאס וגאס עם פתיחת העונה הטובה בתולדות ה-NBA ומאזן 1:24 מטורף. רק קבוצה אחת הצליחה לנצח את האלופה מתחילת העונה וזו פורטלנד של דני אבדיה מלפני כמעט חודש וחצי, אבל עכשיו גם וומבניאמה יכול לסמן לעצמו וי גדול על הישג מרשים.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

בהתחלה זה דווקא נראה שהמגמה תימשך ואוקלהומה סיטי תהיה זו שתפגוש את הניקס בגמר עם יתרון 20:31 בסוף הרבע הראשון, אבל סן אנטוניו הגיבה עם 18:26 ברבע השני. כל זה לא העיד על ההמשך, שכן חצי הגמר השני היה צמוד ונותר כזה עד לסיום הדרמטי.

הת’אנדר רדפו אחרי הספרס בקלאץ’ והצליחו להתקרב למרחק נקודה אחרי שתי נקודות של ג’יילן וויליאמס מקו העונשין, 3.7 שניות לסוף. אלא שדווין ואסל קלע בעצמו פעמיים מהעונשין, וויליאמס נשלח שוב לקו וקלע הפעם רק פעם אחת, אלכס קארוסו פספס על הבאזר והספרס חגגו.

ואסל הוביל את קלעי סן אנטוניו עם 23 נקודות, דיארון פוקס וסטפון קאסל קלעו 22 כל אחד, כמו וומבניאמה שלא פתח בחמישייה בחזרה שלו מהפציעה ונראה קצת חלוד בהתחלה. מנגד לא הספיקו 29 נקודות של שיי גילג’ס אלכסנדר, וויליאמס הסתפק ב-17.

אורלנדו – ניו יורק 132:120

חצי הגמר הראשון התנהל באווירת פלייאוף עם פיזיות גבוהה וקצב מהיר. ניו יורק הציגה יעילות מרשימה עם 60.7% מהשדה וניצחה מתחת לסלים 62:70. עד אמצע הרבע השלישי המשחק היה צמוד במיוחד, עם 11 שינויים בהובלה ו-10 מצבים של שוויון, אך ריצת 0:10 של הניקס העניקה להם יתרון 92:102 שממנו אורלנדו כבר לא הצליחה לחזור.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

ברונסון רשם שיא עונה של 40 נקודות והוסיף שמונה אסיסטים כדי להוביל את הניקס לניצחון חמישי רצוף ותשיעי בעשרת המשחקים האחרונים. הקפטן קלע לפחות 30 נקודות משחק רביעי ברציפות, דייק ב-16 מ-27 מהשדה והלהיב במיוחד עם שלשה ברבע השלישי לאחר שאנתוני בלאק החליק ונפל לאחור. לצידו בלטו קארל אנתוני טאונס שסיים עם 29 נקודות ואו.ג’י אננובי שקלע 24.

ספייק לי מרוצה (רויטרס)ספייק לי מרוצה (רויטרס)

אצל אורלנדו בלט ג’יילן סאגס, שקלע 25 מתוך 26 נקודותיו כבר במחצית הראשונה, אך נפצע בירך שמאל וירד לחדר ההלבשה מוקדם ברבע הרביעי. פאולו באנקרו הוסיף 25 נקודות ודזמונד ביין תרם 18. המג’יק הופיעו למשחק ללא פרנץ ואגנר, שמושבת למספר שבועות בעקבות נקע חמור בקרסול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */