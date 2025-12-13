יום ראשון, 14.12.2025 שעה 01:36
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2018-1316חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

כל מטאטא יורה: כוח האש הבלתי נגמר של ברצלונה

האזינו לפודקאסט ברצלונה: יכולת הפיצוח מול צפיפות, רצף הכיבושים ההיסטורי, ראפיניה שוב כאן, פדרי לפני מסי, המגנים, אראוחו, ריאל ו-ויאריאל

|
ראפיניה בטירוף (IMAGO)
ראפיניה בטירוף (IMAGO)

זה אולי לא הלך לה קל, אבל ברצלונה סימנה פעמיים וי משמעותי השבוע עם ניצחונות חשובים על פרנקפורט בליגת האלופות ובליגה הספרדית על אוססונה. אורי רייך, אורן קדוש ונדב זילברשטיין סוגרים שבוע בפודקאסט בארסה ומתכוננים ליריבה שעדיין לא הפסידה בבית.

מה בתפריט: הקושי להתמודד מול צפיפות ומנעד השחקנים הרחב שיכול לפצח אותה, רצף הכיבושים ההיסטורי תחת פליק והסיכוי להגיע לשיא הבלתי נתפס מ-2013, ראפיניה חזר ובגדול לעמדה מספר 10 ומעמיד מספרים אדירים למרות הפציעה, פדרי שובר את השיא של מסי ומוסיף עוד בישול על הדרך, מיהו החלוץ הבכיר של ברצלונה בימים אלו, האם הניסוי ע”ש ג’רארד מרטין יכול לבלום את ברצלונה מהחתמת בלם בכיר בקיץ, האהבה העיוורת בין פליק לאריק גרסיה, בעיית המגנים המסתמנת דווקא בצד ההגנתי והמסר החשוב ביותר מסאגת אראוחו.

וגם: המצב העדכני בטבלה והביקור של ריאל מדריד במנדיסורוצה עם ההבדלים בין המאמן הגרמני של הקטאלונים לצ’אבי אלונסו של הבלאנקוס, הכניסה המשמעותית של רשפורד באלופות והנתון בו הוא מוביל את הקבוצה, האם טר שטגן צריך לפתוח בגביע המלך וחגיגת השערים האפשרית בסרמיקה – האצטדיון הבא בו ברצלונה תבקר במסגרת הליגה ובו ויאריאל עדיין לא הפסידה העונה. האזנה נעימה

