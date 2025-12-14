"ההרגשה שלי זה שאיסט ימשיך אצלנו, יש מו"מ"

שאלת עתידו של חלוץ הפועל חיפה, ג’בון איסט, מתחילה להעסיק את אנשי הקבוצה שרוצים לראות אותו ממשיך גם בעונה הבאה. המאמן, גל אראל, דוחף מאוד לקדם את החתמתו של החלוץ ואמר: “יואב כץ ואני מדברים על עתידו של איסט, שהוא שחקן חשוב לנו והמוציא לפועל העיקרי שלנו. אני, בתור הסמכות המקצועית, הבעתי את דעתי שיש להחתימו כבר עכשיו לעונה הבאה”.

הצעה ראשונה של יואב כץ לשחקן כבר ניתנה, והשבוע הצדדים קבעו להמשיך ולקדם את המו”מ. הבעלים: “אנחנו במו”מ עם ג’בון איסט וההרגשה שלי שהוא ימשיך בהפועל חיפה”. על השאלה האם הוא אינו חושש שתהיה סיטואציה דומה לזאת שהייתה בשנה שעברה, כמו גיא מלמד שנמכר בינואר, אמר: “סה”כ עשיתי טובה למלמד שעבר למכבי חיפה ומקבל כסף בלי ששיחק הרבה. אני מאחל לגיא שיבקיע הערב צמד מול ריינה, זה יכול לעזור לנו”.

כץ יכול היה להיות מרוצה אתמול (שבת) מהניצחון החשוב של קבוצתו, 0:2 על עירוני טבריה. המאמן גל אראל הצליח לאורך כל השבוע להחדיר בחניכיו שהם חייבים לעצור את השיטפון הגדול של שערי החובה ואכן מול טבריה, הקבוצה לא ספגה ושמרה על שער נקי.

שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שעשו את השינוי היה הקפטן דור מלול, שנכנס במקומו של ברונו רמירז, שיצא בגלל חשש לקרע בשריר הירך האחורי וייבדק במהלך היום. מלבד מלול, גם נאור סבג גילה יכולת גבוהה ורועי זיקרי.

אחד השחקנים הצעירים שנכנסו והיו אחראים לשער השני הוא יעד גונן, תוצר מחלקת הנוער, שאמר: “אני עובד קשה באימונים כדי להוכיח שאני מסוגל להשתלב. גם אם אני משחק 5 דקות אני נותן את כולי לפי ההוראות של המאמן, אני לא מסתכל רחוק ורוצה להתקדם ממשחק למשחק. כמה לחץ היה במועדון בגלל המצב בתחתית? לא אשקר, היה לחץ ויש לחץ. אני בתור שחקן צעיר, נעזר בשחקנים הוותיקים יותר כדי להיות חזק ולהתרכז נטו בכדורגל”.