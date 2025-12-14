יום ראשון, 14.12.2025 שעה 08:34
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"בנויים לכל מאבק, בטוח שלא נהיה בתחתית"

מרדכי דיבר אחרי התיקו של ק"ש מול הפועל, במועדון הגיבו על הפנדל: "יותר ממה שנשרק להם בסיבוב הקודם". וגם: מצבם של באנגורה ולימבומבה והצהובים

|
שחקני קריית שמונה מודים לקהל (רועי כפיר)
שחקני קריית שמונה מודים לקהל (רועי כפיר)

תחושות מעורבות בעירוני ק"ש לאחר תוצאת התיקו מול הפועל ת"א 2:2 אמש (שבת). מצד אחד, הקבוצה של שי ברדה נקלעה לפיגור כפול ויכולה הייתה גם להסתבך אף יותר, אך מצד שני הקבוצה חזרה, הייתה ביתרון מספרי בדקות האחרונות ולא הייתה רחוקה מלהפוך את התוצאה.

בק"ש הגיבו לטענות של האדומים על הפנדל שנשרק לזכות המארחת ואמרו: "זה היה הרבה יותר פנדל מאשר הפנדל שנשרק להם נגדנו בסיבוב הקודם", אמרו במועדון והבהירו שמדובר בטעות אחת לעומת כל כך הרבה טעויות שנעשו לחובת הקבוצה.

המאמן שי ברדה, לא היה מרוצה ממשחק הלחץ שהציגה הקבוצה במחצית הראשונה, כשבקבוצה דיברו על משמעות חסרונו של סאקו בנגורה. אגב, הקשר האחורי, סיפר בסיום שיהיה כשיר למשחק הבא שיהיה קרב חשוב מול הפועל פ"ת. אנתוני לימבומבה, הציג מחצית ראשונה טובה לשביעות רצון אנשי הקבוצה, אך הוחלף בשל פציעה גם הוא, אך במקרה של הבלגי, החשש הוא שמדובר בפציעה חמורה יותר והוא לא יהיה כשיר.

אנתוני לימבומבה. הציג מחצית ראשונה טובה (עמרי שטיין)אנתוני לימבומבה. הציג מחצית ראשונה טובה (עמרי שטיין)

אלא שלא בכל מסתכמות הצרות של ברדה: לא פחות משישה שחקנים (!) צברו כבר ארבעה כרטיסים צהובים, כשמשמעות הדבר היא שצהוב נוסף מול הפועל פ"ת יוביל להיעדרותם מהמשחק מול הפועל ר"ג בגביע. מדובר בבלמים שי בן דוד ונמניה ליוביסבלייביץ', בקשרים האחוריים סאקו בנגורה ואביב אברהם ובשחקני ההתקפה מוחמד אבו רומי ויאיר מרדכי.

"אנחנו יוצאים בתחושות די מעודדות אני חושב. זה נכון שיכולנו גם לנצח את המשחק אבל המשחק לא התחיל כל כך לטובתנו ונקלענו במחצית השנייה לפיגור כפול. אני שמח מאוד על האופי שהראינו כקבוצה ושחזרנו למשחק בסוף", סיכם הקפטן השני יאיר מרדכי, שהמשיך לספק מספרים עם בישול לשער של אדריאן אוגריסה.

יאיר מרדכי (רועי כפיר)יאיר מרדכי (רועי כפיר)

"אני חושב שלא פתחנו טוב את המשחק ולקח לנו קצת זמן להיכנס אליו ובגלל זה גם קיבלנו גול מטעות שלנו אבל במחצית השנייה ידענו לעלות כיחידה אחת וחזרנו למשחק מפיגור כפול. הניצחון של הפועל ירושלים? אנחנו לא מתעסקים בתוצאות של אחרים לפני המשחק או תוך כדי משחק. אנחנו מתעסקים בעצמנו ובאיפה אנחנו יכולים לעשות את הכי טוב בשביל לנצח כל קבוצה וקבוצה", הוסיף.

ההסתבכות בתחתית: "ק”ש בנויה לכל מאבק. אני לא חושב שיש איזשהו חשש כי זה חלק מהכדורגל אבל העונה עוד ארוכה ואני בטוח ומאמין שלא נהיה באזור התחתית".

